Rusia invade Ucrania: el Presidente de Ucrania dice que delgaciones rusas y ucranianas se reunirán en la frontera bielorrusa

Getty Images

Volodymyr Zelensky dijo estar dispuesto a entablar conversaciones.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitió un comunicado este domingo luego de conversar con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko."Acordamos que la delegación ucraniana se reuniría con la delegación rusa sin condiciones previas en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Pripyat", dice el texto. "Alexander Lukashenko ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, las conversaciones y el regreso de la delegación ucraniana".La oficina de Zelensky informó a traves de la aplicación de mensajería Telegram que las dos partes se reunirán en un sitio no especificado de la frontera. Y no dio información precisa de cuándo se producirá el encuentro. El anuncio tiene lugar horas después de que Rusia anunciara que su delegación había volado a Bielorrusia a la espera de iniciar conversaciones. Pero Zelensky había dicho anteriormente que no se reuniría con una delegación rusa en territorio bielorruso porque la invasión de Rusia se inició en parte desde dicho país. Había indicado que estasba dispuesto a entablar conversaciones en un país neutral, pero no en Bielorrusia. Ni Rusia ni Bielorrusia han emitido declaraciones sobre posibles conversaciones.

