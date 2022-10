Renuncia Liz Truss: ¿puede Boris Johnson realmente regresar al frente del gobierno británico?

Reuters

Boris Johnson anunció su renuncia el pasado julio, aunque se mantuvo en el cargo hasta primeros de septiembre.

Boris Johnson, el hombre empujado a dejar el cargo de primer ministro de Reino Unido por su propio gobierno hace apenas 3 meses, se ha convertido en uno de los favoritos para volver a ocupar el puesto.Su sucesora, Liz Truss, se fue a pique en solo 45 días y anunció su dimisión el jueves, después de haber sido forzada a abandonar la mayor parte de su programa político tras asustar a los mercados financieros.Un segundo mandato de Johnson sería un giro extraordinario incluso para un político que ya ha protagonizado milagrosos retornos otras veces.

Liz Truss renunció después de 45 dìas al frente del gobierno británico.

Los últimos meses de Johnson como primer ministro estuvieron marcados por acusaciones de que había violado las leyes ministeriales al no decir la verdad sobre fiestas en Downing Street mientras estaban vigentes las restricciones por la covid.Johnson sigue bajo investigación por el Comité de Estándares Parlamentarios, que podría, en teoría, llevar a que lo suspendan del Parlamento o incluso que lo expulsen como parlamentario.

Sopesando la idea

Reuters Rishi Sunak ya tiene los apoyos necesarios entre los parlamentarios conservadores para aspirar al liderazo del partido.

Sin necesidad de elecciones

El peso de la crisis de julio

Getty Images Boris Johnson se vio sacudido por una oleada de renuncias en los últimos días de su gobierno.

Los que se oponen

4 veces en las que Johnson se recuperó

En 1987, Boris Johnson fue despedido por el periódico The Times por falsificar una cita, pero al año siguiente fue contratado por The Daily Telegraph como corresponsal en Bruselas.

En 2004, fue despedido como ministro de los conservadores en la oposición por mentir sobre un romance, pero un año después volvía a estar en primera fila.

En 2016, se retiró de su primera candidatura para ser el líder del Partido Conservador y primer ministro después de que su cercano amigo Michael Gove también se postulara, pero regresó de forma sorprendente como canciller en el gobierno de quien resultó ganadora, Theresa May.

En 2018, renunció del gobierno de May en protesta por su acuerdo del Brexit, solo para regresar como líder del partido al año siguiente y lograr una enorme mayoría en las elecciones generales.

"Johnson tiene ventaja"

Johnson todavía tiene que anunciar oficialmente que se va a postular., que precisamente perdió la pelea por el liderazgo frente a Liz Truss hace unas semanas, sobrepasó este viernes el número mínimo de apoyos (100) entre los parlamentarios conservadores para poder ser candidato, por lo que se perfila como uno de los favoritos.La otra contendiente que ha anunciado su candidatura es la ministra, que quedó tercera en la última elección por el liderazgo.Otro nombre que suena para la disputa es el de, que fue la sorpresa en la última carrera por el puesto, pese a no ganar.Will Walden, que fuera secretario de prensa de Johnson, le dijo a Sky News que el ex primer ministro está "claramente tanteando" su candidatura.En su última aparición en la sesión de control como primer ministro el pasado julio, Johnson se despidió con un.Solo podría haber lanzado una pista más fuerte de que no se daba por terminado si hubiera usado otra frase característica de las películas de Terminator: "Volveré".Johnson ganó las elecciones generales de 2019 y, bajo la legislación británica, el partido en el poder puede cambiar de líder sin tener que convocar nuevos comicios.Truss fue elegida por miembros del Partido Conservador, que tendrán la última palabra sobre el futuro líder si todavía quedan dos candidatos después del voto de los parlamentarios.Uno de los más leales seguidores de Johnson, el ministro Jacob Rees-Mogg, ha lanzado una campaña en redes sociales para conseguir que el ex primer ministro vuelva a Downing Street, y decenas de diputados conservadores han expresado públicamente su apoyo.El ministro de Defensa, Ben Wallace, una figura con peso en el Partido Conservador, le dijo a la BBC que "se está inclinando" por respaldar a Johnson.Las reglas del partido para alcanzar el liderazgo establecen que los candidatos deben tener el apoyo de al menos 100 parlamentarios conservadores de aquí a la tarde del lunes para seguir en la carrera.No es pequeña tarea para Johnson, teniendo en cuenta que 148 de sus colegas se manifestaron en su contra en un voto de confianza en junio, a lo que siguió la renuncia de casi 60 cargos ministeriales un mes después.El aluvión de dimisiones se produjo tras la revelación de que Johnson ignoró acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Chris Pincher antes de nombrarlo número 2 del partido en el Parlamento.El 5 de julio, dos ministros de alto rango renunciaron con pocos minutos de diferencia, incluido el entonces ministro de Hacienda Rishi Sunak, que se marchó del gobierno alegando que Johnson no era "ni competente ni serio".Johnson permaneció dos días más en el cargo antes de anunciar su renuncia.Pero antes de las dimisiones colectivas, la presión había crecido sobre Johnson por su manejo de las fiestas que se celebraron en Downing Street durante los confinamientos por la pandemia.Johnson fue una de las 83 personas multadas por la policía por una serie de fiestas ilegales, incluida una de cumpleaños para él.Cuestionamientos sobre su integridad y su conducta personal hicieron que Johnson cayera. ¿Podrán los parlamentarios que lo encontraban insoportable hace 6 semanas considerarlo aceptable ahora?El diputado Roger Gale ha dicho que renunciará como jefe de los conservadores en el Parlamento si Johnson es elegido primer ministro.Gale, frecuente crítico de Johnson, sugirió a Times Radio que otros colegas están amenazando con hacer algo similar.El parlamentario conservador Jesse Norman, que solía ser amigo de Johnson, señaló: "elegir ahora a Boris sería, y lo digo después de considerarlo bien, una decisión absolutamente catastrófica".Los partidos de la oposición han condenado rápidamente la insinuación del regreso de Johnson.El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, dijo que el ex primer ministro "no es apto" para el cargo. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, calificó el regreso de Johnson como "sugerencia absurda".Johnson fue descrito como el "Berlusconi británico" por los Demócrata Liberales, que están intentando bloquear a través de una moción en el Parlamento la posibilidad de que vuelva a ser primer ministro.El ex primer ministro ha mantenido un sorprendente perfil bajo desde que dejó el cargo. Ha hablado con moderación en la Cámara de los Comunes y pasó las últimas semanas en una gira de conferencias en EE.UU. antes de salir de vacaciones.Pero como señala su biógrafo, Andrew Gimson, Johnson no es el tipo de persona que tiene "una vida de oscuridad intachable".Si solo un candidato obtiene los votos necesarios del Parlamento, la pelea habrá terminado el mismo lunes; si no, el nuevo líder será elegido por votación de los miembros del partido el viernes 28 de octubre.Los sondeos realizados en los últimos días del gobierno de Liz Truss muestran de forma consistente a Johnson como el sucesor más popular.Patrick English, director asociado de la empresa de sondeos YouGov, dijo que el Partido Conservador está llamando a "alguien que pueda ofrecer unidad y reorganizar el partido para competir contra el líder laborista, Keir Starmer"."Si les preguntas a los miembros quién puede ser esa persona, es Boris Johnson", expuso English."Si Johnson llega a la candidatura final, tiene ventaja".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 