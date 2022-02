Rusia-Ucrania: una invasión rusa podría comenzar en cualquier momento, advirtió Estados Unidos

EPA

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de EE.UU., señaló que Rusia están en posición de "montar una una acción militar importante".

Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento" y los ciudadanos estadounidenses deberían irse de inmediato, advirtió Estados Unidos. Una invasión podría comenzar con bombardeos aéreos que dificultarían las salidas y pondrían en peligro a los civiles, dijo el viernes la Casa Blanca.Moscú ha negado repetidamente cualquier plan para invadir Ucrania, a pesar de haber concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera.La declaración de EE.UU. hizo que varios países de todo el mundo emitiesen nuevas advertencias a sus ciudadanos en Ucrania.Reino Unido, Australia, Canadá y Países Bajos se encuentran entre las naciones que instaron a sus ciudadanos a marcharse lo antes posible.Informes en los medios dicen que tanto Rusia como EE.UU. están trasladando a su personal diplomático de la capital ucraniana, Kiev.Según la agencia de noticias Associated Press, el personal de la embajada estadounidense se trasladará al extremo oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, mientras que el medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti informa que algunos diplomáticos rusos están marchándose de su embajada en Ucrania.EE.UU. no confirmó esta información, pero el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó que estaba reduciendo el número de sus diplomáticos en Ucrania.La embajadora de Reino Unido en Ucrania, Melinda Simmons, tuiteó que ella y un equipo reducido permanecerán en Kiev.

Diplomacia

EPA Moscú ha negado repetidamente cualquier plan para invadir Ucrania, a pesar de haber concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera.

Acumulación de tropas

EPA Biden ha dicho que no enviaría tropas para rescatar a ningún ciudadano que quedara varado en caso de una acción rusa.

Análisis de Laura Plett Usher, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado

Reuters El gobierno estadounidense ha sido acusado por algunos de contribuir a la escalada con su retórica.

Los intentos para reducir las tensiones a través de la vía diplomática continuarán este sábado, y tanto el presidente de EE.UU., Joe Biden, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conversarán por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin.Moscú, entre tanto, ha acusado a los países occidentales de crear histeria.El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, señaló que ahora las fuerzas rusas estaban "en condiciones de poder montar una acción militar importante", en declaraciones que se consideran una claraen la urgencia de las advertencias de los funcionarios estadounidenses."Obviamente no podemos predecir el futuro, no sabemos exactamente qué va a pasar, peroy la amenaza ahora es lo suficientemente inmediata como para que [irse] sea prudente", dijo.Sullivan agregó que el gobierno no sabía si Putin había tomado la decisión final de invadir, pero afirmó que el Kremlin estaba buscando un, que dijo que podría comenzar con un intenso bombardeo aéreo.Sus comentarios se produjeron cuando funcionarios estadounidenses advirtieron sobre una mayor acumulación de tropas rusas en las fronteras de Ucrania durante la semana pasada y en vistas de los ejercicios militares rusos en el Mar Negro planificados para los próximos días.El presidente Biden ha dicho que no enviaría tropas para rescatar a ningún ciudadano que quedara varado en caso de una acción rusa.El viernes, el presidente de EE.UU. organizó una videollamada con líderes transatlánticos en la que acordaron una acción coordinada para aplicar severasa Rusia si invadía Ucrania.EE.UU. informó también que estaba enviando otras 3.000 tropas desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia, y que se esperaba que llegaran allí la semana próxima.Las tropas no lucharán en Ucrania, sino que garantizarán la defensa de los aliados de EE.UU.Estados Unidos ha hecho advertencias sobre la posibilidad de un ataque ruso contra Ucrania con mucha más contundencia que sus aliados europeos Pero esto marcó un aumento notable en la urgencia.Los estadounidenses están preocupados por la contínua acumulación de tropas rusas, la forma en que están posicionadas y el inicio de ejercicios militares que podrían servir como un comienzo para una invasión.Las evaluaciones de inteligencia más recientes llevaron a Biden a convocar a aliados cercanos el viernes para decirles que creía que Putin pronto podría dar una "orden final", según el asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan.El principal asesor militar de Biden, el general Mark Milley, hizo una cantidad inusual de llamadas telefónicas en rápida sucesión a sus homólogos en Rusia, Canadá, Reino Unido y Europa.El gobierno estadounidense ha sido acusado por algunos de contribuir a la escalada con su retórica. Pero la administración ha decidido ser "lo más transparente posible" con el intercambio de información, explicó Sullivan, calculando claramente que esto es parte de su estrategia de disuasión.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.