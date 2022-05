Rusia y Ucrania: cómo nació el Fantasma de Kiev, la leyenda sobre un piloto ucraniano

Reuters

Los MiG-29 de Ucrania no son tan avanzados como algunos de los cazas de Rusia.

Los pilotos de combate de Ucrania son ampliamente superados en número por los rusos pero se han vuelto legendarios, gracias en parte a la historia de un supuesto as de la aviación llamado el "Fantasma de Kiev".Se dice que este héroe derribó hasta 40 aviones enemigos, una hazaña increíble en un contexto en el que Rusia controla los cielos.Pero ahora el Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió en Facebook de que "el'Fantasma de Kiev' es una leyenda de superhéroes cuyo personaje fue creado por los ucranianos"."Pedimos a la comunidad ucraniana que no descuide las reglas básicas de higiene de la información", decía el mensaje, instando a la gente a "comprobar las fuentes de información antes de difundirla".Reportes anteriores habían nombrado al as del aire como el mayor Stepan Tarabalka, de 29 años. Las autoridades confirmaron que murió en combate el 13 de marzo y fue honrado con una medalla de Héroe de Ucrania a título póstumo.

Ahora, la fuerza aérea subrayó que "Tarabalka no es el 'Fantasma de Kiev', y no derribó 40 aviones".El organismo militar describió al "Fantasma de Kiev" como "una imagen colectiva de los pilotos de la brigada de aviación táctica número 40 de la Fuerza Aérea, que defienden el cielo sobre la capital", en lugar del historial de combate de un solo hombre.Durante semanas, los ucranianos no tenían un nombre para el "Fantasma de Kiev", pero eso no impidió que la historia se volviera viral en las redes sociales.Fue utilizada como estrategia de marketing por un fabricante de aviones a escala ucraniano, mientras que la ilustradora ucraniana Iryna Kostyrenko mostró una insignia militar inspirada en la leyenda.El Ministerio de Defensa tuiteó un video celebrando el heroísmo de Tarabalka.https://twitter.com/DefenceU/status/1507206010938736641

"Propaganda para levantar la moral"

SBU El 27 de febrero Ucrania llamó al "Fantasma de Kiev" un "ángel" por derribar 10 aviones rusos.

Construcción de mitos

Conteo de bajas

Getty Images Los misiles antiaéreos portátiles son una parte clave de la defensa de los cielos.

Expertos militares dijeron a la BBC que dudaban de que un piloto pudiera haber derribado 40 aviones rusos.El historiador militar ucraniano Mijaíl Zhirohov describió la historia del "Fantasma de Kiev" como "propaganda para levantar la moral".En declaraciones a la BBC desde Chernígov, Zhirohov dijo que al principio de la guerra los rusos dominaban el espacio aéreo ucraniano, por lo que un piloto ucraniano "solo podía haber derribado dos o tres" aeronaves.", porque nuestras fuerzas armadas son más pequeñas y muchos piensan que no podemos ser iguales a ellos (los rusos). Necesitamos esto en tiempos de guerra", dijo.El hecho de que los pilotos ucranianos sigan impidiendo a Rusia el dominio total de los cielos, volando MiG-29 de diseño ruso inferior y más antiguo, inspiró esta leyenda moderna.Con todo su poderío militar, Rusia tuvo más de dos meses para derribar las defensas aéreas de Ucrania, y fracasó.Las autoridades ucranianas alimentaron la leyenda del "Fantasma de Kiev" apenas unos días después de iniciada la guerra.El Servicio de Seguridad de Ucrania mostró a un piloto de combate en el servicio de mensajería Telegram, con un texto que llamaba al "Fantasma de Kiev" un "ángel" por derribar 10 aviones rusos.Pero no nombró al "ángel", y los medios dijeron más tarde que la foto utilizada era antigua.Un experto militar ucraniano que solicitó el anonimato dijo a la BBC que la historia "ayudó a levantar la moral en un momento en que la gente necesita historias simples".La moral de Ucrania también se vio impulsada por la historia del buque ruso.Primero, los guardias fronterizos ucranianos desafiaron al crucero misilístico con un gesto insultante, que luego fue celebrado con un sello postal popular.Más tarde, Ucrania dijo que había hundido al orgullo de la Flota del Mar Negro de Rusia con dos misiles Neptune.Rusia admitió que hubo un incendio a bordo y que el barco se hundió, pero no mencionó un ataque con misiles.Los heroicos pilotos de combate también son parte de la mitología nacional de otros países.Reino Unido celebra a los valientes pilotos de la Royal Air Force que burlaron a la poderosa Luftwaffe nazi en la Batalla de Gran Bretaña de 1940.La propia Rusia glorifica los sacrificios de sus pilotos en la Segunda Guerra Mundial, que fueron superados en armas por los alemanes. Algunos se estrellaron deliberadamente contra aviones enemigos después de quedarse sin balas.Leyendas como el "Fantasma de Kiev" no sorprenden cuando se dan cifras tan dispares sobre las pérdidas rusas y ucranianas: hay mucho espacio para el adorno.El 30 de abril, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que, hasta ese momento, Rusia había perdido 190 aviones y 155 helicópteros en la guerra.Pero los analistas independientes de Oryx -un blog militar y de inteligencia que cuenta las pérdidas militares de Rusia en Ucrania sobre la base de fotografías enviadas desde la zona de guerra- calculan que las pérdidas rusas son 26 aviones y 39 helicópteros, así como 48 drones.. Contarlas es difícil, porque los aviones a menudo se estrellan en territorio controlado por Moscú y algunos logran aterrizar en Rusia.Los expertos coinciden en que, en la mayoría de los casos, los aviones rusos fueron derribados con misiles tierra-aire, especialmente con sistemas portátiles de defensa aérea.Justin Crump, de la consultora de seguridad Sybilline, cree que la leyenda del "Fantasma de Kiev" es importante porque en nuestra era de las redes sociales "la gente necesita mitos, héroes y leyendas, para proporcionar cohesión y significado".