Quién fue Marie Tharp, la científica que descubrió la dorsal mesoatlántica en las profundidades del mar

Google

Fue una de las mejores cartógrafas del siglo XX.Google celebró este lunes la vida Marie Tharp (1920-2006), una geóloga y cartógrafa oceanográfica estadounidense que contribuyó a descubrir la existencia de una cadena montañosa que se extiende por el lecho del océano Atlántico y que se conoce como dorsal mesoatlántica. Sus descubrimientos ayudaron, además, a la compresión científica de la deriva continental, que corresponde con el movimiento de las masas continentales. Su obra sirvió para crear el primer mapa mundial de los fondos oceánicos, con el aporte del geólogo estadounidense Bruce Heezen.Esta fructífera labor científica le valió que, tal día como hoy, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos nombrara a Thorp como una de las mejores cartógrafas del siglo XX. Marie Tharp tiene el mérito de haber logrado tales hallazgos cuando no se admitía a mujeres en los barcos de investigación. Ante esa limitación, ella tuvo que dibujar sus mapas con los datos que Heezen traía de sus expediciones.Sus conocimientos en matemáticas, sin embargo, le permitieron interpolar las zonas que contaban con datos escasos y así logró trazar una versión preliminar del relieve de los suelos del océano Atlántico. Al principio, su colega científico desestimó sus contribuciones por considerar queeran "cosas de mujeres". Pero al comparar los descubrimientos de Tharp con mapas de epicentros de terremotos, Heezen tuvo que admitir que la deriva continental era un hecho.

Pionera de las Ciencias Oceánicas

Tharp nació el 30 de julio de 1920 en Ypsilanti, Michigan. Su padre, William, la introdujo desde temprano en la cartografía, cuando hacia mapas de clasificación de suelos para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Su madre, Bertha, se dedicaba a la enseñanza de alemán y latín.Estudió en la Universidad de Michigan, donde obtuvo el grado de máster en Geología. Y también recibió un grado en matemáticas en la Universidad de Tulane, en tiempos cuando pocas mujeres se dedicaban a estudiar materias científicas. En 1948, se mudó a la ciudad de Nueva York y comenzó a trabajar en el Observatorio Geológico Lamont en la Universidad de Columbia, lo que la convirtió en. Ahí conoció a su colega, el geólogo Bruce Heezen.Tharp y Heezen revelaron su primer mapa del fondo del océano del Atlántico Norte en 1957. Veinte años después, National Geographic publicó una versión completa realizada por Tharp y Heezen, titulada "El fondo del oceáno mundial".Thorp donó su colección de mapas a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1995.. Murió de cáncer en Nyack (Nueva York) el 23 de agosto de 2006.El doodle que Google elaboró en su honor presenta una exploración interactiva de su vida. La historia en Estados Unidos está narrada poral continuar con sus estudios de Geología y Ciencias Oceánicas, que estaban dominados por hombres antes de la llegada de Marie Tharp."La historia de Marie es inspiradora -afirma Rebecca Nesel- porque era una mujer en ciencias de la tierra cuando eso era muy poco común y se enfrentó a muchos desafíos debido a eso, como no poder subir a los barcos de investigación o que sus propios colegas rechazaran su trabajo. Independientemente, mantuvo la confianza en su trabajo y sus habilidades, y no permitió que esos desafíos empañaran su creatividad y pasión por su trabajo", reseña Google.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.