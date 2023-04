Ralph Yarl: acusan de 2 delitos al hombre que disparó contra un joven que llamó a su puerta por error en un caso que sobrecoge a EEUU

Faith Spoonmore/GoFundMe

Ralph Yarl, de 16 años, es "un chico fantástico" que toca el clarinete, según explicó su tía.

Un nuevo caso relacionado con las armas despertó la indignación en Estados Unidos.El joven afroestadounidense Ralph Yarl, de 16 años, iba a recoger a sus hermanos pequeños en un barrio de Kansas City, estado de Misuri, pero llamó a la puerta equivocada.El dueño de la propiedad le disparó dos veces -en la cabeza y en un brazo- y el adolescente consiguió ir a pedir ayuda por su propio pie. Yarl fue hospitalizado en estado grave, pero ya recibió el alta y se recupera en casa.El suceso ocurrió el jueves por la noche, y este lunes la fiscalía del condado de Clay, al que pertenece Kansas City, acusó formalmente a Andrew Lester, de 84 años, de dos delitos: agresión de primer grado y acción criminal armada.El fiscal Zachary Thompson declaró en rueda de prensa que hubo un "componente racial" en el tiroteo."Mi mensaje a la comunidad es que, en el condado de Clay, hacemos cumplir las leyes y seguimos las leyes", dijo Thompson. "No importa de dónde vengas, qué aspecto tengas o cuánto dinero tengas".Lester, que no ha sido acusado de delito de odio, tiene una orden de arresto en su contra, si bien no ha sido confirmado que esté detenido. Los documentos divulgados tampoco describen el ataque de prejuicio racial.

Qué pasó

Departamento de Policía de Kansas City El sospechoso es Andrew Lester, de 84 años.

Lenta recuperación

De acuerdo a los fiscales,con un revólver del calibre 32. Por ese motivo, la policía detuvo a Lester el mismo jueves para interrogarlo, pero le dejó marchar al poco tiempo, lo que provocó protestas este domingo en toda la ciudad.Este lunes, los manifestantes se congregaron frente a la casa del sospechoso al grito de "las vidas negras están siendo atacadas" y "levántate, lucha", según muestra un video divulgado en redes sociales. Al parecer, la casa de Lester también ha sido objeto de actos vandálicos.El abogado Benjamin Crump, que representa a la familia Yarl, ha declarado: "sin tener una justificación cuando alguien golpea tu puerta. Golpear a tu puerta no es una justificación".La familia de Ralph dijo que el adolescente iba a recoger a sus hermanos pequeños, que son gemelos, de la casa de un amigo alrededor de las 22:00 hora local del 13 de abril cuando llamó a la puerta de Lester.Según el relato de los familiares, el chico se dirigió por error a la calle 115 en lugar de a la 115 Terrace y llamó al timbre dos veces.Después de recibir los disparos, pasó por tres casas antes de que alguien lo ayudara, añadieron."Escuchó murmullos en la casa y finalmente la puerta se abrió", le dijo el abogado Lee Merritt a NBC News. "Y se enfrentó a un hombre que le dijo: 'No vuelvas por aquí', y entonces disparó inmediatamente su arma".Lester le dijo a la policía que creía que alguien estaba entrando en su casa y disparó dos veces a través de su puerta. Un testigo también declaró a la emisora de noticias local que escuchó a Ralph "gritar que le habían disparado".Los fiscales dijeron el lunes que los ciudadanos de Misuri tienen derecho a usar la fuerza si temen "razonablemente" estar en peligro, pero se negaron a dar más detalles sobre los pormenores de este caso.Este domingo,. Si bien continúa en reposo en su casa, donde le espera una lenta recuperación, dijeron sus familiares.El padre del joven, Paul Yarl, declaró al medio Kansas City Star que la acusación supone "un gran alivio". "Estoy contento. Esto es lo que hemos estado buscando. Ya está aquí".Según los abogados de la familia,y habló con ellos durante 20 minutos. El mandatario invitó al joven a la Casa Blanca una vez que se recupere. Personajes reconocidos como Viola Davis, Justin Timberlake, Halle Berry y Kerry Washington condenaron el tiroteo. Mientras tanto, una cuenta de GoFundMe, creada para pagar la recuperación médica de Ralph, ha recaudado