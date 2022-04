Quiénes son el estadounidense y el ruso liberados en un intercambio de prisioneros entre EEUU y Rusia

Getty Images

El padre de Trevor Reed, Joey, junto a un cartel que pide la liberación de su hijo.

Funcionarios estadounidenses y rusos confirmaron el miércoles que Trevor Reed está de regreso a Estados Unidos.La familia Reed dijo en un comunicado que sus "oracioneshan sido respondidas".Los padres dijeron que el infante de marina contaría su historia públicamente después de abordar "la miríada de problemas de salud" provocados por las condiciones a las que estuvo "sometido en su gulag ruso".El presidente Joe Biden indicó que estaba "encantado" de compartir la noticia del regreso de Reed con sus padres."Escuché en las voces de los padres de Trevor cuánto se preocuparon por su saludy extrañaron su presencia", dijo."Las negociaciones que nos permitieron traer a Trevor a casa requirieron decisiones difíciles que no tomo a la ligera", agregó.Reed, de 30 años, viajó a Moscú en 2019 para aprender ruso y visitar a su novia rusa.En una noche de borrachera, fue detenido por dos policías después de asistir a una fiesta. Mientras lo llevaban a la estación de policía, se enfrentó al agente que conducía, y le dio un codazo al otro funcionario que trató de intervenir.Se declaró inocentetras afirmar que no recordaba el incidente, pero fue sentenciado a nueve años de prisión en 2020 por cargos de agresión.El gobierno de Estados Unidos expresó sus preocupaciones sobre la imparcialidad del juicio, y el embajador de Washington en Rusia, John Sullivan, dijo recientemente que Reed seguía "en prisión por un crimen que no cometió".

El presidente Joe Biden dijo que la liberación de Trevor Reed requirió decisiones difíciles.

Según Joey y Paula Reed, su hijo fue maltratadoen prisión y parecía haber contraído tuberculosis.La pareja protestó frente a la Casa Blanca el mes pasado y finalmente logró una reunión con Biden.Altos funcionarios estadounidenses dijeron que la liberación de Reed había sido "el resultado de meses y meses de trabajo arduo y cuidadoso" y que había una "preocupación creciente" por su salud mientras estuvo detenido.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó la liberación de Konstantin Yaroshenko, un ciudadano ruso encarcelado por cargos de contrabando de drogas.El intercambio de prisioneros se llevó a cabo a través de Turquía, después de que Biden conmutara la sentencia de Yaroshenko.El piloto ruso cumplía una condena de 20 años desde 2011 por introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos. Su abogado ha confirmado que el ciudadano ruso también se dirige a casa.Los funcionarios han dicho que el intercambio no fue el comienzo de un diálogo diplomáticomás amplio con Rusia y, en cambio, se centró estrechamente en un "conjunto discreto de problemas de prisioneros".Eso significa que el destino de otros estadounidensesactualmente detenidos en Rusia, incluida Brittney Griner, doble medallista de oro olímpica en baloncesto femenino, sigue sin estar claro por ahora.En un comunicado, la familia de Paul Whelan, un exinfante de marina estadounidense detenido por cargos de espionaje, dijo que estaba "lleno de felicidad para los Reed", pero que a Whelan se le estaba acabando el tiempo."Paul ya pasó tres años y cuarto como rehén ruso", escribieron. "¿El hecho de que el presidente Biden no haya traído a Paul a casa es una muestra de que algunos casos son demasiado difíciles de resolver? ¿Está el enfoque fragmentado de la administración solo recogiendo los resultados más fáciles?".

