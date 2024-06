Your browser doesn’t support HTML5 audio

10/06/2024 · 11:35 AM

BBC Michael Mosley era un talentoso comunicador de ideas científicas complejas.

El presentador británico de radio y televisión Dr. Michael Mosley, quien fue hallado muerto en una isla de Grecia este fin de semana tras varios días de búsqueda, murió de causas naturales.

Así lo señaló una vocera de la policía griega en conversación con la BBC.

Mosley, de 67 años, desapareció el miércoles anterior mientras estaba de vacaciones, tras emprender una caminata desde la playa Agios Nikolaos en la isla de Symi hacia el principal poblado de la isla.

Ese día, las temperaturas en Symi fueron extremadamente altas, con valores de 40C en horas de la tarde.

El cuerpo fue encontrado en la ladera de una colina cerca del bar de playa Agia Marina en las primeras horas del domingo.

La portavoz de la policía griega, Konstantia Dimoglidou, dijo a la BBC que la autopsia inicial no encontró heridas en su cuerpo que pudieran haber causado su muerte.

La hora de la muerte de Mosley fue alrededor de las 16:00 hora local del miércoles, el día de su desaparición.

Dimoglidou dijo que la conclusión inicial de que Mosley murió por causas naturales se basó en la posición en la que se encontró su cuerpo, así como en la falta de lesiones.

BBC El cuerpo fue encontrado a metros de la gente que disfrutaba de la playa de Agia Marina.

Durante el fin de semana y una vez se confirmó el hallazgo de un cuerpo en la costas de la isla, la esposa del presentador Clare Bailey Mosley rindió tributo a su marido.

"Es devastador haber perdido a Michael, mi maravilloso, divertido, amable y brillante esposo", dijo en un comunicado confirmando su muerte.

Según explicó, su marido –quien fue presentador de numerosos programas de televisión y radio de la BBC, y autor de artículos de salud y ciencia también publicados por BBC Mundo- tomó una ruta equivocada y colapsó.

"Hizo una escalada increíble, tomó la ruta equivocada y se desplomó donde el extenso equipo de búsqueda no podía verlo fácilmente”, dijo su esposa en un comunicado.

"Michael era un hombre aventurero, eso es parte de lo que lo hacía tan especial".

El cuerpo fue transferido a Rodas donde se realizaron los trámites de identificación y la autopsia para determinar las causas de su muerte.

“Talento inmenso”

Mosley nació en India, en 1957, y se mudó a Reino Unido cuando tenía 7 años para estudiar en un internado.

Más tarde estudió medicina en Londres, donde se graduó como médico, y durante las últimas dos décadas trabajó como presentador, documentalista, periodista y autor.

Estaba casado con Clare Bailey, también médica y escritora, y tenía cuatro hijos: Dan, Alex y Jack.

BBC En muchos de sus programas Mosley era una especie de conejillo de indias.

Era conocido por sus programas de televisión, incluidos “Trust Me, I’m a Doctor” (Créeme, soy médico) y el podcast "Just One Thing" (Solo una cosa) de BBC Radio 4, en el que exploraba formas simples y al alcance de todos para mejorar el bienestar y la salud.

También era un invitado recurrente en otros programas de la BBC y de otros canales de la TV británica.

Saleyha Ahsan, copresentadora en el programa “Trust Me, I’m A Doctor”, lo describió como un “tesoro nacional” y un hombre “inmensamente talentoso”.

También elogió su "pasión por explicar la ciencia a un público más amplio", y agregó que hizo que esta fuera "accesible para todos, no sólo para un grupo científico especializado".

BBC Mosley tenía la extraordinaria capacidad de epxlicar ideas complejas de forma que todos pudiesen entenderlas.

Mosley también era conocido por popularizar las dietas 5:2 y Fast 800, que abogan por el ayuno intermitente y las comidas bajas en carbohidratos.

“Era un brillante presentador científico y creador de programas, capaz de simplificar los temas más complejos, pero también le apasionaba atraer y entretener a las audiencias, inspirándonos a todos a vivir una vida más sana y plena”, señaló Charlotte Moore, directora de contenido de la BBC.

"Su estilo entretenido y accesible fue disfrutado por audiencias de todo el mundo y muchas personas lo extrañarán enormemente, entre ellas aquellos que tuvieron la suerte de haber trabajado con él en la BBC".

En BBC Mundo publicamos adaptaciones de varios de sus artículos, los cuales pueden encontrar más abajo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.