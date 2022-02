Rusia y Ucrania: 5 claves para entender la última escalada de tensión en la región

Getty Images

La situación en la frontera entre Ucrania y Rusia es tensa.

Los ojos del mundo están puestos sobre Ucrania y Rusia.Con la orden de Vladimir Putin de enviar tropas rusas a las regiones rebeldes de Donetsk y Luhansk, luego de reconocer la independencia de ambas, el conflicto entre ambas naciones ha escalado al siguiente nivel.La reacción del mundo, especialmente de Occidente (con Estados Unidos a la cabeza), ha sido de rechazo. Putin asegura que no está intentando una invasión al país vecino, mientras que Europa teme una guerra que involucre a más países y EE.UU. insiste en que una posible invasión rusa está en marcha.Se trata del último capítulo de un conflicto que se remonta al menos hasta 2014, cuando Rusia tomó el control del territorio ucraniano de Crimea y apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en las regiones de Donbás y Lugansk.Te presentamos 5 claves para entender lo que está ocurriendo en esta región de Europa.

1. ¿Qué significa que Putin haya reconocido la independencia de dos regiones de Ucrania?

El presidente ruso, Vladimir Putin, firma un decreto que reconoce como independentes a dos regiones separatistas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania.

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.

2. ¿Cuál ha sido la reacción de los diferentes países?

El presidente Joe Biden fue uno de los primeros mandatarios en reaccionar.

Vehículos blindados rusos en la región rusa de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania

3. ¿Qué se sabe de las tropas rusas?

4. ¿Cómo se llegó a esta situación?

5. ¿Hay alguna señal de solución diplomática?

Putin dice estar abierto al diólogo, pero no lo antepone a los intereses de Rusia.

