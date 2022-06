Rusia y Ucrania: Dinamarca vota a favor de unirse a la política de defensa de la UE tras la invasión rusa a Ucrania

EPA

Otro país decide reforzar sus defensas tras la invasión rusa a Ucrania.Los habitantes de Dinamarca votaron este miércoles en un referendo mayoritariamente a favor de volver a formar parte de la política de seguridad de la Unión Europea (UE), que había rechazado hace 30 años.La primera ministra Mette Frederiksen anunció que la medida fue aprobada por el 66,9% de los votantes, lo que en su criterio envia "una señal muy importante" en medio del conflicto en Ucrania."Estamos demostrando que cuando Putin invade un país libre y amenaza la estabilidad en Europa, los demás nos unimos", afirmó."Cuando la libertad llama a la puerta de Europa y hay guerra nuevamente en nuestro continente, no puedes ser neutral. Apoyamos a Ucrania y al pueblo ucraniano", agregó.La votación conllevará que las tropas danesas participen en las misiones militares de la UE y en las reuniones de defensa del bloque.Si bien el referendo recibió la mayor proporción de votos a favor de la historia de Dinamarca, también registró la segunda participación más baja: votaron el 65,8% de los ciudadanos.No obstante, los resultados han sido calificados de históricos, según cuenta la corresponsal de la BBC Adrienne Murray.Y es que, aunque es miembro de la UE desde 1973, Dinamarca a menudo se ha negado a que haya una mayor integración con el bloque y los referendos sobre temas relacionados con la UE a menudo han terminado en una votación negativa.Los daneses rechazaron el euro en 2000 y todavía usan la corona. Más recientemente, un referéndum de 2015 sobre la eliminación de la opción de exclusión judicial de Dinamarca resultó en gran rechazo a perder la soberanía en materia de inmigración.

Reserva de defensa

Las implicaciones

Cambio en la política de defensa

Aunque fue uno de los primeros miembros de la OTAN, Dinamarca negoció una llamada reserva de defensa como parte de su membresía en la UE, lo que le permitía optar por no participar en misiones militares del bloque.De hecho, durante los últimos 30 años, la reserva de defensa ha significado que Dinamarca no participó en la mayoría de las iniciativas europeas de defensa y seguridad.Pero al igual que sus vecinos nórdicos, Suecia y Finlandia, el país ha estado reevaluando su política de defensa desde que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania.Los líderes daneses han argumentado que la situación de seguridad regional ha cambiado y eso exige que el país trabaje más de cerca con la UE en cuestiones de seguridad."Creo con todo mi corazón que tenemos que votar sí", dijo Frederiksen durante un debate televisado el domingo. "En un momento en el que necesitamos luchar por la seguridad en Europa, debemos estar más unidos con nuestros vecinos", agregó.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la votación envia un "fuerte mensaje de compromiso con nuestra seguridad común" y que tanto Dinamarca como la UE se beneficiarían.Actualmente los daneses no están invitados a las reuniones de defensa, tienen poca influencia y no pueden participar ni financiar ninguna operación militar de la UE. La UE participa actualmente en varias misiones militares y el voto de este miércoles puede significar para los daneses participar en al menos dos de ellas, en Bosnia-Herzegovina y frente a las costas de Somalia. Pero en última instancia, la decisión recaerá en los miembros del Folketing, el Parlamento de Dinamarca.Según cuenta la corresponsal de la BBC, muchas personas se mostraron a favor de la decisión fuera de las mesas electorales."Creo que es importante que Dinamarca sea parte de Europa. Y creo que en estos tiempos terribles en los que nos encontramos, es importante que todos apoyemos estar en el mismo barco y tomar una dirección", dijo uno de los votantes.La aprobación de la medida supone que Dinamarca se incorporará a la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, y abre la puerta a participar en otras agencias relacionadas con la seguridad.A pocas semanas de la invasión rusa de Ucrania, Dinamarca se embarcó en un importante cambio de política de seguridad. En marzo, el Parlamento danés acordó un gran impulso al gasto en defensa, con una reserva adicional de US$1.000 millones para los próximos dos años.Luego acordó aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB para 2033, en línea con los requisitos de membresía de la OTAN. También fue entonces cuando se anunciaron el referendo y los planes para acabar con la importación del gas ruso.El debate en Dinamarca es parte de una revisión radical de la política de seguridad en toda la región.Suecia y Finlandia han decidido unirse a la OTAN, poniendo fin a décadas de neutralidad y Alemania, anunció un gran aumento en el gasto militar.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.