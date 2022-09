Roger Federer a la BBC: Dejé de creer que podía seguir jugando al tenis profesional

BBC

Roger Federer conversó con la BBC sobre su retiro.

Roger Federer, una de las grandes leyendas del tenis actual, anunció hace poco su retiro del tenis profesional. Y aunque explicó parte de las razones en su carta de despedida -que fue publicada en sus redes sociales-, en una entrevista con la BBC fue mucho más específico sobre los motivos que lo llevaron a abandonar el circuito: "Dejé de creer que podía seguir jugando". El jugador suizo, de 41 año, le dijo a la BBC que "los últimos tres años han sido muy difíciles por decir lo menos". La conversación con la estrella del tenis - ganador de 20 Grand Slams, entre ellos ocho torneos de Wimbledon - tuvo lugar antes de lo que será su última participación en un torneo oficial, la Laver Cup de Londres.Federer no disputaba un torneo oficial desde Wimbledon 2021, cuando se retiró en cuartos de final. Después se sometió a una operación en su rodilla, la tercera en su carrera. "Sabía que estaba caminando sobre hielo muy delgado desde la última vez que jugué en Wimbledon. Y traté de regresar, pero hay un límite de lo que puedo hacer. Y entonces fue cuando dejé de creer que realmente podía jugar", explicó Federer. El suizo recordó el momento exacto en que supo que no habría retorno: un estudio médico por imágenes que le hicieron en su rodilla y en el que los resultados no fueron los que esperaba.

Getty Images

Roger Federer ganó 20 Grand Slams, entre ellos ocho torneos de Wimbledon.

"De inmediato me di cuenta que esto sería todo para mí", señaló. Y añadió: "Entonces comencé con las preguntas, ¿cómo lo anuncio?, ¿cuándo lo anuncio?. Ahí fue cuando se volvió realidad. Estuvo bien, pero fue un momento estresante".

"Si pensaba en el retiro, es que ya estaba medio retirado"

Getty Images Federer no ha jugado un partido competitivo desde que perdió ante Hubert Hurkacz en cuartos de final en Wimbledon de 2021.

"Ha sido un placer para los fanáticos"

Getty Images Roger Federer es considerado parte de los "Tres Grandes" junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Qué pasará ahora

Federer anunció su retiro con una emotiva carta que le dio la vuelta al mundo. "Han sido unas semanas llena de emociones, intentando encontrar las palabras correctas que reflejasen cómo me sentía y, sobre todo, buscando agradecerle a la gente que me ha ayudado tanto en mi carrera", le dijo Federer a la periodista de la BBC Sally Nugent.". Siempre dije que si estaba pensando en ello es que ya estaba medio retirado y esa no es la forma, a mi modo de ver, de jugar al tenis profesional. Así que iba a lidiar con eso cuando llegara. Y pasó. Y tuve que lidiar con eso". Y añadió: "Para mí escribir esas palabras fue en parte como una rehabilitación, como si viajara a través de las palabras, las sintiera". Considerado por muchos como uno de los jugadores más virtuosos de la historia, Federer confesó que jamás pensó que iba a tener semejante éxito cuando comenzó en el mundo del tenis de competencia. Entre sus marcas está la de mantenerse 310 semanas como número 1 del ránking de la ATP y ganar 103 torneos dentro del circuito."No creo que nadie piense cuando entra al tenis que va ganar todo esto. A ver, eres feliz con solo ganar un Wimbledon, que ya es una locura o ser número uno. Ser el mejor", explicó. Según Federer, los tenistas no piensan tanto en las semanas que pasan como número uno del ránking: "". "En serio que cuando era joven solo pensaba en estar el circuito algún día. Llegar al top 100 ya es un logro importante, especialmente cuando vienes de un país como Suiza, donde no hay una gran base de jugadores", dijo. "Lo superé todo en mi mente. Ha sido un sueño total y ha durado por mucho tiempo y esa es la razón por la que estoy totalmente feliz de dar un paso al costado".Federer ha jugado en una era en la que, junto con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic,Los tres hombres estarán en el mismo equipo en la Laver Cup, que se juega entre el 23 y el 26 de septiembre, un torneo al estilo de la Ryder Cup de golf en el que jugadores de Europa se enfrentan a otros del resto del mundo. Federer, Djokovic, Nadal y Murray se alinearán junto acomo representantes de Europa, en lo que será la última competencia profesional del suizo.En las entrevistas que ha concedido recientemente, las respuestas de Federerdel tenis, pero no cree que haya que preocuparse por el futuro del deporte ahora que él se retira."Cuando yo llegué no estábamos preocupados tampoco. Ya sabes, estábamos un poco en declive después de que Sampras se retiró. ¿Qué vendrá después, verdad? Bueno, yo llegué, y luego vino Rafa, y luego estaba Novak", anotó el suizo. "De repente, se dio esta hermosa combinación, todos ganamos durante más de 10 años, todos los mismos torneos, casi que nadie más podía ganar nada", añadió.Y concluyó que para los fanáticos ha sido "un gran placer" poder vivir eso.", anticipó.El legendario tenista no ha dado pistas sobre sus planes una vez se retire, pero ha dejado claro que seguirá en el mundo del tenis y ha dado pistas de que podría crear una academia para buscar a la nueva estrella del tenis en Suiza. Sin embargo,"Siempre he tenido claro que esto es borrón y cuenta nueva, porque tengo cuatro hijos, que son maravillosos y necesitan mi ayuda. Y mi esposa también, ella siempre ha estado a mi lado. Así que lo que venga será algo que queramos hacer todos", anotó. "Por supuesto que quiero ayudar a los niños a que aprendan más sobre tenis. Si puedo ayudar a la federación en eso, lo voy a hacer", señaló. Pero no será pronto. "Tengo que pensarlo. Después del torneo me iré a casa. Y después nos iremos de vacaciones y ahí será el tiempo para pensar y planear el futuro", aclaró. "Eso sí, yo amo este juego y quiero seguir involucrado de alguna forma. No me voy a volver un fantasma o un extraño".Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.