El lunes, Putin pronunció un discurso televisado en el que anunció que reconocía larespaldados por Rusia.También afirmó que Ucrania no tenía antecedentes de ser una nación real y acusó, sin pruebas, a las autoridades ucranianas de corrupción.Poco después del anuncio, Putin firmó una orden para que las tropas realizaran "funciones de mantenimiento de la paz" en ambas regiones., pero si las tropas cruzan la frontera, será la primera vez que los soldados rusos ingresen oficialmente al territorio controlado por los rebeldes.En un discurso dirigido a los ucranianos a altas horas de la noche del lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país quería la paz, pero declaró que "no tenemos miedo" y "no le daremos nada a nadie". Kiev necesita ahora "acciones de apoyo claras y efectivas" de sus socios internacionales."Es muy importante ver ahora quién es nuestro amigo y socio, y quién seguirá asustando a la Federación Rusa solo con palabras", dijo Zelensky.El Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania declaró elen todo el país el lunes. Más tarde, el miércoles, aprobó un anteproyecto para permitir a los ciudadanos tener armas de fuego y utilizarlas en defensa propia.La decisión debe ser aprobada ahora por el Parlamento ucraniano.Occidente no dejó pasar mucho tiempo para reaccionar en contra de la medida de Putin.Uno de los primeros fue el presidente estadounidense, Joe Biden, quien anunció el martes un. Estas incluyen "bloqueos totales" a dos grandes instituciones financieras rusas,; ambas se encargan de apoyar el desarrollo de la economía, gestionar la deuda del Estado y los fondos de pensiones.Biden anunció sanciones complementarias para golpear la deuda soberana de Rusia, "lo que implica que estamos cortando al gobierno ruso de las finanzas occidentales".EE.UU. también está preparandoa partir del miércoles."Rusia no podrá hacer dinero de Occidente y no podrá negociar su deuda en nuestros mercados o en mercados europeos", dijo Biden.Otros países y organismos internacionales también mostraron su rechazo.respondieron con planes para atacar a los bancos y a las élites, una medida a la que se suman(fuera del bloque occidental), según informó Reuters., presidenta de la Comisión Europea, tuiteó que la acción de Rusia "es una violación explícita del derecho internacional" y "la integridad territorial de Ucrania".Mientras quecongeló un importante proyecto de gasoducto de Rusia. La secretaria de Relaciones Exteriores británica,, al anunciar más medidas el miércoles, dijo que Gran Bretaña impediría que Rusia vendiera deuda soberana en Londres.Pero, al igual que otros aliados de Estados Unidos, ha dicho que se impondrán más sanciones si Rusia lanza una invasión total de su vecino."Habrá sanciones aún más duras contra oligarcas clave, sobre organizaciones clave en Rusia, lo que limitará el acceso de Rusia a los mercados financieros, si hay una invasión a gran escala de Ucrania", dijo Truss., por su parte, dijo que nunca pensó que las sanciones fueran la mejor manera de resolver los problemas y llamó al diálogo y a la consulta, según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.Pero incluso dentro del rechazo hacia Rusia, Putin ha sido respaldado por países aliados.Uno de ellos ha sido el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, quien respaldó el envío de tropas rusas a las regiones de Ucrania.Similar posición a los de los gobiernos de Venezuela y Cuba, que acusaron a los países de la OTAN de querer "acabar" con Rusia. Mientras que Bielorrusia dijo que las tropas rusas permanecerán "indefinidamente" en su territorio.Moscú está pidiendo garantías de seguridad, incluida laLa crisis comenzó en noviembre cuandoen áreas cercanas a la frontera con Ucrania.Pero el 15 de febrero, con más de 100.000 soldados desplegados, Putin sugirió que habría una retirada parcial de las fuerzas rusas.Sin embargo, Ucrania y sus aliados dijeron que no hubo una reducción en el número de tropas rusas en las zonas fronterizas."Siempre han desplegado fuerzas de un lado a otro", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, un día después del anuncio de Rusia."Ha sido un gran (movimiento) hacia arriba y hacia abajo, de ida y vuelta, todo este tiempo; pero la tendencia en las últimas semanas y meses ha sidode las capacidades rusas cerca de las fronteras con Ucrania".El domingo, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia dijo que 30.000 soldados rusos con base en el país permanecerán allí, incluso cuando debían regresar a sus bases en Rusia después de un ejercicio militar.Según estimaciones de EE.UU., Rusia tiene ahora más deen la región, incluidas las fuerzas separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk.En 2014,y apoyó a las fuerzas separatistas en el este de Ucrania.El conflicto se ha cobrado hasta ahora unas. Los grupos rebeldes crearon repúblicas populares en Donetsk y Lugansk.El 18 de febrero pasado, el servicio ucraniano de la BBC informó que la artillería pesada y los morteros disparados en la región fueron los más pesados en años.En su último informe, los monitores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa informaron de cientos de violaciones del alto al fuego entre el 17 y el 18 de febrero.Los líderes de las dos áreas disidentes respaldadas por Rusia anunciaron la evacuación de los residentes y dijeron quey planeaba un ataque.Denis Pushilin, jefe de la República Popular de Donetsk (DNR), anunció una evacuación en un video supuestamente filmado el viernes. Sin embargo, un análisis de la BBC de los metadatos del video mostró que había sido grabado antes de que estallaran las hostilidades.La corresponsal de la BBC en Europa del Este, Sarah Rainsford, tuiteó que la televisión rusa informa sobre acusaciones de una invasión inminente de las áreas rebeldes por parte de las fuerzas ucranianas.En respuesta a acusaciones similares, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, tuiteó: "". También negó que Ucrania haya llevado a cabo un ataque contra áreas controladas por rebeldes o haya bombardeado o cruzado territorio ruso.Estados Unidos ha advertido durante semanas que(incluido el llamado ataque de bandera falsa ), aunque no ha proporcionado ninguna prueba específica que respalde estas afirmaciones.Ninguna de las partes descarta una solución diplomática a un conflicto que va en aumento con el pasar de los días.Putin dijo el miércoles que Rusia siempre estuvo abierta a la diplomacia, peroy que continuaría fortaleciendo su ejército ante lo que llamó una situación internacional difícil."Nuestro país siempre está abierto a un diálogo directo y honesto y listo para buscar soluciones diplomáticas a los problemas más complicados", dijo Putin."Pero quiero repetir que los intereses de Rusia y la seguridad de nuestro pueblo son incondicionales. Por lo tanto, continuaremos fortaleciendo y modernizando nuestro ejército y nuestra armada".Otras partes habían intentado irse por el camino de la diplomacia, como Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron sostuvo un encuentro con Putin el pasado 11 de febrero.Alemania, además, había decidido no enviar artillería a Ucrania.Pero incluso antes de que Rusia reconociera la independencia de las áreas de Ucrania, las partes en la crisis no estaban cerca de un acuerdo diplomático en las negociaciones.A principios de febrero,: evitar la expansión de la OTAN, detener el despliegue de armas cerca de las fronteras de Rusia, y restaurar las instalaciones militares del bloque a sus posiciones de 1997 cuando el acuerdo entre la OTAN y Rusia fue firmado.La OTAN dice que no limitará los despliegues militares solo a sus estados miembros y se niega a imponer restricciones sobre qué países pueden unirse a la alianza en el futuro.Los países que no pertenecen a la OTAN han dicho que no quieren que Rusia pueda dictar quién puede unirse a la alianza militar, conformada principalmente por Europa, Reino Unido y EE.UU.El sábado, el presidente de Ucrania pidió un "plazo claro y factible" para que su país se una a la alianza en una conferencia de seguridad en Munich, Alemania.Aún no ha recibido respuesta.Ahora puedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. 