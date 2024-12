Un hombre de 26 años fue formalmente acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en la ciudad de Nueva York.

Luigi Mangione fue detenido el lunes en un McDonald’s en la localidad de Altoona, Pensilvania, unos 450 kilómetros al oeste de Nueva York, después de que una persona que estaba en el establecimiento de comida rápida lo reconociera.

Mangione estaba en posesión de una pistola fantasma, un arma de fuego en gran medida imposible de rastrear que se puede ensamblar en casa utilizando kits, que probablemente se fabricó en una impresora 3D. También tenía un silenciador.

Tras el arresto, Mangione compareció ante un tribunal de Pensilvania para ser procesado por cinco cargos iniciales y se le negó la libertad bajo fianza.

Unas horas después, investigadores de Nueva York lo acusaron de asesinato y otros cuatro delitos, incluidos varios por posesión de armas de fuego.

Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros el pasado 4 de diciembre por la mañana afuera del hotel Hilton de Manhattan, donde UnitedHealthcare, el gigante de seguros médicos que él dirigía, estaba celebrando una reunión de inversionistas.

Además del arma, a Mangione se le encontraron "varias identificaciones falsas", incluida una de Nueva Jersey que coincidía con la identidad que el sospechoso usó para registrarse en un albergue de la ciudad de Nueva York antes del asesinato de Brian Thompson.

También tenía un manifiesto escrito a mano de tres páginas que incluía quejas contra el sistema de salud de Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que el documento habla de la "motivación y mentalidad" del sospechoso.

CBS Un empleado en este McDonald’s de Pensilvania fue quien alertó a la policía sobre Mangione.

¿Qué sabemos del acusado?

Mangione nació y se crio en Maryland y tiene vínculos con la ciudad de San Francisco, en California, según el jefe de detectives de Nueva York, Joseph Kenny.

No tiene arrestos previos en Nueva York y su última dirección conocida fue en Honolulu, Hawái, dijo la policía.

Mangione proviene de una familia prominente de la zona de Baltimore cuyos negocios incluyen un club de campo y residencias de ancianos. Es primo del legislador estatal republicano Nino Mangione, según los mismos medios.

Asistió a una escuela secundaria privada para varones en Baltimore, Maryland, llamada Gilman School, según confirmaron desde el centro educativo. Mangione fue reconocido como el alumno con las mejores notas.

"Esta es una noticia profundamente angustiante que se suma a una situación ya terrible. Nuestros corazones están con todos los afectados", escribió la escuela en un correo electrónico.

Un excompañero de colegio que se identificó como un amigo cercano de Mangione dijo a la cadena CBS, socia en Estados Unidos de la BBC, que el joven "no tenía ningún enemigo" y destacó que "por algo fue el alumno con las mejores notas".

Mangione es graduado de la Universidad de Pensilvania, donde cursó una licenciatura y una maestría en Ciencias de la Computación, y fundó un club de desarrollo de videojuegos.

Un amigo que asistió a la universidad al mismo tiempo que Mangione lo describió como una persona "supernormal" e "inteligente".

"Nunca hubiera esperado esto", dijo el amigo.

BBC Luigi Mangione fue detenido el lunes.

Según sus perfiles en las redes sociales, Mangione trabajó como ingeniero de datos para TrueCar, un sitio web de venta minorista digital de autos nuevos y usados. La BBC se puso en contacto con TrueCar para solicitar una reacción.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Mangione trabajó anteriormente como pasante de programación para Fixarixis, un desarrollador de videojuegos.

También residió durante un tiempo en una comunidad para surfistas en Hawái, llamada Surfbreak.

Sarah Nehemiah, quien lo conoció en aquella época, dijo que él tuvo que dejar el lugar debido a que una dolencia que tenía en la espalda había empeorado por causa de sus prácticas de surf y senderismo.

Rechazo a las corporaciones

LinkedIn Mangione es nativo de Baltimore y fue a la Universidad de Pensilvania.

Según los investigadores, el documento manuscrito de tres páginas que se encontró en poder de Mangione sugiere un posible motivo para el ataque contra Thompson, pues las páginas expresan "mala voluntad" hacia las corporaciones estadounidenses.

Un alto funcionario de las fuerzas de seguridad le contó a The New York Times que el documento dice: "Estos parásitos se lo merecían" y "Pido disculpas por cualquier conflicto y trauma, pero tenía que hacerse".

Los investigadores dicen que las palabras "negar", "defender" y "deponer" estaban escritas en casquillos de bala encontrados en la escena del asesinato de Thompson.

Los críticos de las aseguradoras de salud las llaman las "tres D del seguro": tácticas utilizadas por las empresas para rechazar las reclamaciones de pago de los pacientes.

Sus amigos han contado a los medios estadounidenses que Mangione se había sometido a una cirugía de espalda. La imagen de fondo de una cuenta X que se cree que le pertenece muestra una radiografía de una columna vertebral con un dispositivo de soporte.

Sin embargo, no está claro en qué medida su propia experiencia con el sistema sanitario influyó en sus opiniones.

Una persona con su mismo nombre y foto tenía una cuenta en Goodreads, un sitio en que los lectores reseñan y recomiendan libros, donde leyó dos textos sobre el dolor de espalda en 2022, uno de ellos titulado Crooked: Outwitting the Back Pain Industry and Getting on the Road to Recovery ("Corrupto: cómo ser más astuto que la industria del dolor de espalda y emprender el camino hacia la recuperación").

EPA Mangione fue detenido en Pensilvania, donde fue recluido en un centro penitenciario.

También le dio cuatro estrellas a un texto titulado "La sociedad industrial y su futuro", de Theodore Kaczynski, conocido como el manifiesto Unabomber.

A partir de 1978, Kaczynski llevó a cabo una campaña de atentados con bombas que mató a tres personas e hirió a decenas más, hasta que fue arrestado en 1996.

En su reseña, Mangione reconoció que Kaczynski era un individuo violento que mató a gente inocente, pero indicaba que el libro no debía ser desestimado como el manifiesto de un lunático, sino como el trabajo de un revolucionario político extremo.

En su reseña, Mangione escribió: "Cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero si ves las cosas desde su perspectiva, no es terrorismo, es guerra y revolución".

"’La violencia nunca ha resuelto nada' es una declaración pronunciada por cobardes y depredadores".

Sus perfiles en las redes sociales también sugieren que había perdido el contacto con su familia y amigos en los últimos meses.

En una publicación en X de octubre, alguien etiquetó una cuenta que se cree que es la de Mangione y escribió: "Hola, ¿estás bien? Nadie ha sabido nada de ti en meses y, al parecer, tu familia te está buscando".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.