Rusia invade Ucrania: 4 claves para entender las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente a Moscú

Reuters

Las naciones occidentales están imponiendo sanciones cada vez más severas a Rusia luego de su invasión a Ucrania.Las medidas -que no tienen precedente- están diseñadas para paralizar la economía de Rusia y castigar a su gobierno por emprender acciones militares.

1. ¿Qué es una sanción?

2. ¿Qué sanciones están imponiendo las naciones occidentales?

Swift

Reuters

Banco Central de Rusia

EPA Las oficinas del banco central de Rusia en Moscú.

Otras medidas financieras

Getty Images Sberbank, de propiedad estatal, es uno de los mayores bancos rusos.

Exportaciones a Rusia

Sanciones a individuos

Otras medidas

Getty Images Alemania bloqueó la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 procedente de Rusia.

La UE anunció una prohibición general de los vuelos rusos. Los aviones rusos no pueden aterrizar, despegar o sobrevolar ninguna nación de la UE, lo que significa tiempos de viaje más largos, y también se les prohibió el acceso al espacio aéreo de Reino Unido.

La UE prohibirá los medios de comunicación estatales rusos Sputnik News y RT.

Alemania suspendió el permiso para la apertura del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania.

Reino Unido, EE.UU. y Australia también están imponiendo sanciones financieras a Bielorrusia por su papel en la invasión de Ucrania.

3. ¿Qué otras sanciones podría enfrentar Rusia?

TASS vía Getty Images El banco Rossiya es uno de los sancionados por Occidente

4. ¿Cómo reaccionó Rusia a las sanciones?

Una sanción es una penalidad o restricción impuesta por un país a otro, a menudo para evitar que actúe de manera agresiva o infrinja el derecho internacional.Las sanciones a menudo están, como los políticos. Pueden incluir prohibiciones de viaje y embargos de armas.Se encuentran entre las medidas más duras que las naciones pueden usar, aparte de ir a la guerra.La Unión Europea, EE.UU., Reino Unido y sus aliados acordaron eliminar determinados bancos rusos del sistema de mensajería Swift, que permite la transferencia directa de dinero a través de las fronteras.La acción tiene como objetivoy "perjudicar su capacidad para operar a nivel mundial".Una prohibición de uso de Swift retrasará los pagos que Rusia recibe por las exportaciones de petróleo y gas.Sin embargo, Rusia podría recibir pagos a través de otros mecanismos; por ejemplo, el sistema de pago interbancario transfronterizo de China.La prohibición también afectará a las empresas a las que Rusia debe dinero y provocará interrupciones en el suministro de energía de algunos países.Los líderes occidentales acordaron congelar los activos del Banco Central de Rusia para.En coordinación con EE.UU. y la UE, el gobierno de Reino Unido también prohibió a las personas y empresas británicas realizar transacciones con el banco central ruso, su ministerio de finanzas y su fondo de reservas.Apuntar a un banco central de una nación del G20 no tiene precedentes y está diseñado para ", con el caos adicional de las corridas bancarias", según el editor de economía de la BBC, Faisal Islam.Después de que su moneda, el rublo, se desplomara un 30% frente al dólar estadounidense, Rusia más que duplicó su tasa de interés clave en un intento por frenar la caída.Además de la acción sobre el sistema Swift y el Banco Central de Rusia, se congelarán los activos de todos los principales bancos rusos y se los excluirá del sistema financiero de Reino Unido. Esto les impide acceder a pagos en libras esterlinas y compensación a través de ese país.Reino Unido también anunció leyes para impedir que las principales empresas rusas y el Estado obtengan fondos o tomen prestado dinero en su mercado, y estableció un límite en los depósitos que los rusos pueden hacer en las cuentas bancarias británicas.La UE anunció medidas dirigidas al 70% del mercado bancario ruso y empresas estatales clave, incluidas las de defensa.Reino Unido, la UE, EE.UU. y otros países anunciaron. Estos incluyen bienes de doble uso, que son artículos que podrían tener una utilización tanto civil como militar, como artículos de alta tecnología, productos químicos o láseres.La UE tiene como objetivo hacer imposible que Rusia mejore sus refinerías de petróleo con una prohibición de exportación de ciertos materiales. También prohíbe la venta de aeronaves y equipos a las aerolíneas rusas en un intento por dañar su economía y conectividad.Occidente también impuso sanciones a algunas personas.Entre ellas se encuentran el presidente ruso,, y su ministro de Relaciones Exteriores,, cuyos activos en EE.UU., la UE, Reino Unido y Canadá serán congelados y, en el caso de EE.UU., no podrán viajar a ese país.La UE, Reino Unido, EE.UU. y Canadá lanzaron un grupo de trabajo transatlántico para identificar y congelar los activos de las personas y empresas sancionadas, apuntando a más "funcionarios y élites cercanas al gobierno ruso, así como a sus familias".Además, Reino Unido está, que permiten a los rusos ricos convertirse en ciudadanos.Las naciones occidentales también podrían considerar la opción de, que representan una quinta parte de la economía de Rusia y la mitad de sus ingresos por exportaciones.Negarse a comprar su petróleo y gas sería una sanción muy dura, pero también sería perjudicial para las naciones occidentales que dependen de él.Rusia suministra el 26% del crudo consumido en la UE y el 38% del gas. Incluso un breve corte en el suministro de gas elevaría los precios de la energía.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Esto puede incluir la reducción o el cierre del suministro de gas a Europa.A las aerolíneas británicas ahora se les prohibió el espacio aéreo ruso o aterrizar en los aeropuertos rusos, y en una medida de represalia, la aerolínea más grande de Rusia, Aeroflot, dijo el domingo que cancelaría todos los vuelos a destinos europeos hasta nuevo aviso.Es probable queo que tengan activos en sus bancos, y la prohibición de exportar a ese país productos de alta tecnología afectará a muchos fabricantes occidentales.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.