Reportan un gran incendio y tiroteos en la infame prisión Evin de Irán

Un incendio se produjo este sábado en la notoria prisión de Evin en Irán

Un incendio se produjo este sábado en la notoria prisión de Evin en Irán, con imágenes publicadas en internet que muestran llamas y humo saliendo del área.Se han reportado que disparos y alarmas provienen de la cárcel, el sitio principal para la detención de presos políticos.Un funcionario citado por medios estatales dijo que los "problemas" que involucran a "elementos criminales" fueron los culpables del incendio.El incendio se produce cuando Irán continúa siendo sacudido por los disturbios más intensos en décadas.Las protestas han tenido lugar en al menos una docena de ciudades en todo el país una vez más el sábado.Estallaron por primera vez el mes pasado ante la ira por la muerte bajo custodia policial de la iraní kurda Mahsa Amini, de 22 años. Las autoridades dicen que murió de una afección de salud subyacente, pero su familia dice que fue tras ser golpeada por la policía moral.Cientos de los detenidos en las protestas presuntamente han sido enviados a Evin.El grupo de monitoreo antigubernamental 1500tasvir publicó videos del incendio en internet. En uno se podían escuchar de fondo cánticos de "muerte al dictador", uno de los principales eslóganes del movimiento de protesta antigubernamental.La agencia estatal de noticias dijo que los reclusos en una de las alas habían prendido fuego a uno de los almacenes de la prisión; sin embargo, la BBC no puede confirmar este reporte de forma independiente.La agencia oficial de noticias IRNA también dijo que los disturbios que provocaron el incendio habían terminado y citó a un funcionario anónimo que dijo que surgieron "problemas" entre los reclusos y los guardias en la sección de la prisión que albergaba a "matones", lo que parece sugerir que los presos políticos no estaban involucrados."La situación está actualmente completamente bajo control", dijo IRNA citando a la fuente no identificada.Agentes de la policía antidisturbios fueron vistos ingresando a la cárcel y medios estatales también informaron que los bomberos estaban en el lugar, mientras que hay reportes de que se han desplegado fuerzas especiales en el área.Las fuerzas de seguridad presuntamente han cerrado las carreteras que conducen a la prisión.Un testigo dijo a la agencia de noticias Reuters que "las familias de los presos se han reunido frente a la puerta principal".Agregaron: "Puedo ver fuego y humo. Muchas fuerzas especiales. Las ambulancias también están aquí".Además de presos políticos, periodistas y muchos ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad están encarcelados en Evin.Nazanin Zaghari-Ratcliffe y Anoosheh Ashoori, de doble nacionalidad británico-iraní, fueron detenidos por cargos de espionaje, que negaron, antes de su liberación a principios de este año. Fueron encarcelados durante seis y cinco años, respectivamente.La prisión ha sido criticada durante mucho tiempo por grupos de derechos humanos occidentales.Human Rights Watch ha acusado a las autoridades de la prisión de usar amenazas de tortura y encarcelamiento indefinido, así como largos interrogatorios y negar atención médica a los detenidos.Un grupo de hackers que se hacen llamar Edalat-e Ali (Justicia de Ali) publicó videos en agosto del año pasado de imágenes de vigilancia filtradas de la prisión de Evin que mostraban a los guardias golpeando o maltratando a reclusos.

