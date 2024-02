Michel Delsol/Getty Images Rita Marley.

A horas de ser dada de alta, Rita Marley estaba cantando en el escenario. Aún llevaba la bata del hospital a donde la habían llevado después de que una bala penetrara en su cabeza.

Era el 5 de diciembre de 1976.

Bob Marley, con heridas de bala en el pecho y en un brazo, estaba en el mismo escenario.

El atentado que habían sufrido dos días antes no los hizo cancelar su presentación en un concierto que pasó a la historia.

“Bob no sería Bob sin Rita”, dijo Ziggy, uno de los hijos de la pareja, al recordar lo ocurrido en una entrevista con The Guardian, en 2022.

Este miércoles se estrena la película Bob Marley: One love sobre el ícono del reggae.

El papel de su esposa lo interpreta la actriz británica Lashana Lynch, para quien conocer a Rita, a través del tiempo que pasó con ella y de lo que leyó, “ha sido uno de los regalos más grandes”.

“Su poder femenino es tan evidente e intenso que mi centro casi ha resurgido al interpretarla. Podría retirarme mañana y sentiré que tomé una de las mejores decisiones para mi espíritu, mi carrera y mi cultura” , le dijo a la revista Elle.

Esta es la historia de quien llaman la matriarca de la familia Marley y la reina de todo un género musical.

Alfarita

Rita nació en Cuba el 25 de julio de 1946.

Cuando era muy pequeña, sus padres, Cynthia “Beda” Jarett y Leroy Anderson, decidieron radicarse en Jamaica.

Michel Delsol/Getty Images Rita en Kingston, Jamaica.

Tras la separación de la pareja, Rita pasó al cuidado de una tía paterna.

Creció en un entorno muy humilde en Trench Town, barrio ubicado en la capital, Kingston.

En la autobiografía que Rita escribió junto a Hettie Jones, No Woman No Cry. My life with Bob Marley (No woman No cry. Mi vida con Bob Marley), la cantante cuenta que “los Anderson eran una familia musical”.

A ella misma le gustaba la música y, así, un día, su tía la llevó a un programa de radio para participar en un concurso de talento que terminó ganando.

En su libro, recuerda que en la escuela su nombre fue acortado de Alfarita a Rita porque su maestra dijo que “era muy largo para entrar en la lista”.

La dificultades económicas la hicieron abandonar sus estudios cuando era una adolescente y emprender la búsqueda de un empleo.

La cantante

Tuvo a su primera hija, Sharon, a los 18 años, pero le impidieron continuar la relación con el padre.

“Mi cumpleaños 19 me encontró fuera de la escuela y esperando un trabajo de enfermería en el hospital”, escribió en su libro.

Michel Delsol/Getty Images Rita con cuatro de sus hijos. De izquierda a derecha: Sharon, Stephen, Ziggy y Cedella en Central Park, Nueva York, en 1992.

Sin embargo, la oportunidad de cantar se presentó cuando conoció a unos jóvenes que integraban una banda que ya sonaba en la radio, Los Wailers.

Fue a un audición junto a una amiga y un primo con los que solía cantar.

“¿Tenía alguna idea de que en unos pocos meses este Robbie Marley, el guitarrista tímido, se convertiría en el amor de mi vida? ¿Sospechaba que se transformaría en una fuerza mayor, mundialmente famoso, un ícono de la historia musical?”, se preguntó en su autobiografía.

Y la respuesta era: “No”, pues lo que ella tenía en mente era la advertencia de su tía de que regresara antes de que la bebé se despertara para amamantarla.

Entre ensayos y grabaciones, Rita no quería que Bob supiera que tenía una hija. En esa época -escribió- que “una adolescente no casada tuviese un hijo era visto como vergonzoso”.

Pero al enterarse, Bob fue muy gentil. “¿Por qué no nos contaste?”, le preguntó.

A Rita le llamó la atención su genuina preocupación, especialmente por ser tan joven. “Su interés en mi bebé me hizo sentir orgullosa”.

Se enamoraron y se casaron en 1966. Bob adoptó a Sharon y con Rita tuvo tres hijos: Cedella, David Ziggy y Stephen (ambos tuvieron hijos de otras relaciones).

"Su fortaleza"

Para apreciar cuán importante fue Rita en la vida del ícono del reagge, Mykaell Riley, profesor y director de la Unidad de Investigación de Música Negra en la Universidad de Westminster, en Londres, nos invita a recordar a un Bob Marley muy joven y también de origen muy humilde.

“Durante años, ella fue su fortaleza, su confidente, cuando Marley se sentía triste, ella estaba con él”, le dice a BBC Mundo.

