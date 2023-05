Ron DeSantis lanza su candidatura a la Casa Blanca: ¿qué posibilidades tiene de ganar a Trump en la carrera por la nominación republicana?

Getty Images

Ron DeSantis es una figura emergente en el Partido Republicano y aliado de Donald Trump.

El esperado enfrentamiento entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el mandatario estadounidense Donald Trump es inminente. DeSantis lanzó este miércoles su candidatura para la nominación presidencial republicana de 2024 y se prevé que se convierta en el principal rival de Trump.El gobernador de Florida se presenta como un líder conservador al estilo de Trump, pero sin los antecedentes negativos del expresidente.Sin embargo, DeSantis asume una contienda en la que Trump sigue siendo el claro favorito y la fuerza dominante en el Partido Republicano.La bandera de DeSantis es que tiene un historial de logros en la lista de prioridades y valores conservadores que ha conquistado como gobernador de Florida, en contraste con los cuatro años de la presidencia de Trump que tuvo pocas victorias legislativas.Durante su gestión, DeSantis promulgó leyes conservadoras de alto perfil para flexibilizar las normas sobre posesión de armas, restringir la educación sobre sexualidad e identidad de género en las escuelas, endurecer las reglas electorales y limitar el aborto.

Guerrero cultural

Getty Images La confrontación con Disney es una apuesta política de DeSantis.

Los seguidores de Trump

Getty Images Ron DeSantis con su esposa, Casey, en Tokio el mes pasado.

El reto de los donantes

Getty Images Ron DeSantis y Donald Trump se enfrentarán por la candidatura republicana a la presidencia de EE.UU.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

Su voluntad de enfrentarse a las grandes corporaciones que, en su opinión, promueven una agenda liberal sugiere que considera que los temas culturales polémicos preocupan más a los votantes republicanos que promover políticas más tradicionales a favor de los negocios.Esta apuesta se reflejó de forma dramática en su confrontación con Disney. La lucha comenzó el año pasado, cuando la compañía criticó una ley de Florida que restringía los temas que los maestros podían discutir en las aulas sobre sexualidad e identidad de género, luego de que los empleados de Disney protestaran por la ley., dijo Myra Adams, columnista y estratega política radicada en Florida que trabajó en las campañas presidenciales republicanas en 2004 y 2008. "Siempre fue considerado como un conservador, pero fue una elección que hizo porque pensó que le permitiría ganar votantes de Trump", añadió.DeSantis también enfatiza que es un ganador, invicto en las campañas electorales al Congreso y a la gobernación., dijo DeSantis durante su visita a Iowa hace dos semanas. "Se acabó el tiempo de las excusas".Aquella fue una indirecta contra Trump, quien se niega a aceptar que perdió las elecciones de 2020 y a quien muchos responsabilizan por los decepcionantes resultados de los republicanos en las elecciones al Congreso del año pasado.En general, DeSantis es un candidato formidable, al menos en el papel.Sin embargo,. Después de parecer una fuerza imparable en los días posteriores a la impresionante victoria que le permitió reelegirse en noviembre, la popularidad del gobernador de Florida se desaceleró.Las encuestas del año pasado mostraron que DeSantis estaba a la par, o incluso a la cabeza, de Trump. Ahora indican que Trump tiene más de 50% de respaldo en muchas encuestas de votantes republicanos, mientras que DeSantis va a la zaga por dos dígitos. Incluso si DeSantis captara a los votantes que no están a favor de Trump, quedaría detrás de Trump en las encuestas de RealClearPolitics.de que él es una mejor versión que la original.Esa podría ser una línea muy delgada para transitar, dado que hay otros candidatos que también intentan ser la opción que no es Trump. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, atacó a DeSantis en un video de campaña publicado este miércoles y dijo que "Estados Unidos merece una elección, no un eco".Un tema común entre quienes eligen al expresidente sobre el actual gobernador es que DeSantis es demasiado frío y no está dispuesto a involucrarse en la política de una forma más personal. Un viaje internacional destinado a demostrar que DeSantis podía defenderse en el escenario mundial recibió críticas mediocres. Tampoco causó una buena impresión entre algunos donantes potenciales de alto perfil.El director de campaña de Nikki Haley lo describió como "Trump sin el encanto", según un memorando filtrado por los medios esta semana."Tantos donantes están tan [molestos] porque pagaron mucho dinero para estar en una habitación con DeSantis y él no les dio el tiempo suficiente", dice la estratega política Myra Adams. "Es robótico y no tiene una personalidad fácil de llevar"."Él debería ser la próxima generación", continúa Adams. "Debería ser el Trump más joven, más inteligente y más ágil. Pero los números simplemente no indican cómo va a vencer a Trump".Los números pueden cambiar, por supuesto. Existe la posibilidad de que las circunstancias mejoren o de que el expresidente tropiece con el peso de los asuntos legales acumulados.. No está claro cuánto dinero han recaudado los grupos independientes que apoyan a Trump, pero durante meses han atacado en televisión a DeSantis en estados clave.El gobernador de Florida, sin embargo, tiene mucho dinero propio.A fines del mes pasado, tenía US$88 millones en un fondo, Amigos de Ron DeSantis, que se recaudó para su campaña de reelección en Florida y puede transferirse a su candidatura presidencial. Según los informes, también tiene alrededor de US$30 millones controlados por un comité independiente que sus aliados pueden usar para apoyar su campaña.Trump, por el contrario, reportó una recaudación de fondos combinada de US$18,8 millones durante los primeros tres meses de 2023, con $13 millones en su cuenta principal de campaña. Otros candidatos presidenciales republicanos tienen incluso menos efectivo disponible.El gobernador de Florida también corteja a funcionarios locales y agentes de poder en estados clave de votación anticipada en la contienda por la nominación republicana. En su viaje más reciente a Iowa, por ejemplo, anunció el respaldo de más de tres decenas de legisladores estatales, mucho más que cualquier otro candidato.. Su conversación con Elon Musk en Twitter y una entrevista posterior con Fox News serán monitoreadas por una serie de estados de votación anticipada en las próximas semanas.DeSantis podría terminar como el candidato republicano y encontrarse con una serie de nuevos desafíos al enfrentarse a Joe Biden y a los demócratas.Si bien su respaldo a las políticas sociales conservadoras duras le ha permitido ganar el apoyo de los republicanos, algunas posiciones podrían afectar su capacidad para atraer a los votantes moderados, particularmente sobre el aborto.Sin embargo, es un problema que afrontará el próximo año. El gobernador de Florida tiene muchos desafíos en los próximos meses.Los candidatos iniciarán una serie de debates televisados ​​en verano.Luego, los votantes republicanos elegirán quién de su partido se enfrentará al demócrata Joe Biden en noviembre de 2024.Las elecciones primarias en cada estado comenzarán en febrero de 2024.El eventual candidato será proclamado en la Convención Republicana en el verano de 2024.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.