Rusia ordena evacuar a civiles de la región ocupada de Jersón ante el avance de la contraofensiva ucraniana

Tras la ocupación, los rusos trataron de borrar algunos de los símbolos de la ciudad vinculados a Ucrania.

El líder designado por Rusia en Jersón, Vladimir Saldo, pidió este jueves a los civiles que evacúen esta región en el sur de Ucrania.Saldo citó como motivo los ataques diarios con cohetes de las fuerzas ucranianas, que están avanzando en la zona.Instó a los residentes de Jersón a desplazarse a Rusia por "ocio y estudios" para "salvarse a sí mismos", y pidió ayuda a Moscú.

Ucrania sigue avanzando

Reuters En el último mes las fuerzas de Ucrania han logrado avances importantes en territorios ocupados por Rusia.

Camino a Rostov

Toda Ucrania, a excepción de Crimea, ha estado durante algún tiempo bajo alerta de ataque aéreo, y se informó de ataques con misiles rusos contra objetivos energéticos y militares en la región de Kyiv y Lviv (Leópolis), en el oeste.

Dos personas murieron en los bombardeos a la ciudad sureña de Mykolaiv. Dramáticas imágenes muestran el rescate, entre los escombros de una casa destruida, de un niño que luego falleció, informaron las autoridades.

Tanto Kyiv como Moscú confirmaron que 20 militares ucranianos fueron intercambiados por 20 soldados rusos, en el canje más reciente de este tipo.

Rusia acusó a Ucrania de atacar un edificio residencial en la ciudad fronteriza rusa de Belgorod.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y le propuso construir un complejo de gas en Turquía como ruta alternativa de suministro a Europa tras los problemas con los gasoductos Nord Stream.

El asedio a Jersón

Su llamamiento recibió el respaldo del viceprimer ministro ruso, Marat Khusnullin, con un mensaje en la televisión estatal.Ucrania ha rechazado las acusaciones de que ataca a sus propios civiles.Sus tropas han recuperado recientemente algunas áreas del noroeste de Jersón yhomónima, capital de la región."El gobierno tomó la decisión de organizar la asistencia para la salida de los residentes de la región [de Jersón] hacia otras regiones del país", anunció Khusnullin, responsable especial del sur de Rusia y Crimea."Proporcionaremos a todos alojamiento gratuito y lo que sea necesario", afirmó.El primer grupo de personas de Jersón llegará el viernes a la región rusa de Rostov, indicó su gobernador, Vasily Golubev, según la agencia de noticias estatal rusa Tass."La región de Rostov aceptará y acomodará a todos los que quieran venir con nosotros desde la región de Jersón", agregó.Entre otras armas, Kyiv ha venido utilizando con gran eficaciasuministrados por Estados Unidos.Las tropas ucranianas han avanzado hacia objetivos militares clave controlados por Rusia y amenazan con aislar a la mayor parte de las fuerzas de ocupación en la orilla occidental del río Dniéper (conocido como Dnipro en Ucrania).Jersón es la única capital regional tomada por las fuerzas rusas desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.El ejército de Ucrania ha mantenido silencio sobre los avances de sus tropas en esta región clave que limita con Crimea, la península del sur de Ucrania anexada por Moscú en 2014.Otros acontecimientos importantes de este jueves:Saldo afirmó el jueves que varias ciudades de la región, incluidas las dos principales de Jersón y Nueva Kajovka, son hoy blanco de ataques diarios con cohetes por parte de las tropas ucranianas."Estos ataques", aseguró, instando a evacuar a los residentes de toda la región, y especialmente a los de la orilla occidental del río Dniéper, hacia Rusia o Crimea.También apeló al gobierno de Moscú para que ayude a organizar el proceso. "Rusia no está abandonando a su pueblo", subrayó, utilizando un dicho popular.A principios de este mes, el presidente Putin declaró la anexión de las regiones de Jersón y Zaporiyia en el sur de Ucrania, así como de Donetsk y Luhansk en el este.Ucrania y sus aliados occidentales condenaron la medida, si bien el Kremlin no controla por completo ninguna de las cuatro regiones.El miércoles, la Asamblea General de Naciones Unidas votó abrumadoramente a favor de condenar el intento de anexión de Rusia.La resolución fue apoyada por 143 países,en el parlamento de la ONU desde la invasión.Otros 35, entre ellos China e India, se abstuvieron, y cuatro rechazaron la resolución: Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Nicaragua.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.