Michael Ochs Archives/Getty Images Bob Marley en una foto de 1972 con miembros de Los Wailers.

“Pero también, en su transición desde el campo jamaiquino, el gueto, hasta convertirse en una persona reconocida en su país, esa relación fue lo que lo mantuvo hacia adelante”.

“Aunque se complicó a lo largo de los años, esa relación fue muy importante para la personalidad de Bob Marley e incluso para una parte de su música y sus letras”, agrega.

Su hija Cedella le cuenta a BBC Mundo que “así como se convirtieron en compañeros de vida, también lo fueron en la visión de su música y en la creencia de que detrás de esa música había un propósito mayor”.

“Cuando él trabajaba en nuevas canciones, le tocaba sus ideas (a Rita) y, a veces, escribían juntos”.

De acuerdo con el profesor Riley, a medida que la banda se iba desarrollando y Marley se volvía exitoso, “la coherencia en términos de su relación de pareja” se fortaleció.

“Pero más allá de eso, ella también entendió la complejidad de Marley en un momento en que dentro de él surgía el desafío de responder: ¿quién eres? ¿eres músico? ¿el mesías en términos de música? ¿un líder para el pueblo, casi como un líder político? Ella estuvo allí como una figura constante”.

Las balas

“Tenemos un boletín especial de la redacción de JBC. El cantante y estrella de reggae Bob Marley, Rita Marley y el representante de Los Wailers, Don Taylor, han sido internados en el Hospital Universitario, tras recibir heridas de bala durante un atentado que tuvo lugar esta noche en casa de Marley, en Hope Road 56”.

Ese fue el reporte con el que Jamaica Broadcasting Corporation dio a conocer lo sucedido el 3 de diciembre de 1976; un episodio que, a pesar de los años transcurridos, sigue rodeado de misterio.

Mike Marsland/WireImage Lashana Lynch interpreta a Rita en la película Bob Marley: One Love.

Nadie murió. Taylor y Bob resultaron heridos y la bala que a Rita le había quedado incrustada entre su cráneo y su cuero cabelludo pudo ser extraída en una cirugía.

El atentado se produjo en una de las épocas más violentas de Jamaica, cuando la isla registraba altos índices de pobreza, inestabilidad social y tensión política.

Dos días después, Bob, Rita y la banda se presentaron en el concierto Smile Jamaica, en lo que muchos consideran fue un clamor por la paz.

Tras el ataque, la idea de parar no la tentó, al contrario.

“Estábamos más convencidos y decididos de que teníamos que seguir porque sabíamos que nuestro propósito principal era la gente y la música, no teníamos ideas políticas”, dijo en una entrevista televisada en 1991.

En la industria

La documentalista Vivien Goldman es profesora de punk y reggae en la Universidad de Nueva York y autora de varios libros, dos de ellos sobre Bob Marley.

En el segundo incluyó su breve experiencia como su relacionista pública en Island Records, antes de que la banda se volviera famosa: The Book of Exodus: The Making and Meaning of Bob Marley and the Wailers' Album of the Century (El libro de Exodus: la creación y el significado del álbum del siglo de Bob Marley y Los Wailers).

Graham Wiltshire/Redferns/Getty Images Bob Marley canta en un concierto junto a Judy Mowatt (izquierda), Rita (centro) y Marcia Griffiths.

“Rita es alguien que estuvo desde el inicio de la música”, responde sobre la influencia de la cantante en el reggae.

“No había muchas mujeres, era un ámbito extremadamente patriarcal”, le señala a BBC Mundo. “Y para entrar, necesitabas no solo talento en términos de voz y música, sino actitud”.

Y ella la tenía.

Tras conocer a Bob y a otros músicos, “empezó a formar parte de una comunidad musical que le dio legitimidad porque era una muy buena cantante”.

Goldman cuenta que antes de volverse famosos, Bob y los otros miembros de los Wailers, Peter Tosh y Bunny Wheeler, crearon un sello discográfico independiente.

“Rita estaba muy involucrada en esa área, era como una especie de ejecutiva del sello”.

“Personas de compañías discográficas me contaron que solía llegar con enormes cantidades de discos para promocionarlos. Lo hacía de una manera muy tradicional, pero es que estaba totalmente comprometida con ayudar a que se convirtieran en un éxito”.

"Arte femenino"

“Cuando los integrantes originales de Los Wailers se separaron, Marley empezó a redefinir su sonido y ahí es cuando reúne a tres de las mejores voces de la isla, las más profesionales, y nace el trío Las I Threes”, indica la profesora.

