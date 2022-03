Rusia y Ucrania: cosmonautas rusos abordan la Estación Espacial Internacional con los colores de la bandera ucraniana

Unos cosmonautas rusos llegaron este viernes a la Estación Espacial Internacional vestidos con los colores de la bandera ucraniana, en lo que parece ser una protesta en contra de la invasión rusa de ese país. Oleg Artémiev, Denís Matvéyev y Serguéi Korsakov son los primeros cosmonautas en llegar a la estación desde que Rusia atacó a su país vecino el mes pasado.Recibieron una calurosa bienvenida, y compartieron abrazos y saludos con sus compañeros de tripulación estadounidenses, rusos y alemanes.La Estación Espacial Internacional es un proyecto conjunto entre Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos.Está dirigido en asociación entre Estados Unidos y Rusia. La colaboración ha persistido durante dos décadas a pesar de las fluctuantes tensiones entre las dos potencias.Los tres cosmonautas rusos atracaron en la ISS después de un vuelo de tres horas que despegó de una instalación de propiedad rusa en Kazajistán."Felicitaciones por el exitoso acoplamiento", dijo una voz del control de la misión de Rusia momentos después.Unas horas más tarde, se abrieron dos juegos de escotillas y los tres hombres entraron flotando en la estación espacial uno por uno vistiendo trajes espaciales de color amarillo brillante con detalles en azul, y mostrando una gran sonrisa. El uniforme ruso estándar es azul claro, y al menos uno de los hombres fue visto usándolo antes del despegue.

"Teníamos que vestir de amarillo"

Roscosmos "Se convirtió en nuestro turno de elegir un color", aseguró uno de los cosmonautas con una sonrisa.

Análisis

El momento fue transmitido en vivo por la NASA, la agencia espacial estadounidense, y la agencia rusa Roscosmos."Se convirtió en nuestro turno de elegir un color", dijo Artemyev cuando se le preguntó sobre los trajes en una conferencia de prensa transmitida en vivo."Habíamos acumulado mucho material amarillo, así que", bromeó. "Por eso teníamos que vestir de amarillo".Desde la invasión de Ucrania, personas de todo el mundo han utilizado los colores de su bandera nacional para mostrar solidaridad y apoyo.Los tres rusosen la Estación Espacial Internacional que durará poco más de seis meses.Reemplazarán a los tres tripulantes actuales que están programados para volar de regreso a la Tierra el 30 de marzo.Los colores ciertamente se refieren a este momento, pero ¿cuál es la verdadera motivación para usarlos? ¿Significa un apoyo a Ucrania o todo lo contrario? Después de todo,.Quizá ninguna de las dos opiniones sea correcta.Se ha sugerido que los colores son un reflejo del hecho de que los tres cosmonautas asistieron a la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, que tiene un esquema de color similar. Es un "equipo de Bauman", ha estado pregonando la universidad.Los propios cosmonautas, sin embargo, dijeron muy poco.Lo que sí sabemos es que a 400 km sobre la Tierra, el Este y Occidente no tienen más remedio que.Mientras que la cooperación espacial se está desmoronando en otros lugares, como es el caso del rover ExoMars, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional los socios están unidos por la cadera. Rusia proporciona la propulsión de la estación, los estadounidenses aportan la energía. La estación no puede existir sin ninguna de estas partes.