Quién fue San Silvestre, el último santo del año y primer papa legal del cristianismo

Un fresco de un autor desconocido muestra al papa Silvestre con el emperador Constantino.

Durante los primeros siglos del cristianismo, la nueva religión de los seguidores de Jesús no era bien vista. Los primeros cristianos rezaron bajo tierra y, no pocas veces, fueron perseguidos y asesinados por soldados romanos.Esto se debe a que los cristianos no adoraban al emperador, tenían otro tipo de rey y también se negban a servir en el ejército. Fue a través de su habilidad política que el emperador Constantino (272-337), con Roma en un contexto de decadencia, promulgó, junto con el emperador Licinio (250-325), el Edicto de Milán, poniendo fin oficialmente a la persecución religiosa.Al año siguiente, en 314, un nuevo Papa se convirtió en dirigente de la Iglesia: Silvestre (285-335). La primera vez, por tanto, que el cristianismo ya no era una religión clandestina. No obstante, para entonces el cristianismo había tenido varios líderes no reconocidos por las autoridades romanas y que se remontan a Pedro, el discípulo de Jesús considerado por la Iglesia como el primer papa. Pero, ¿qué se sabe de este hombre? Poco se conoce y la información en ocasiones se confunde con leyendas, como es habitual en el caso de santos y personalidades religiosas.

El papa del oficialismo cristiano

Domínio público El papa Silvestre en un fresco de Maso di Banco

La conversión del emperador

Getty Images Un documento falsificado decía que los estados pontificios fueron cedidos por Constantino a Silvestre

