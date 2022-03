Rusia y Ucrania: cómo es dormir en un refugio subterráneo en Kiev

https://www.youtube.com/watch?v=gyrC55QhAPASi no puedes ver el video, haz clicaquí. Llega la noche a Kiev, y miles de familias buscan refugio bajo tierra.Un equipo de la BBC estuvo en uno de estos lugares para ver cómo pasan las noches aquellos que se guardan de las bombas rusas. Pendientes de la radio, vecinos y amigos comparten preocupaciones sobre la ofensiva rusa."Eran las cinco de la mañana y me levanté como loca. No sabía qué hacer porque era aterrador", comenta Zoe, profesora y traductora, que huyó de los ataques cerca de su apartamento.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.