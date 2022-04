Rusia y Ucrania: compañía energética alemana acepta las demandas del Kremlin para pagar el gas ruso

Getty Images

El gas se usa como servicio doméstico para cocinar.

Una de las mayores empresas energéticas de Alemania informó que se está preparando para comprar gas ruso mediante un sistema de pago que podría socavar las sanciones de la Unión Europea por la invasión a Ucrania.Uniper asegura que pagará en euros, que luego se convertirán en rublos, satisfaciendo la demanda del Kremlin de que todas las transacciones se realicen en la moneda rusa.Otras empresas energéticas europeas se están preparando para hacer lo mismo en medio de preocupacionessobre cortes de suministro.Uniper indicó que no tenía otra opción, aunque precisó que aún cumplía con las sancionesde la UE."Consideramos que es posible una conversión de pago que cumpla con la ley de sanciones y el decreto ruso", dijo un portavoz a la BBC."Para nuestra empresa y para Alemania en su conjunto no es posible prescindir del gas rusoa corto plazo. Esto tendría consecuencias dramáticas para nuestra economía", añadió.El mayor proveedor de energíade Alemania, RWE, se negó a comentar sobre cómo pagará el gas ruso.A finales de marzo, el gobierno ruso dijo que los "países hostiles" tendrían que empezar a pagar su petróleo y gas en rublos para apuntalar su moneda, después de que los aliados occidentales congelaran miles de millones de dólares que Rusia tenía en moneda extranjera fuera de su territorio.

El gasoducto Yamal-Europa en Polonia.

Según el decreto, los importadores europeos deben pagar euros o dólares en una cuenta en Gazprombank, el brazo comercial de Gazprom con sede en Suiza, y luego convertirlos en rublos en una segunda cuenta en Rusia.La Comisión Europea dijo la semana pasada que si los compradores de gas ruso pudieran completar los pagos en euros y obtener confirmación de esto antes de que se realizara la conversión a rublos, eso no infringiría las sanciones.Sin embargo, hay diferentes puntos de vista entre los países sobre cómo interpretar la guía inicial. Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, generó confusióncuando dijo que las empresas aún podrían estar quebrantando las reglas.El jueves, un funcionario de la UE confirmó que cualquier intento por convertir dinero en efectivo en rublos dentro de Rusia sería una "clara burla a las sanciones", ya que la transacción involucraría al Banco Central de Rusia."Lo que no podemos aceptar es que las empresas estén obligadas a abrir una segunda cuenta y que entre la primera y la segunda cuenta, el importe en euros esté en manos de las autoridades rusas y del Banco Central de Rusia, y que el pago sólo se haya completado cuando se convierta en rublos".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuestionó a las empresas que buscan pagar el gas ruso.

El martes, Polonia y Bulgaria se negaron a pagar el gas en rublos, lo que llevó a la empresa estatal rusa de gas Gazprom a cerrar el suministro.Ambos países ya habían planeado no renovar sus contratos con Gazprom cuando expiraran a finales de 2022.Polonia, uno de los más firmes defensores de sanciones más duras contra Rusia, señaló que la UE debería penalizar a los paísesque usaron rublos para pagar el gas ruso.La ministra del clima, Anna Moskwa, señaló que Alemania, Hungría y Austria se resisten al embargo de gas."Contamos con que haya consecuencias para estos países [que pagan en rublos] y que, como resultado, dejen de pagar en rublos", dijo.La medida de Rusia, que no ha dado a los países el mismo plazo para comenzar a pagar en rublos, se considera un intento de dividir a los aliados occidentales en su respuesta sobre Ucrania.El 97% de los contratos de suministro de gasde las empresas de la UE con Gazprom estipulan el pago en euros o dólares.Hungría y Eslovaquia han dicho que utilizarán el método de pago de conversión de Rusia, mientras que el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, indicó el miércoles que era "el caminoque la UE nos marcó"."Es el camino que es compatible con las sanciones y, según entiendo, las empresas alemanas que lo están haciendo de esta manera están cumpliendo con sus contratos", dijo. "La mayoría de los países de la UE están adoptando este enfoque".Europa obtiene alrededor del 40% del gas naturalque consume de Rusia, pero ese porcentaje es mucho más alto en algunos países y los cortes repentinos en el suministro podrían tener un gran impacto económico.Según el Financial Times, el gigante energético austriaco OMV también planea adoptar el mecanismo, mientras que la italiana Eni está considerando la medida.Eni se negó a dar comentarios mientras que OMV negó que estuviera abriendo una cuenta suiza con Gazprom. "Hemos analizado la solicitud de Gazprom sobre los métodos de pago a la luz de las sanciones de la UE y ahora estamos trabajando en una solución que cumpla con las sanciones", dijo a la BBC.

