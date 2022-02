Rusia invade Ucrania: los civiles reciben miles de fusiles y preparan cócteles molotov para defenderse de la invasión rusa

Getty Images

Ucranianos se entrenan para portar armas.

Lesia Vasylenko tiene tres hijos y ahora cuenta también con dos armas. "Ayer recibí dos: una AK47 y una (Makárov) PM. Estoy preparada para tomar las armas y luchar por Kiev. Al igual que mi marid, el resto de mi familia y otros millones de familia alrededor de Ucrania", dice la diputada opositora en entrevista con la BBC. Como ella, miles de ucranianos se han alistado y han recibido armas para tratar de repeler la invasión rusa, tras un llamado del presidente Vlodomir Zelensky."Le daremos armas a cualquiera que quiera defender el país. Prepárense para apoyar a Ucrania en las plazas de nuestras ciudades", tuiteó.El mandatario ordenó también el jueves prohibir que los hombres entre 18 y 60 años salgan del país y pidió que se alisten para defender al país de la invasión rusa.De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, hasta este viernes más de 18.000 rifles de asalto habían sido distribuidos a ciudadanos solo en Kiev, la capital, que ha sido rodeada y bombardeada por las fuerzas rusas.El llamado a los ciudadanos tiene lugar a medida que se acercan las tropas ropas y existe el temor de que puedan tomar la ciudad en las próximas horas. "Esta noche y la mañana siguiente van a ser muy difíciles", anunció el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien también confirmó la víspera que tomará las armas para defender a su país. Lesia Vasylenko, como el alcalde Klitschko y otros tantos cientos de ucranianos, aseguran que no tienen más opción. Según cuenta desde Kiev la corresponsal de la BBC Lyce Doucet, en la mañana de este viernes centenares de hombres hacían fila para ofrecerse como voluntarios para defender las calles de la ciudad."No se necesita experiencia en combate, solo ganas de luchar. Así es como se ve ahora la fuerza que se enfrenta al poderoso ejército ruso", comenta Doucet.

Milicias urbanas

El pueblo contra Putin

El Ministerio de Defensa también instó a los residentes a preparar cócteles molotov para repeler a las fuerzas invasoras, lo que disparó las búsquedas en internet en Ucrania de la receta para el arma casera explosiva.Los cócteles molotov son dispositivos incendiarios improvisados, que se fabrican con líquido inflamable y botellas de vidrio.Según datos de Google, "cómo preparar cócteles molotov" era una de las búsquedas más frecuentes en la plataforma este viernes.El Ministerio de Defensa llamó "a resistir" a los ciudadanos en un comunicado en Facebook y a que fabriquen armas caseras o se unan a las fuerzas de defensa territorial.Los datos de Google Trends muestran que el interés de búsqueda sobre cómo fabricar los dispositivos se disparó en la región de la capital a medida que las fuerzas rusas se acercaban a Kiev el viernes.De acuerdo con Doucet, esta situación ha llevado a que el ambiente en en el país se sienta como una lucha personal del pueblo ucraniano contra Putin."A pesar de todo lo que se habla de una guerra contra la seguridad en Europa, todo se reduce a una pelea entre el presidente y el pueblo: el presidente de Rusia y el pueblo de Ucrania", dijo.Las autoridades de Ucrania también hicieron un llamado a piratas informáticos para que ayudaran al país en la guerra cibernética de Rusia.Desde hace días, Ucrania ha recibido numerosos ataques informáticos que las autoridades atribuyen a Moscú. El jueves, el grupo Anonimous atacó algunas plataformas del gobierno ruso. El llamado a la movilización popular obedece a la superioridad de las fuerzas rusas sobre las ucranianas.Según reportes de inteligencia occidentales, las fuerzas ucranianas han plantado cara con determinación a las invasoras, aunque Putin solo ha desplegado hasta el momento cerca del 30% de los soldados que reunió alrededor de las fronteras.Cerca del 80% del ejército ruso y gran parte de sus tanques y artillería pesada comenzaron a ser desplegados en noviembre pasado hacia el este y norte de Ucrania. "Yo me quedaré y protegeré a mi familia. Te hablo como una madre de tres hijos, uno de los cuales cumple nueve meses en los próximos días", dice la diputada Lesia Vasylenko."Y esto debe quedar claro para todos. Los ucranianos no están luchando una guerra agresiva, no estamos invadiendo a nadie. Estamos defendiéndonos.", agrega.En criterio de la diputada, es la misma intención de "48 millones de ucranianos" que "estamos luchando en nuestra propia defensa".