Rusia invade Ucrania: Zelensky pide a la Unión Europea que autorice el ingreso del país inmediatamente

EPA/Presidencia de Ucrania

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en una foto del 26 de febrero.

Ucrania pidió a la Unión Europea (UE) que le admita como miembro de forma "inmediata".Así lo instó el presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, en un video publicado este lunes, poco después de que una delegación ucraniana llegara a la frontera con Bielorrusia para abrir un diálogo con representantes rusos."Nos dirigimos a la Unión Europea para que admitan inmediatamente a Ucrania, en base al nuevo procedimiento especial. Estamos agradecidos a los socios que están de nuestro lado. Pero nuestro objetivo es estar con todos los europeosy, más importante aún, ser iguales", manifestó Zelensky."Estoy seguro de que es justo. Estoy seguro de que lo merecemos. Estoy seguro de que es posible", enfatizó. El presidente además instó a las tropas rusas a deponer sus armas, cuando se cumplen cinco días desde el inicio de la invasión rusa a su país.

Negociaciones

Representantes ucranianos comenzaron este lunes a negociar con sus contrapartes rusos cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, en busca de una salida al conflicto. La oficina presidencial ucraniana dijo que la principal cuestión en su agenda eraLa reunión, anunciada desde el domingo, se ha ido posponiendo debido a cuestiones logísticas y de seguridad.Ucrania apuesta por no ceder terreno en la reunión, y su presidente ha dicho que no espera que las charlas cosechen resultado alguno."Como siempre: realmente no creo en el resultado de esta reunión, pero intentémoslo", dijo Zelensky.