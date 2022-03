Rusia invade a Ucrania: cómo la Convención de Montreux frenó el paso de buques de guerra rusos por el Bósforo

Getty Images

A pesar de lo terrible que es la guerra de Ucrania hasta ahora, un acuerdo internacional firmado en 1936 evita que sea aún peor.La Convención de Montreux sobre elpaso por los Estrechos le otorga a Turquía el control de la ruta marítima entre el Mar Negro, hogar de una importante fuerza naval rusa, y el Mar Mediterráneo.Específicamente, establece límites al paso de buques civiles y militares de guerra a través de los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo, que con el Mar de Mármara forman el enlace marítimo entre el Mar Negro y el Mediterráneo.

BBC

El acuerdo internacional fue firmado por Australia, Bulgaria, Francia, Grecia, Japón, Rumania, Yugoslavia, el Reino Unido, la Unión Soviética y Turquía, y está en vigor desde noviembre de 1936.

Getty Images El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

¿Cómo se regula el paso de los buques?

Getty Images Un bote de patrullaje ruso en el Mar Mediterráneo.

Segunda Guerra Mundial

Getty Images La capital de Ucrania, Kiev, ha sido fuertemente atacada por misiles rusos.

Ahora, la Convención de Montreux está desempeñando un papel importante en el conflicto de Ucrania.Ucrania le pidió a Turquía que cierre el estrecho a los buques de guerra rusos, destacando el papel de Turquía en el mantenimiento de la paz regional.El gobierno turco accedió elPero varios buques de guerra rusos ya habían ingresado al Mar Negro a principios de febrero. Y Turquía dijo que no evitaría que estos ingresen al Mar Negro si Rusia afirma que están regresando a su puerto de origen.Hay cuatro elementos clave en la Convención de Montreux que regulan qué barcos pueden ingresar al Mar Negro en tiempos de guerra:1. Turquía puede cerrar los estrechos a losen tiempos de guerra o cuando la propia Turquía es parte del conflicto o está amenazada por la agresión de otra nación.Turquía puede cerrar los estrechos a lospertenecientes a países en guerra con Turquía.2. Cualquier país con costa en el Mar Negro (Rumanía, Bulgaria, Georgia, Rusia o Ucrania) debe notificar a Turquía con ocho días de antelación su intención de enviar buques de guerra por el estrecho. 3. Mientras que los que no bordean el Mar Negro deben avisar a Turquía con 15 días de antelación. Solo las naciones del Mar Negro pueden enviar submarinos a través del estrecho , solo con previo aviso y solo si los barcos se construyen o compran fuera del Mar Negro.4. Solo se permite que 9 buques de guerra atraviesen los estrechos a la vez, y existen límites sobre el tamaño que pueden tener los barcos, tanto individualmente como en grupo. Ningún grupo de buques puede exceder de 15.000 toneladas métricas. Los buques de guerra modernos son pesados, con fragatas de unas 3.000 toneladas métricas y destructores y cruceros de unas 10.000 toneladas métricas. Y los portaaviones modernos son demasiado grandes para atravesarlos.En el pasado, Turquía ya ha utilizado los poderes de la Convención de Montreux. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turquía cerró el estrecho a los buques de guerra pertenecientes a las naciones combatientes.Eso impidió que lasenviaran sus buques de guerra para atacar a la Unión Soviética y bloqueó la participación de la marina soviética en el combate en el Mediterráneo.En la situación actual, el gobierno turco se encuentra en una posición difícil, ya que tanto Ucrania como Rusia sonTurquía, miembro de la OTAN desde 1952, quiere fortalecer sus lazos con Occidente sin molestar a Rusia. Así, su control sobre estos estrechos clave puede poner a prueba su rol de equilibrio en la región. *Alpaslan Ozerdem es decano de la Escuela Jimmy y Rosalynn Carter para la Paz y la Resolución de Conflictos. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.