Roe vs Wade: las reacciones a la decisión de la Corte Suprema de EEUU de revocar el derecho al aborto

El presidente Joe Biden dijo que el fallo de la Corte Suprema es un "trágico error".

Es una decisión que ha puesto de manifiesto los polos opuestos de la política de Estados Unidos.La Corte Suprema anuló la resolución del caso Roe vs. Wade, el cual hasta hoy garantizaba el derecho constitucional al aborto y que estuvo vigente por casi 50 años.El fallo generó múltiples reacciones en Washington, desde los manifestantes que celebraron con júbilo la decisión, a cientos de mujeres que expresaron su enojo y frustración por perder el derecho a decidir.Y los líderes demócratas y republicanos tomaron partido."Este es un camino extremo y peligroso al que nos está llevando ahora la Corte", dijo el presidente Joe Bidenen una declaración desde la Casa Blanca.Su predecesor, Donald Trump, consideró la decisión "el mayor triunfo para la vida en una generación". Como ellos, los líderes políticos de ambos partidos se manifestaron.

Las reacciones demócratas

Reuters Frente a la sede de la Corte Suprema, manifestantes por el derecho a decidir lamentaron la decisión.

Reuters La demócrata Nancy Pelosi dijo que era un "insulto" a las mujeres de EE.UU.

Las reacciones republicanas

Reuters Grupos "provida" celebraron la decisión.

Las reacciones de la gente

En su discurso, el presidente Biden calificó la decisión como un "trágico error" y aseguró que su gobierno "defenderá este derecho básico"."Es un día triste para la Corte y para el país", expresó. "La Corte ha hecho lo que nunca antes había hecho. Ha quitado expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantas estadounidenses".Pero señaló que el pueblo estadounidense "todavía puede tener la última palabra", una referencia a las elecciones legislativas de noviembre próximo.El expresidentefue uno de los primeros en pronunciarse este viernes."Hoy, el Tribunal Supremo no solo revirtió casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más íntimamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses".La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata, dijo que la resolución del Supremo era un "insulto" y que el Congreso trabajará para revertir la situación: "Es una bofetada a las mujeres por usar su propio juicio, por tomar sus propias decisiones sobre su libertad reproductiva".La senadoraseñaló que "seis jueces radicales de la Corte Suprema anularon casi 50 años de precedentes"."Los políticos republicanos finalmente han impuesto su impopular agenda al resto de Estados Unidos (…) Pero estos extremistas no tendrán la última palabra", escribió en un comunicado.El expresidente, quien nombró a tres de los jueces conservadores que ahora son mayoría en el tribunal, habló de la decisión en una entrevista con Fox News.Al preguntarle sobre el papel que él desempeñó en la anulación de Roe vs. Wade, el mandatario dijo que "Dios tomó la decisión".Dijo que la decisión dejará el asunto en manos de los estados, "donde siempre ha pertenecido". "Esto es algo que servirá a todos", incluidos los estadounidenses a favor del aborto, según su apreciación.El exvicepresidente republicano, quien ha sido un destacado activista contra el aborto, expresó su satisfacción y dijo que el derecho al aborto de Estados Unidos ha sido relegado al "montón de cenizas de la historia". "Esta Corte Suprema ha corregido un error histórico", dijo Pence.El republicano, el líder de la minoría en el Senado, señaló: "Esta es una victoria histórica para la Constitución y para los más vulnerables de nuestra sociedad (...) La decisión es valiente y correcta".Si bien el discurso de los políticos sobre el aborto se ha intensificado en los últimos años, la opinión pública se ha mantenido relativamente estable. Lale dijeron en 2019 al Pew Research Center, un centro de investigación con sede en Washington DC, queen todos o en la mayoría de los casos. Solo el 38% dijo que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. La cadena CBS News reportó cifras similares en 2021: 62% de los encuestados dijo que quería que se mantuviera Roe vs. Wade, y solo el 38% dijo que quería que se derribara.Frente a la sede de la Corte Suprema, en Washington, grupos a favor y en contra del aborto se manifestaron bajo la vigilancia de decenas de policías que trataban de impedir que se confrontaran.Las reacciones encontradas fueron notables cuando se dio a conocer la noticia la mañana de este viernes."¡Somos la generación provida y hemos abolido el aborto!", gritaba un grupo que celebraba la decisión. Una manifestante por el derecho a decidir, Macy Petty, de 20 años, no pudo contener las lágrimas de tristeza: "Estuve orando para que estos jueces de la Corte Suprema tomaran las acciones correctas", dijo a la BBC.