Robert Crimo, el joven rapero detenido por el tiroteo masivo durante los festejos del 4 de julio a las afueras de Chicago

Tras interminables horas a la fuga, fue finalmente capturado.La policía de Chicago informó en la tarde de esta lunes que detuvo a Robert E. Crimo III, el joven de 22 años al que se vincula con el tiroteo que dejó al menos 6 muertos y más de 30 heridos durante una celebración del 4 de julio en las afueras de Chicago. Se desconocen de momento las motivaciones detrás del ataque. Según informaron en una conferencia de prensa, fue capturado en el norte de Chicago por un policía que intentó detenerlo infructuosamente durante una parada de tráfico.El joven trató de escapar otra vez, pero poco después fue detenido "sin incidentes" cerca de Lake Forest, en Ilinois. El FBI aclaró que Crimo era considerado aún "persona de interés" y no "sospechoso" y que sería entregado a la a la policía de Highland Park, donde tuvo lugar el tiroteo, para ser investigado y realizar las conexiones pertinentes con el caso.La captura de Crimo puso fin a horas de larga búsqueda en las que la policía compartió detalles y descripciones del joven, así como del carro en que se movía y pidió a la gente mantenerse alejada de él porque lo consideraban "un sujeto armado y peligroso".

Larga persecución

Qué más se sabe de Bobby Crimo

Qué pasó

La policía de Chicago tardó casi ocho horas en dar con el paradero de Crimo, cuya fotografía y detalles sobre el auto en que se movía comenzaron a circular por internet. Las autoridades informaron que el joven conducía un Honda Fit con placas DM8063 de Illinois, y lo describieron como "un hombre blanco, delgado, con ojos marrones y cabello castaño, que pesa 120 libras".Detallaron que tenía varios tatuajes, entre ellos uno distintivo en la mejilla que mostraba cuatro rayas con otra que las atraviesa, como el tradicional conteo de cinco.Informaron, además, que tenía otros tatuajes como rosas rojas y hojas verdes en el cuello, y letra cursiva sobre la ceja izquierda.Medios locales en EE.UU. indicaron que Crimo vive en Chicago, es rapero y publica canciones de en sus redes sociales.Un perfil con su nombre en la página de cine IMDB (que las autoridades no han confirmado de forma oficial que le pertenece) asegura que "Bobby Crimo (…) es un rapero, cantante, compositor, actor y director estadounidense de Chicago".En varias plataformas y redes sociales aparecen varios videos musicales con su nombre que muestran a un joven con características físicas similares a las fotografías que mostró la policía. En varios de los videos, Crimo parece hacer apología de las armas y de los tiroteos en las escuelas. De hecho, en uno de ellos llamado On my Mind (En mi mente) se le ve vestido con un chaleco y un casco de operaciones militares en un salón de clases.En un momento de la grabación, mete la mano en una mochila y, tras un corte a una pantalla en negro, se ve el aula en caos y al joven sonreír con malicia. "Mis acciones serán valientes y mi pensamiento es innecesario. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que implica, no solo para mí, sino para todos los demás", canta en uno de los temas.En otra de las canciones, Are You Awake, dice que realizaría un "un acto que definiría su vida más allá de su capacidad para detenerse" e incluye una imagen de un recorte de periódico sobre Lee Harvey Oswald, el tirador que asesinó al presidente John F. Kennedy.El tiroteo tuvo lugar durante uno de los tradicionales desfiles por el Día de la Independencia de EE.UU.Medios locales informan que cientos de personas se agolpaban en las aceras para disfrutar de las carrozas, bandas de música y representaciones como parte de las celebraciones de la ciudad.Según el reporte inicial, el atacante abrió fuego desde una azotea de una tienda de productos de camping alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT), solo unos minutos después de que comenzara el evento. Se cree que el sospechoso disparó contra los asistentes desde la azotea de una tienda de productos de camping, usando lo que la policía describió como un rifle de alta potencia.De acuerdo con las autoridades, había subido al techo por una escalera no asegurada, que se encuentra en un callejón en la parte trasera del edificio.Los agentes aseguraron un perímetro alrededor del centro de Highland Park y recuperaron "evidencia de un arma de fuego", según la policía local.