Rusia y Ucrania: Alemania interrumpe el controvertido gasoducto Nord Stream 2 tras la escalada

Alemania y Reino Unido anunciaron este martes las primeras sanciones internacionales contra Rusia menos de 24 horas después de que Vladímir Putin reconociera la independencia de Donetsk y Luhansk y enviara tropas para "mantener la paz".Ambas regiones en el este de Ucrania estaban controladas desde 2014 por grupos prorrusos y la decisión de Putin ha sido interpretada por Occidente como un paso más para preparar una supuesta invasión a su país vecino.El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció la detención del proyecto Nord Stream 2, un gasoducto diseñado para enviar más gas ruso a Alemania. El gasoducto fue terminado en septiembre de 2021, pero desde entonces ha estado pausado, pendiente de la certificación final de Alemania y la Unión Europea (UE). Nord Stream 2 ha sido un proyecto divisivo dentro de la UE y desde Estados Unidos. Para el bloque y el país norteamericano, el gasoducto incrementaría la dependencia de Europa al gas ruso y haría a Ucrania más vulnerable a una teórica invasión.

Getty Images Sin el acceso al sistema Swift, sería muy difícil para los bancos rusos hacer negocios en el extranjero.

Getty Images Estados Unidos podría prohibir a Rusia realizar transacciones financieras en dólares estadounidenses.

Getty Images El banco estatal ruso Sberbank es una de las principales instituciones bancarias rusas que ya enfrenta sanciones de la Unión Eureopea.

Getty Images Algunos políticos en Alemania son reacios a detener el gasoducto Nord Stream 2 debido al impacto negativo que tendría esto en la economía de Europa.

Getty Images Tal es la cantidad de dinero ruso en bancos y propiedades en Reino Unido que la capital británica ha sido apodada "Londongrad".

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció sanciones contra cinco bancos rusos: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank. Además, Johnson anunció sanciones contra: los oligarcas Igor Rotenberg, Boris Rotenberg y Gennady Timchenko. "Cualquier activo que tengan en Reino Unido será congelado. Los individuos implicados serán vetados para entrar aquí y prohibiremos que cualquier individuo británico y sus entidades tengan cualquier negocio con ellos", dijo el primer ministro. "Este es el primer tramo, el primer bombardeo de lo que estamos preparados para hacer", añadió.Estados Unidos y la UE formalizarán sus propias sanciones contra Rusia durante la tarde de este martes. Las potencias occidentales habían amenazado a Rusia con la posible imposición de fuertes sanciones para evitar que invada Ucrania.El Senado de Estados Unidos elabora actualmente una lista de medidas que llama "la madre de todas las sanciones" y el presidente Joe Biden afirmó que su homólogo ruso "nunca ha visto sanciones" como las que barajan. Entre las posibles medidas, Occidente.Sin embargo, el corresponsal diplomático de la BBC, James Landale, señala que cualquier restricción del gas ruso elevaría los precios en toda Europa, que depende en gran medida de la energía rusa.La economía de Rusia depende en gran medida de la venta de gas y petróleo en el extranjero. Estas exportaciones son una gran fuente de ingresos para el Kremlin.Aquí Landale resume las otras posibles acciones que podría tomar Occidente contra Rusia.Una medida que se está considerando sería excluir a Rusia del sistema conocido como Swift, un servicio global de mensajería financiera..Sin el acceso a Swift, sería muy difícil para los bancos rusos hacer negocios en el extranjero.Esta sanción se usó contra Irán en 2012 y el país perdió importantes ingresos petroleros y gran parte de su comercio exterior.Tanto EE.UU. como Alemania expresaron sus dudas sobre esta posibilidad y preguntaron si el costo de aislar a Rusia de Swift sería demasiado alto.Esta sanción.La Casa Blanca señaló que es poco probable que se opte por esta medida como una respuesta inmediata a una invasión rusa de Ucrania."Probablemente no se verá a Swift en el paquete inicial de medidas", dijo el asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca, Daleep Singh.EE.UU. podría prohibir a Rusia realizar transacciones financieras que involucren dólares estadounidenses. Esencialmente,.Esto significa que Rusia estaría extremadamente limitada en lo que podría comprar y vender en todo el mundo.Y esto podría tener un gran impacto en la economía rusa, ya queLas potencias occidentales podrían tomar medidas para bloquear aún más el acceso de Rusia a los mercados de deuda internacionales.La habilidad de las instituciones y los bancos occidentales para comprar bonos rusos ya está restringida; esas restricciones podrían endurecerse.Esto privaría al país del acceso a la financiación que necesita para hacer crecer su economía..Rusia se ha preparado para esta eventualidad reduciendo la cantidad de deuda en manos de inversores extranjeros.Occidente podría restringir la exportación de productos clave a Rusia.EE.UU. podría, por ejemplo,.Esta medida podría incluir, en particular, microchips y semiconductores que se utilizan en todo, desde automóviles hasta teléfonos inteligentes, desde máquinas y herramientas hasta productos electrónicos de consumo.La restricción afectaría no solo a la industria aeroespacial y de defensa de Rusia, sino a sectores enteros de su economía.Las nuevas sanciones podrían estar dirigidas a individuos, incluidos no solo los asociados de Vladimir Putin sino también el propio presidente ruso.. Pero muchas de esas sanciones ya están en vigor y aún no han tenido un impacto en el comportamiento de Rusia.La esperanza de EE.UU. y Europa es que la élite rusa ejerza presión sobre PutinSe podrían imponer algunas sanciones para restringir la capacidad de las personas rusas de invertir y vivir en Londres.El gobierno del Reino Unido ha prometido abordar el.Tal es la cantidad de dinero ruso en bancos y propiedades en Reino Unido que la capital británica ha sido apodada "Londongrad".El gobierno del Reino Unido afirma que está abordando este problema con las llamadas "órdenes de riqueza inexplicable", que requieren que las personas declaren de dónde proviene su efectivo.Pero solo se han aplicado hasta ahora un puñado de estas órdenes. Algunas organizaciones estadounidensesLos países occidentales elaboraron planes de sanciones severas y coordinadas si Rusia lanza una invasión total de Ucrania.Pero, ¿cómo responderán si el Kremlin solo opta por lo que Joe Biden describió como una "incursión menor"?Diplomáticos estadounidenses y europeos aseguran que hay menos consenso sobre cómo responder a estos escenarios.Algunos países que tienen relaciones más estrechas con Rusia, como Hungría, Italia y Austria, pueden no estar dispuestos a aplicar sanciones, a no ser que se produzca un ataque a gran escala.Rusia también podría mitigar el impacto de las sanciones occidentales buscando apoyo en China y otros aliados.La conclusión principal es que. Hay pros y contras que no todos en Occidente están dispuestos a reconocer.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.