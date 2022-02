Rusia invade Ucrania: cómo interpretar el anuncio de Rusia de poner en alerta especial su fuerza nuclear

Getty Images

El presidente ruso Vladimir Putin puso en alerta sus fuerzas de disuasión nuclear en respuesta a lo que describió como "agresión" por parte de la OTAN. La medida -que no significa que Rusia tiene intenciones de usar estas armas- ha sido condenada ampliamente por la comunidad internacional. Estados Unidos la calificó de "totalmente inaceptable", y el jefe de la OTAN la describió como "peligrosa" e "irresponsable". ¿Pero cómo se puede interpretar entonces esta decisión del mandatario ruso?

Getty Images En varias ciudades del mundo -en la foto, Washington DC- se han llevado a cabo protestas en contra de las acciones de Putin.

Getty Images Tras la invasión, muchos han buscado sitios bajo tierra para protegerse de los ataques.

Getty Images EE.UU. calificó las medidas de Putin como "inaceptables".

Getty Images "Ucrania no está cayendo. Estamos sangrando, pero seguimos defendiéndonos con éxito", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Según explica Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC, es unadel presidente Putin por las sanciones antirrusas de Occidente como de sude que su país está bajo la amenaza de la OTAN.Su anuncio ciertamente llamó la atención de Occidente. Este tipo de escalada es exactamente lo que temían los encargados de diseñar los operativos militares de la OTAN y es por eso que la alianza ha anunciado repetidamente que no enviará tropas para ayudar a Ucrania a repeler a los invasores rusos.Pero la ofensiva de Rusia no está dando los resultados que esperaban de acuerdo a lo planeado. En el cuarto día,y los rusos parecen estar sufriendo muchas bajas.Esto debe estar causando cierta frustración e impaciencia en Moscú. Y es difícil ver que las conversaciones de paz propuestas en la frontera con Bielorrusia lleguen a un acuerdo que funcione tanto para Moscú como para Kiev, sostiene Gardner.Putin quiere que Ucrania regrese completamente a su esfera de influencia, el gobierno de Zelensky quiere que su país se mantenga independiente. Esto no deja mucho espacio para el compromiso.Por lo tanto, junto con la advertencia nuclear de este domingo a Occidente para que retroceda, es probable que veamos unasobre Ucrania en los próximos días, con incluso menos consideración por las víctimas civiles de lo que se ha mostrado hasta ahora.En opinión de Gordon Corera, también corresponsal de seguridad de la BBC, Putin ya había hecho una advertencia codificada de que estaba dispuesto a usar armas nucleares cuando comenzó su invasión de Ucrania.La semana pasada, advirtió que "quien trate de estorbarnos" verá consecuencias "que nunca ha visto en su historia".Estas palabras fueron ampliamente interpretadas como una señal de una amenaza de usar armas nucleares si Occidente se interponía en su camino.El cambio -hecho de forma tan pública- al estado de alerta máxima es una forma de Moscú deEs probable que pasar al estado de alerta facilite el lanzamiento de armas más rápidamente. Sin embargo, eso, sostiene Corera. Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, pero también sabe que la OTAN también tiene suficiente para destruir a Rusia en caso de usarlas. Pero es probable que el objetivo seacreando temores sobre hasta dónde está dispuesto a llegar y crear ambigüedad sobre qué tipo de apoyo a Ucrania considerará demasiado.Entretanto las reacciones, no se han hecho esperar. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, calificó la medida deen una entrevista con CBS News."Significa que el presidente Putin continúa intensificando esta guerra de una manera totalmente inaceptable y tenemos quede la manera más enérgica posible", dijo.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que, en ningún momento, Rusia ha estado bajo la amenaza de la OTAN.Putin culpó a los líderes de la OTAN por permitir que se hicieran "declaraciones agresivas" contra Rusia. Pero Psaki dijo que esta era una respuesta familiar del presidente de Rusia."Lo hemos visto hacer esto una y otra vez. En ningún momento Rusia ha estado bajo la amenaza de la OTAN, o Rusia ha estado bajo la amenaza de Ucrania", le dijo a ABC News."Todo esto es un patrón del presidente Putin y vamos a hacerle frente"."Tenemos la capacidad de defendernos, pero también debemos denunciar lo que estamos viendo aquí del presidente Putin", agregó la funcionaria.El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró que si Rusia utlizaba armas nucleares contra Ucrania,"Pero no nos derrumbará", afirmó.Hablando en una conferencia de prensa, Kuleba dijo: "Esta orden del presidente Putin se produjo poco después de que se hiciera el anuncio sobre dos delegaciones listas para reunirse [para entablar conversaciones]". "Vemos este anuncio o esta orden como un intento dey ejercer presión adicional sobre la delegación ucraniana". "Pero no cederemos a esta presión. Abordaremos estas conversaciones con un enfoque muy simple. Vamos allí para escuchar [lo que] tiene que decir Rusia y les diremos lo que pensamos de todo esto".Y agregó: "Ucrania no está cayendo. Estamos sangrando, pero seguimos defendiéndonos con éxito".