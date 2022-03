Rusia y Ucrania: Burger King, KFC y otras multinacionales que siguen operando en Rusia a pesar de la invasión

Getty Images

Restaurant Brands International, la compañia dueña de Burger King, señaló que redireccionará las ganancias de sus más de 800 franquicias en Rusia a actividades humanitarias.

Este jueves la cadena japonesa de tiendas de ropa Uniqlo anunció que suspenderá temporalmente sus operaciones en Rusia.El anuncio tuvo lugar apenas un día después de que el dueño de la empresa defendiera su decisión previa de no cerrar sus tiendas en territorio ruso a pesar de la invasión de Ucrania."La ropa es un artículo necesario para vivir. Y la gente en Rusia tiene el mismo derecho de vivir que nosotros", había dicho a un periódico japonés Tadashi Yanai, fundador y presidente del grupo Fast Retailing, del que Uniqlo es una filial.Uniqlo se une así a otras cadenas similares como Zara y H&M, que suspendieron sus actividades debido a la invasión.Pero otras multinacionales de diferentes sectores, como explica a continuación la periodista Beth Timmins de la BBC, siguen operando en territorio ruso a 15 días de la invasión. La escuela de negocios de la Universidad de Yale mantiene una lista actualizada de las cerca de 300 empresas que anunciaron su retiro de Rusia, y las que aún permanecen.

Comida rápida y bebidas

Lácteos

Tabaco

Artículos del hogar

Automóviles

Tecnología

Cerveza

Si bien gigantes del sector, como McDonald's y Coca-Cola, anunciaron tras duras críticas la suspensión de sus operaciones en Rusia, otras compañías comomantienen sus restaurantes y locales abiertos.Yum Brands, la empresa dueña de KFC y Pizza Hut, dijo sin embargo que había detenido de momento nuevas inversiones en Rusia.La empresa tiene cerca de 1.000 locales de KFC y 50 restaurantes de Pizza Hut, la mayoría franquicias.Yum Brands afirmó que si bien no suspenderá sus actividades canalizará "todas las ganancias de las operaciones en Rusia a esfuerzos humanitarios".Por su parte, Restaurant Brands International, la compañia dueña de Burger King, también señaló que. La empresa señaló además de que destinará tres millones de dólares a apoyar a los refugiados ucranianos y dijo que todas las personas que huyan del país recibirán vouchers para hamburguesas gratuitas.El fabricante de yogur más grande del mundo, la firma francesa Danone, señaló que no hará nuevas inversiones en Rusia, pero"Es muy fácil dejarse llevar por posiciones demagógicas y pensamientos en blanco y negro, pero al final nuestra reputación depende de nuestro comportamiento", dijo el presidente ejecutivo de Danone, Antoine de Saint-Affrique, al diario Financial Times."", agregó.Danone tiene 8.000 trabajadores en 10 sitios en Rusia.El gigante del tabaco Philip Morris International fue la empresa extranjera líder por ingresos en Rusia en 2020.Japan Tobacco, que tiene una participación del 37% del mercado ruso y 4.500 empleados en el país, también continúa operando en Rusia.Sus pagos de impuestos en 2020 representaron el 1,4% del presupuesto estatal de la Federación Rusa según el sitio web de la empresa. Japan Tobacco dice que está "totalmente comprometido" con el cumplimiento de las sanciones nacionales e internacionales".British American Tobacco (BAT) tiene 2.500 trabajadores en 76 oficinas en Rusia y."BAT siempre cumple con la regulación y la legislación pertinentes dondequiera que operemos, y estamos alineados con todas las sanciones internacionales", dijo un portavoz a la BBC. "Continuamos monitoreando de cerca la situación a medida que evoluciona".El gigante anglo-holandés de bienes de consumo Unilever ha suspendido todas las importaciones y exportaciones de productos hacia y desde Rusia, y ha detenido todas las nuevas inversiones, medios y publicidad en el país.Sin embargo, la compañía dijo quea las personas en el país.Las operaciones en los sitios de la empresa en Moscú, Omsk, San Petersburgo, Ekaterimburgo y Tula permanecen abiertas..Nestlé, que ganó US$1.700 millones con las ventas rusas en 2020, tiene seis fábricas en Rusia que fabrican bocadillos y bebidas. La empresa dice que tiene "planes de continuidad comercial que se pueden activar según sea necesario"."La seguridad y protección de nuestros empleados sigue siendo nuestra máxima prioridad. No especularemos sobre posibles sanciones".Rusia es el segundo mercado del fabricante de automóviles Renault y representa alrededor del 12% de los ingresos de esta empresa, alrededor de US$5.500 millones. El gobierno francés tiene actualmente una participación del 15% en Renault y es su inversor más importante en términos de derechos de voto.y no ha respondido a la solicitud de comentarios de la BBC.En respuesta a la carta y el tuit del viceprimer ministro ucraniano Mykhailo Fedorov pidiendo a la compañía que abandone Rusia, el conglomerado japonés Hitachi dijo que "continúa monitoreando la situación de cerca". Hitachi agregó que había detenido. No especificó si estas áreas estaban relacionadas con la producción en Rusia o sus plantas en Ucrania. https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1501152735735037955?s=20&t=m6-ho1rZ7MRijqNRHSzKNg En su tuit, Fedorov señaló: "¡Día 13 de la sangrienta invasión rusa de Ucrania! Insto a @HitachiGlobal a que deje de suministrar productos y prestar servicios en Rusia cuando sus tanques y misiles matan a ucranianos pacíficos".Hitachi afirmó en un comunicado: "En este momento, nuestra principal prioridad es la seguridad y la salud de nuestro personal y sus familias. Como resultado de la situación actual, la actividad operativa en áreas afectadas se ha detenido".Carlsberg Group decidió suspender de inmediato nuevas inversiones en Rusia, así como exportaciones de otras empresas de Carlsberg Group a la compañía Baltika Breweries en Rusia."Respetaremos todas las sanciones aplicables que se establezcan y continuaremos evaluando la situación en relación con nuestro negocio en Rusia", señaló la empresa.