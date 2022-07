Rusia reflota el Saratov, el barco hundido por su propia tripulación tras un ataque ucraniano

kchf.ru

El Saratov en una foto de 2020.

El gobierno de Rusia anunció este sábado que recuperó un buque utilizado para el desembarco de tanques hundido por su tripulación después de que un ataque con misiles ucranianos lo dañara en el puerto de Berdyansk el 24 de marzo.Una publicación en Telegram de un funcionario designado por Rusia en el sur de Ucrania, Vladimir Rogov informó que la embarcación se dirigía al puerto controlado por Moscú.La tripulación rusa hundió el barco "para evitar la detonación de las municiones a bordo por el fuego que se había iniciado", dijo Rogov.En marzo, Ucrania dijo que había impacta el barco con sus misiles, pero es ahora que existe una confirmación oficial por la parte rusa.

Daños

Reuters El hundimiento del Moskva fue un duro golpe para Rusia.

Los informes rusos no dan detalles de los daños del barco, pero dicen que será remolcado a Kerch, en Crimea, la península del Mar Negro anexada por Rusia en 2014.El informe del ejército ucraniano sobre el ataque con misiles del 24 de marzo nombró al barco como Orsk, pero Rusia alegó que el barco rescatado se llamara Saratov. El Orsk es otro de los seis grandes barcos de desembarco de tanques de la Flota del Mar Negro de Rusia.El sitio web de la flota rusa confirmó que el Saratov sufrió daños y se hundió el 24 de marzo, pero no menciona el ataque con misiles ucranianos.El barco "fue dañado por el fuego y las explosiones provocadas por él", dice el sitio web, contradiciendo la versión dada por Rogov. "Con daños en su casco, el barco se hundió en su puerto de atraque", agrega el sitio web de la flota.El Saratov, de 58 años de uso, se unió a la armada soviética en 1964.Puede transportar hasta 20 tanques, 45 vehículos blindados de transporte de personal o 50 camiones, así como hasta 400 infantes de marina.El barco tiene 113 m de largo y puede transportar una carga de hasta 1.500 toneladas.Berdyansk se encuentra en el Mar de Azov, entre la ciudad portuaria de Mariupol y Crimea. La captura de Mariupol, ahora en ruinas después de meses de bombardeos, era un objetivo estratégico clave para el ejército ruso.El ejército ucraniano hundió también el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el crucero de misiles Moskva, en abril. Rusia negó que el barco se hundiera por un ataque ucraniano y dice que se debió a un "fuego a bordo". e la costa por su propia seguridad.