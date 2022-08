Quién es Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo por la quela fiscalía de Perú registró el palacio presidencial de Lima

Un año después de su llegada al poder, al presidente Pedro Castillo se le acumulan los problemas.Tres de cada cuatro peruanos desaprueban la gestión al frente del gobierno del antiguo maestro rural y sindicalista de 52 años.Castillo afronta junto a su esposa Lilia Paredes seis investigaciones fiscales, la última abierta este mismo jueves, todo un récord para un presidente en ejercicio en el país sudamericano.Varios de sus colaboradores cercanos y familiares han sido señalados por la justicia, entre ellos su cuñada, Yenifer Paredes.Paredes se entregó este miércolesa la fiscalía después de que esta registrara la casa y el palacio del presidente en su búsqueda.

Quién es y de qué la acusan

Getty Images Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, 23 años mayor que su hermana Yenifer.

Qué evidencias hay

Acusación lícita o complot contra Castillo

Getty Images Castillo defiende su inocencia y la de sus allegados, y atribuye las investigaciones a una conspiración para quitarle el poder.

Tiene 26 años y es la hermana menor de la primera dama, de 49.Sin embargo, las figuras del presidente y su esposa se asemejan más a las de sus padres, no solo por la diferencia de edad sino porque se crio con la pareja desde niñaY, para la fiscalía, es una pieza clave de la red de corrupción y lavado de activos supuestamente dirigida por el jefe de Estado peruano y que este niega rotundamente que exista.Los fiscales señalan a la primera dama como coordinadora del grupo criminal y a tres cuñados del presidente como testaferros, entre ellos Yenifer Paredes. Acusan a varias personas del círculo cercano del presidente de haber dirigido empresas ficticias.Y Yenifer Paredes habría ayudado al propietario de una de esas compañías apese a carecer de los recursos económicos y la experiencia para llevarlas a cabo, según la fiscalía.Los otros colaboradores del presidente presuntamente vinculados a la trama son un sobrino que ejercía de asesor , el exministro de Transporte -ambos prófugos de la justicia- y un exsecretario presidencial.La acusación del Estado difundió un polémico vídeo como prueba de su acusación.Las imágenes muestran cómo la cuñada del presidente habla con habitantes de una comunidad del distrito de Chota, en la región de Cajamarca, unos 800 km al norte de Lima.Aunque no ocupa cargo alguno en el gobierno, Yenifer Paredes comunica a estas personas que necesitade saneamiento.La joven aparece en el vídeo junto a un empresario que en septiembre de 2021 ganó una licitación del Estado por más de 3,8 millones de soles (US$978.000).Por esta controvertida conexión Paredes ya fue citada hace un mes en el Congreso, donde reconoció haber trabajado para el empresario y pactado con él algún acuerdo "verbal" pero negó haber influido en sus contratos públicos, pese a que este visitaba habitualmente el palacio de gobierno.El martes el Poder judicial emitió una orden decontra la cuñada del presidente y la fiscalía desplegó un amplio operativo para encontrarla. El operativo incluyó el allanamiento del palacio presidencial, algo sin precedentes en Perú, donde las fuerzas del orden nunca habían accedido a la sede del poder ejecutivo para llevar a cabo una detención.Tras más de 24 horas en paradero desconocido, Paredes se entregó este miércoles a la fiscalía.Su abogado, José Dionicio Quesnay, calificó como un acto de "valentía y coraje" la entrega voluntaria a la justicia de la hermana menor de la primera dama, en declaraciones a la radio local RPP. Y el presidente contraatacó después de conocer la entrega de su cuñada."A mí no me van a quebrar", declaró, tras lamentar que "seriamente"."Es parte de la lucha (...) y vamos a seguir adelante, enarbolando un Perú más justo", aseveró.Un día antes había declarado que el allanamiento de palacio presidencial respondía a una "entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático".Pedro Castillo también habló de "show mediático" y considera las acciones en su contra como parte de un plan para sacarlo del poder.La fiscalía, por su parte, emitió un comunicado para defender su trabajo y asegurar que seguirá haciéndolo "con valentía" y "bajo la observancia del principio de objetividad, principio de legalidad y debido proceso".La fiscal general, Patricia Benavides, también denunció que hay "ataques" en su contra para "obstaculizar" las investigaciones al presidente de Perú y sus allegados.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.