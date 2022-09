R Kelly: declaran culpable de abuso de menores al cantante de R&B en un nuevo veredicto que se suma a una condena anterior

Getty Images

El cantante R. Kelly en 2019.

El artista y agresor sexual convicto Robert Sylvester Kelly, conocido como R. Kelly, ha sido declarado culpable de abuso sexual a menores.El jurado halló al cantante de R&B, de 55 años, culpable de seis de los 13 cargos quepesaban coontra él tras un juicio que duró cuatro semanas en Chicago, su ciudad natal.Fue absuelto de haber amañado un juicio por pornografía infantil en 2008.El año pasado el intérprete de I Believe I Can Fly fue condenado en Nueva York por tráfico sexual y extorsión, y recibió una sentencia de 30 años de cárcel.Se espera que el nuevo veredicto de este miércoles agregue años de prisión a su condena.El jurado le declaró culpable de tres cargos de incitar a menores para tener relaciones sexuales y otros tres cargos de producir contenidos sexuales infantiles.No lo halló culpable de obstruir la justicia en relación con su juicio de 2008, que terminó en absolución.Dos de sus antiguos socios, a los que también se acusaba de haber amañado el proceso de 2008, fueron juzgados con él y absueltos de todos los cargos.

El caso de 2008

Múltiples acusaciones

Tráfico de mujeres

El juicio de 2008 fue sobre un video de 30 minutos en el que Kelly. La víctima, identificada con el nombre ficticio Jane, se negó a testificar entonces ante el tribunal y el jurado finalmente lo absolvió de todos los cargos.Pero Jane, que ahora tiene 37 años, confirmó el mes pasado que era la persona que aparecía en ese video. Declaró que Kelly abusó sexualmente de ella cientos de veces antes de cumplir los 18 años.Esa y otras dos grabaciones se mostraron al jurado en el nuevo proceso.Otras cuatro mujeres acusaron al cantante de haber abusado de ellas cuando eran niñas y declararon.Durante los argumentos finales del lunes, que incluyeron gráficas descripciones de abuso infantil, una miembro del jurado sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser reemplazada.La fiscal Elizabeth Pozolo describió cómo el video muestra al cantante orinando sobre la chica."Ese acto degradante está grabado por siempre en ese video", dijo, y aladió: "Ese abuso está memorizado para siempre"."¿Quién hace eso?", prosiguió. "".Tras la lectura del veredicto, la abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, criticó a los fiscales, de quienes dijo que "presentaron cargos que no podían ganar".Agregó que los miembros del jurado hicieron su trabajo al absolver a Kelly de la mitad de los cargos."Obviamente no estamos celebrando una victoria, pero estamos contentos de que el jurado estudiara cada cargo", indicó Bonjean.En el juicio del año pasado en Nueva York los miembros del jurado escucharon cómo, asistido por gerentes, guardias de seguridad y otros miembros de su séquito, Kelly traficaba mujeres entre diferentes estados de EE.UU..El tribunal también escuchó cómo Kelly había obtenido documentos falsos para casarse con la cantante Aaliyah cuando esta tenía 15 años en 1994, siete años antes de que la joven muriera en un accidente aéreo. Kelly, ganador de un Grammy, es un cantante y compositor que salió de la pobreza para producir éxitos como Ignition (Remix) y el muy popular himno de 1996 I Believe I Can Fly.Todavía enfrenta cargos de abuso sexual agravado en el estado de Illinois y otros relacionados con la prostitución en Minnesota.