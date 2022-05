Rusia amenaza con represalias a Finlandia por su inminente solicitud de ingreso a la OTAN

Reuters

Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia.

Rusia dijo este jueves que se verá forzada a tomar "medidas de represalia" por los pasos de Finlandia para unirse a la OTAN. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exterior ruso, el movimiento del país escandinavo dañaría gravemente sus relaciones bilaterales, así como la seguridad y estabilidad del norte de Europa. Previamente, el presidente y la primera ministra de Finlandia hicieron un llamado al país para aplicar a la membresía de la OTAN "sin demora". El choque de posturas se produce en medio del incremento de apoyo público a la adhesión a la alianza militar liderada por Estados Unidos y Occidente tras la invasión de Rusia a Ucrania. Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Hasta ahora, este país se había mantenido fuera de la OTAN para evitar cualquier hostilidad con su vecino del este, mucho más grande y poderoso. Finlandia anunciará formalmente su decisión el próximo domingo tras ser considerada por el Parlamento y otros altos cargos políticos. Suecia comunicó que notificará una decisión similiar el mismo día. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, espera que el proceso de otorgar la membresía a Suecia y Finlandia suceda "bastante rápido".

¿Qué más dice el amenazante comunicado ruso?

¿Por qué se produce este comunicado?

La declaración rusa describió el movimiento de Finlandia como un "cambio radical en la política exterior del país"."La adhesión de Finlandia a la OTAN causará graves daños a las relaciones bilaterales ruso-finlandesas y al mantenimiento de la estabilidad y seguridad de la región del Norte de Europa", añadió. "Rusia será forzada a tomar medidas de represalia, tantoy de otra naturaleza, para neutralizar las amenazas a su seguridad nacional que surjan".Sin embargo, Moscú no ha especificado qué pasos tomará. "Todo dependerá de cómo se desarrolla esta expansión, hasta qué punto la infraestructura militar se acerca a nuestras fronteras", declaró con anterioridad el portavoz del Kremlin,, ante reporteros.Los funcionarios rusos respondieron al comunicado conjunto del presidente finlandés Sauli Niinisto y de la primera ministra, que indicaba que ambos líderes esperaban una decisión sobre la afiliación a la OTAN en los próximos días. "La membresía de la OTAN reforzará la seguridad de Finlandia. Como miembros de la OTAN, Finlandia reforzaría toda la defensa de la alianza. Finlandia debe aplicar por la membresía de la OTAN sin demora", dice el comunicado. Hablando más tarde ante la prensa, Niinisto respondió ante las preocupaciones de Rusia y culpó de la decisión a la invasión de Moscú. "Unirse a la OTAN no estaría en contra de nadie. Ustedes han causado esto. Mírense al espejo", dijo.Una encuesta de opinión de la pasada semana indicó que el apoyo de los finlandenses a unirse a la OTAN se situaba en un 76%, con un 12% en contra.Se trata de un enorme cambio de postura con respecto a antes de la invasión. Finlandia y la Unión Sovietica se enfrentaron durante lay los finlandeses se defendieron de la invasión soviética entre 1939 y 1940.Sin embargo, Finlandia perdió un 10% de su territorio en los acuerdos de paz y permaneció neutral durante la Guerra Fría. En caso de unirse a la OTAN, Rusia vería cómo se duplica el tamaño de sus fronteras compartidas con un miembro de la alianza militar. Suecia no tiene frontera con Rusia.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.