Un santo de antaño

Getty Images Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalen

Nacido en Roma, Silvestre fue papa desde el 31 de enero de 315 hasta el 31 de diciembre de 335. En todo ese tiempo, el emperador fue Constantino.En otras palabras, fue "obispo de Roma en un período de gloria para el cristianismo", dice Mirticeli Medeiros, investigadora sobre la historia del catolicismo en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Como recuerda la académica, Constantino fue "el emperador que convirtió el cristianismo en una religión legal".Esta situación convirtió a Silvestre en un papa "muy romano", explica Filipe Domingues, doctor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y subdirector del Centro Laical de Roma., dice Domingues."No fue un Papa que logró muchas cosas porque en ese momento el emperador tenía un gran poder de decisión", agrega."[Silvestre] fue el pontífice que luchó contra las primeras herejías de la Iglesia", añade Medeiros."Su memoria también está ligada a las primeras basílicas construidas por Constantino en Roma y ​​a la leyenda de la famosa '', un documento falso, atribuido a su autoría, que sirvió para justificar las tierras que estaban bajo el dominio del papa en la Edad Media y que habría sido transmitida por Constantino a Silvestre ", detalla el experto.Sí, había un documento falsificado que justificaba la posesión de tierras de la Iglesia que dieron origen al Vaticano -mucho más grande que el área ahora ocupada- como donación de Constantino a Silvestre."Cuando descubrieron que se trataba de un invento medieval, en el siglo XVI, ya era demasiado tarde. El papa ya tenía un Estado pontificio que se apoderó de gran parte de la península italiana", informa el vaticanista.Thiago Maerki, de la Universidad Federal de Sao Paulo, subraya que "sabemos poco sobre la figura histórica de San Silvestre, ya que, como es habitual en la vida de los santos hasta la Edad Media, los hechos se mezclan con elementos legendarios"."Sabemos que se hizo cristiano durante la gran persecución de Diocleciano [un emperador romano que gobernó del 284 al 305] y que fue papa del 314 al 335", señala. "También es cierto que estuvo ausente de importantes concilios de la Iglesia, como Arles, en 314, y Nicea, en 325".Para el académico, estas ausencias pueden haber ocurrido porque, como estos concilios fueron convocados por el emperador Constantino, "Silvestre pensó quizás que debían ser presididos por los obispos locales, como era costumbre en la Iglesia en ese momento".Este es un punto importante: como obispos de Roma, los papas de la época fueron considerados los sucesores de Pedro, pero no tenían un poder jerárquico sistematizado como en la Iglesia católica contemporánea.Hay otra historia vinculada a la biografía de Silvestre, con los contornos de una leyenda."Habría sido Silvestre quien bautizó al emperador Constantino en su lecho de muerte", dice el investigador Medeiros."Pero hay controversia sobre este hecho en particular. Las fuentes que tenemos a nuestra disposición discrepan sobre lo sucedido. Se cree que fue, de hecho, una herramienta de propaganda para construir la imagen de un buen cristiano [el emperador]", explica Medeiros.Maerki clasifica el episodio, en el que se dice que Silvestre fue "responsable de la conversión de Constantino", como una "narración legendaria tradicional"."La leyenda cuenta que el emperador fue tomado por la lepra y fue instruido por sacerdotes paganos a bañarse en la sangre de niños inocentes. Sin embargo, los apóstoles Pedro y Pablo [muertos siglos antes] se le habrían aparecido en un sueño y le recomendaron buscar a Silvestre para que el santo le mostrara el camino de la salvación ", comenta el investigador."Habiendo hecho eso, habría recibido el bautismo, se habría curado de la lepra y, más tarde, habría creado leyes favorables a la Iglesia, poniendo fin a la persecución de los cristianos. Este hecho legendario contribuyó a la difusión de la memoria de Silvestre, su fama de santidad y su culto a lo largo de la historia", dice Maerki.Domingues recuerda que "los historiadores tienden a decir que la conversión de Constantino fue mucho más un acto político que un acto religioso".El hecho indiscutible es que, con la conversión de Constantino, de corazón o simplemente por interés político, Roma comenzó a experimentar un periodo de tranquilidad. "[Entonces, Silvestre] es el papa que presenció el fin de la persecución de los cristianos, determinada por Constantino con su conversión al cristianismo, un periodo en el que se instauró la paz", contextualiza el investigador y estudioso de la vida de los santos José Luís Lira, fundador de la Academia Brasileña de Hagiografía y profesor de la Universidad Estatal de Vale do Acaraú. Pero si tanto el relato de la conversión de Constantino como la entrega de las posesiones romanas a la Iglesia son leyendas, la relación pacífica de Silvestre con el imperio es la explicación de muchas mejoras cristianas."Silvestre tenía fama de haber sido una muy buena persona para normalizar la fe de la Iglesia y recuperar el cristianismo en un proceso de pacificación de la religión en Roma", afirma Domingues. "Puede que no sea cierto que Constantino 'entregó todo' al papa, pero parece que sí entregó mucho", señala.Prueba de ello es que importantes iglesias de Roma tuvieron sus sedes originales construidas en la época."En el pontificado de San Silvestre, se estableció la autoridad de la Iglesia y se construyeron los primeros monumentos cristianos oficiales, como la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y las primeras basílicas de Roma, San Juan de Letrán y San Pedro, además de las iglesias de los santos apóstoles en Constantinopla. Por su acción, por su vida y testimonio, podemos decir, fue aclamado como un santo, un modelo para los cristianos", dice Lira."Por todo ello, su pontificado fue muy importante para la Iglesia", subraya Domingues.El vaticanista recuerda que esta importancia está presente en el imaginario romano, con varias obras alusivas a este religioso."Está en muchos mosaicos, en mucho arte romano porque representa precisamente este periodo de conversión, la transición de la Roma no cristiana, cuando los cristianos fueron perseguidos y los primeros santos fueron todos mártires, a una Roma donde se legalizó el cristianismo, luego institucionalizado ", puntualiza."Antes de Silvestre, las 'iglesias' no existían, los cristianos rezaban en casas, en lugares apartados. Es durante este período que comienzan a construirse", enfatiza.Su canonización, es decir, el proceso que lo reconoció como santo, quedó fuera de los protocolos vigentes de la Iglesia, creados mucho después de su vida."En el pasado, no había ceremonia de canonización para reconocer la santidad de alguien, pero sus restos mortales eran adorados por cristianos", explica Medeiros. "Digamos que, usando un término moderno, fue 'aclamado como santo', después de todo, así es como una persona se convierte en santo en la antigüedad: por aclamación popular", añade.Silvestre ya aparece en la primera versión del martirologio romano, publicado en 1583, el libro en el que están inscritos los nombres de los santos.En esta "lista que documentó el día de la muerte y el lugar de enterramiento de los primeros cristianos", dice Medeiros, se atestigua que "murió el 31 de diciembre de 335 e, inicialmente, fue enterrado en las catacumbas de Priscilla, en Roma. "."Actualmente, los huesos del santo se conservan en la Iglesia de San Silvestro in Capite, también en Roma", explica. No hay muchos datos sobre el motivo del reconocimiento de su santidad ", dice Lira." Las reglas que hicieron más compleja, aunque directa, la causa de beatificación y canonización, aún no existían ".Recuerda que el martirologio romano solo registra a "San Silvestre I, papa, que dirigió piadosamente la Iglesia durante muchos años, en la época en que el emperador Constantino construyó las venerables basílicas romanas y el Concilio de Nicea aclamó a Cristo como Hijo de Dios. Ese día [31 de diciembre] su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Priscilla ".Maerki recuerda una curiosidad: "San Silvestre fue el primer santo no mártir venerado en la Iglesia romana", subraya. "En los primeros siglos de la era cristiana, ser mártir era una prerrogativa para ser declarado santo".El día de San Silvestre es el 31 de diciembre porque esa fue la fecha de su muerte, lo que lo convierte en la última persona en el santoral romano. Pero en el momento de su muerte, esta fecha; el 31 de diciembre simplemente se convirtió en el último día del año del calendario gregoriano, promulgado por el papa Gregorio XIII (1502-1585) el 24 de febrero de 1582.