Rita, Marcia Griffiths y Judy Mowatt fueron las encargadas de los coros de sus canciones.

Graham Wiltshire/Redferns/Getty Images Las I Three hicieron historia en la música jamaiquina.

“Lo conforma con un espíritu heredado, en parte, de la música estadounidense, con los tríos de R&B. Fue con ese formato reconsiderado que Bob conquistó el mundo y, para mí, mucho de su éxito siempre vendrá de la energía de esas voces femeninas”.

De hecho, Cedella señala que su madre comprendió el proceso creativo de su padre y “pudo traducirlo en lo que aportó artísticamente a las voces” de Las I-Threes.

Para Goldman, en las representaciones de Rita y sus dos compañeras estaba “el arte femenino jamaiquino”.

Tras conocer a Rita, la escritora recuerda que lo que más le llamó la atención fue “la hermandad” de Las I Threes.

Una impresión similar la tiene el profesor Riley: “Son mujeres que todavía infunden mucho poder y no lo digo en el sentido arrogante, sino que inspiran mucho respeto y en Jamaica ese respeto sigue ahí por su contribución”.

“La recuerdo cálida”

Riley comenzó su carrera musical como miembro fundador de la banda británica de reggae Steel Pulse.

Con esa agrupación, viajó junto a Bob en una de sus primeras giras por Europa en los años 70, lo que le permitió compartir con él, Rita y Las I Threes.

Paul Natkin/WireImage/Getty Images La carrera musical de Rita ha incluido la producción de varios álbums. En 1982, su canción “One Draw” entró en la lista Disco de Billboard.

“Fue como trabajar con unas hermanas mayores. A Rita la recuerdo cálida, divertida”.

En opinión de Riley, la influencia de Rita va más allá de Bob Marley y Los Wailers:

“Más allá del reggae, de ser vocalista, era la representación femenina en un espacio que en ese momento se consideraba dominado por los hombres, Rita se convirtió en esa voz femenina dentro de esa conversación".

Por eso es considerada "la reina".

“Si tienes un rey del reggae y él tiene una esposa que canta en el escenario con él, no es una sorpresa que la llamen la reina del reggae”, dice con una sonrisa el profesor.

“Si bien creo que ese título viene en el contexto de su trabajo con Las I Threes y la proximidad de ese grupo con Bob Marley, también creo que responde a todo el trabajo que ha hecho: una carrera propia como cantante, su filantropía, su apoyo a Jamaica, su esmero en resaltar a mujeres negras. Considero que todo ese paquete es lo que la ha llevado a tener ese título”, añade.

RODGER BOSCH/AFP via Getty Images Rita junto al arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, en 2006, en un evento sobre liderazgo juvenil.

Una visión compartida

Rita ha sido una de las claves para conservar el legado de Bob Marley, quien murió, de cáncer, el 11 de mayo de 1981.

“Hay mucho que admiro de ella, su fe, su fuerza, pero creo que lo que más admiro es su corazón” -dice Cedella- “porque le tomó mucho corazón pararse por sí misma para proteger y preservar la visión que ella y mi papá tenían no sólo para su trabajo, sino para nuestra familia”.

“Como una mujer negra en (el ámbito de los) negocios y al mismo tiempo criando hijos y actuando, los años 80 no fueron fáciles”.

Jason Koerner/Getty Images Cedella Marley al lado de su hijo, Skip, en los Premios Juventud 2020. Junto a sus hermanos, Cedella integró la banda Ziggy Marley and the Melody Makers, que ganaron varios Grammys.

La artista destaca el trabajo de su madre que llevó a la creación del Museo Bob Marley y las Fundaciones Bob y Rita Marley.

“Ha criado y asesorado a dos generaciones de artistas de reggae, incluidos sus propios hijos y nietos, al mismo tiempo que ha sido una artista discográfica de éxito por derecho propio como solista y como parte de Las I-Threes”.

Como nos dijo el profesor Riley la relación entre Bob y Rita no estuvo exenta de complicaciones.

En 2004, Rita dijo que las aventuras extramatrimoniales de su esposo fueron "dolorosas".

"Como dicen, gruñes y resistes, eso es lo que tuve que hacer porque estaba muy enamorada de este hombre y el amor se hizo más fuerte, no es que se debilitara", le indicó a la BBC.

Años antes, en 2000, en una entrevista que cita la revista Rolling Stone, señaló:

“Nunca me veo como la viuda de Bob Marley. Aún siento que estoy trabajando con él. Siento que sigo siendo su compañera”.

