Horas después del cierre de urnas, Donald Trump subió al escenario preparado por su campaña en Florida para declarar su victoria rodeado de un enorme grupo de familiares, aliados, asesores de campaña y figuras del deporte.

Estuvieron presentes sus cinco hijos, algunos de los cuales asumieron papeles clave en su última administración, junto con cuatro parejas de estos y dos de sus diez nietos.

También aparecieron asesores de campaña y aliados políticos, tanto conocidos como algunos que trabajaron en la sombra en las campañas de Trump de 2016, 2020 y 2024.

Entre las apariciones más sorprendentes, destacan las del empresario de las artes marciales Dana White y el golfista profesional Bryson DeChambeau.

Esto es lo que sabemos del séquito de Trump, que podría ofrecer algunas pistas sobre lo que podemos esperar de su segunda administración.

La familia de Trump

Los familiares de Trump lo han apoyado política y profesionalmente durante años: trabajaron en su negocio inmobiliario, se implicaron en sus campañas e incluso participaron en su administración anterior de 2017 a 2021.

A su lado estaba su esposa Melania, quien permaneció ausente en gran parte de la campaña electoral esta vez.

Trump la elogió por escribir el "libro más vendido del país", una autobiografía en la que aboga por el derecho de la mujer al aborto, una postura que contrasta con la de muchos miembros y simpatizantes del Partido Republicano.

También acompañó a Trump su hijo menor, Barron Trump, de 18 años, estudiante universitario de primer año, y el padre de Melania, Viktor Knavs, un esloveno que se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018.

Su tercer hijo, Eric Trump, apareció acompañado por su esposa Lara, a quien Trump nombró copresidenta del Partido Republicano y que habló en la Convención Nacional Republicana este año.

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr, asesor político después de que Trump dejara la Casa Blanca, también estuvo allí acompañado por su prometida, Kimberly Guilfoyle. Ella estuvo casada anteriormente con el actual gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, y ofreció apasionados discursos en la Convención Nacional Republicana.

Donald Trump Jr también llevó a dos de sus cinco hijos; su hija de 17 años, Kai, habló públicamente por primera vez durante la Convención Nacional Republicana, describiendo a Trump como "muy cariñoso y amoroso", y "un abuelo normal".

La segunda hija de Trump, Ivanka Trump, apareció con su esposo Jared Kushner. Ambos desempeñaron roles clave bajo la administración Trump y Kushner le asesoró sobre el conflicto israelí-palestino y las relaciones con China, México y Canadá. La pareja no participó, sin embargo, en esta campaña.

La cuarta hija de Trump, Tiffany Trump -que ha sido menos activa en la carrera política de su padre pero que esta semana instó a la gente a salir a votar- estuvo junto a su esposo, Michael Boulos.

Los Vance

El vicepresidente electo JD Vance, senador por Ohio, elogió la victoria de Trump como la "mayor remontada política" en la historia de Estados Unidos.

Vance también es el autor del exitoso libro de memorias Hillbilly Elegy sobre su infancia en el Cinturón del Óxido, una zona de clase trabajadora blanca de EE.UU.

"Resultó ser una buena elección", comentó Trump. "Al principio hubo resistencia, pero sabía que era un buen cerebro, el mejor posible".

Vance celebró la victoria con su esposa, Usha Vance. Nacida en California de inmigrantes indios, trabajó como abogada hasta la campaña de su marido.

Asesores y aliados en la campaña

Figuras clave en el equipo de campaña de Trump y sus aliados, entre ellos funcionarios de su anterior administración, saborearon su victoria en el escenario.

Entre los asistentes se encontraban los codirectores de campaña Susan Wiles y Chris LaCivita, el presidente de la Convención Nacional Republicana, Michael Whatley, el redactor de discursos Vince Haley, el estratega de comunicaciones Jason Miller, el director de sondeos Tony Fabrizio y el asesor principal Dan Scavino.

El más conocido era el asesor principal Stephen Miller, uno de los arquitectos de la prohibición de viajes de 2017 que dificultó la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.

También estuvieron presentes el asesor Boris Epshteyn y la exadministradora de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos Linda McMahon, que es la actual presidenta de la junta directiva del America First Policy Institute.

De pie junto a dos funcionarios electos estaban la representante de Nueva York Elise Stefanik y el representante de Luisiana y presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto a su esposa Kelly Johnson.

El empresario multimillonario Howard Lutnick también se presentó como presidente del equipo de transición de Trump.

El presidente de la UFC, Musk y una estrella del golf

Aunque no estuvo en el escenario, el empresario multimillonario Elon Musk fue mencionado en el discurso de Trump; el presidente electo lo llamó un "tipo increíble" y elogió los recientes éxitos de su compañía de viajes espaciales SpaceX.

"Por eso te amo, Elon", afirmó Trump.

El director ejecutivo de Tesla se ha convertido en uno de los más importantes partidarios de Trump y recibió críticas en las pasadas semanas por entregar un premio de un millón de dólares a votantes en estados clave.

Elon Musk, Dana White y Bryson DeChambeau.

Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), subió al podio para declarar que "nadie merece esto más" que Trump y su familia.

"No se lo puede detener, sigue adelante, no se rinde, es el hombre más resistente y trabajador que he conocido en mi vida", afirmó. White también agradeció su apoyo a Trump al "poderoso" presentador de podcast Joe Rogan.

Trump, amante del golf que sufrió un aparente intento de asesinato hace dos meses en su campo de Florida, también invitó al escenario al campeón del US Open de golf, Bryson DeChambeau.

Ambos jugaron una ronda juntos durante el verano para el canal de YouTube del golfista.

