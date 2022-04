Rusia lamenta pérdidas significativas de soldados y admite estar en su momento económico más difícil en 3 décadas

Getty Images

Dmitry Peskov dijo que la pérdida de tropas de Rusia ha sido una "gran tragedia"

Rusia admitió sufrir "pérdidas significativas de tropas" en Ucrania, cuando la invasión entra en su día 44.El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, dijo al canal británico Sky News que las víctimas eran "una gran tragedia" para Rusia.También dijo que esperaba que Moscú alcanzara sus objetivos de guerra "en los próximos días".Los comentarios de Peskov siguieron a la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el jueves.Unos 93 de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU votaron a favor de la reprimenda diplomática, que siguió a las denuncias de abusos masivos contra los derechos humanos por parte de las tropas rusas en la ciudad de Bucha, en el norte de Ucrania.Moscú anunció su renuncia al consejo en respuesta.El organismo expresó su "grave preocupación por la crisis humanitaria y de derechos humanos en curso". El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de más atrocidades en Borodianka, una ciudad cercana a la capital Kiev.Peskov negó cualquier sugerencia de que las tropas rusas fueran responsables de las ejecuciones en la ciudad de Bucha y le dijo al medio británico que "estamos viviendo en días de falsificaciones y mentiras". Afirmó que se escenificaron imágenes de civiles asesinados en la ciudad.

Getty Images Los restos de un tanque ruso son retirados cerca de Kiev.

Poner fin a la guerra

Ni en la Guerra Fría

Getty Images Un hombre mira la tasa de cambio en el centro de la ciudad de San Petersburgo.

Sin embargo, su admisión de que Rusia ha sufrido bajas significativas es sorprendente. El 25 de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que. Ucrania sitúa las muertes rusas en casi 19.000.Ni las estimaciones de Rusia ni Ucrania sobre las pérdidas rusas se pueden verificar de forma independiente, y los analistas han advertido que Rusia puede estar minimizando su tasa de bajas, mientras que Ucrania podría estar inflándola para levantar la moral. Líderes occidentales creen que han muerto entre 7.000 y 15.000 soldados rusos.Peskov, quien se ha desempeñado como portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, desde 2000, también afirmó que Rusia está buscando formas de poner fin a la guerra."Nuestro ejército está haciendo todo lo posible para poner fin a esa operación", dijo. "Y esperamos que en los próximos días, en un futuro previsible, esta operación alcance sus objetivos o la termine con las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana".Rusia retiró las tropas de Kiev y, pero la lucha no muestra signos de terminar.El Viceprimer Ministro de Ucrania ha instado a los ucranianos que viven en el este a huir mientras puedan, pero la intensidad de los bombardeos está obstaculizando las evacuaciones.Ucrania tiene como objetivo establecer hasta 10 corredores humanitarios para el viernes, pero los civiles que intenten huir de Mariúpol tendrán que usar vehículos privados, informó Reuters.El jueves,en represalia por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.El Senado de Estados Unidos votó por unanimidad para eliminar el estatus comercial de "nación más favorecida" de Rusia, abriendo la puerta a nuevos aranceles perjudiciales y controles de importación de productos como el platino, productos químicos, el hierro y el acero.Y la Unión Europea acordó imponer gradualmente una prohibición a las importaciones de carbón ruso, por un valor de alrededor de $4 mil millones al año para la economía rusa, durante los próximos 120 días.Hablando ante el Parlamento de Rusia, la Duma estatal, el primer ministro Mikhail Mishustin admitió que el impacto acumulativo de las extensas sanciones significa que"Sin duda, la situación actual podría llamarse la más difícil en tres décadas para Rusia", dijo. "Tales sanciones no se usaron ni siquiera en los tiempos más oscuros de la Guerra Fría".Pero afirmó que el impacto de las sanciones occidentales ha sido limitado y dijo a los parlamentarios que "el sistema financiero, el alma de toda la economía, se ha mantenido".Después de colapsar a un mínimo histórico a finales de febrero, la moneda de Rusia, el rublo,Zelensky ha renovado sus llamamientos para nuevos suministros de armas pesadas de Occidente, diciendo que sus fuerzas necesitan "armas que les den los medios para ganar en el campo de batallas y que serán la sanción más fuerte posible contra Rusia".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.