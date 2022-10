Quién es Rishi Sunak, el próximo primer ministro de Reino Unido

Getty Images

Su renuncia al gobierno de Boris Johnson en julio pasado fue el principal detonante de la caída del carismático líder conservador. Luego, su derrota en la carrera por liderar al partido puso a Lis Truss al frente del gobierno británico. Ahora, tan sólo tres meses después del inicio de la crisis política, Rishi Sunak es el que ríe último. El exsecretario de Hacienda es el único que ha conseguido el apoyo de más de 100 parlamentarios conservadores para convertirse en el nuevo líder del partido y, por lo tanto, ocupar el número 10 de Downing Street, la sede del gobierno.Pocos habrían vaticinado este desenlace cuando los afiliados al Partido Conservador eligieron en septiembre a Lis Truzz por encima de este analista económico que representa en el Parlamento al condado de Richmond, en Yorkshire.Pero, también, pocos imaginaban la gravedad de la crisis que sufrió la economía británica durante el breve período de la ahora ex primera ministra, cuya intención de bajar considerablemente los impuestos no fue bien recibida por los mercados y provocó una caída estrepitosa de la libra esterlina.Uno de los que predijo estas turbulencias fue el mismo Sunak.Durante la campaña contra Truss, él prometió que no reduciría los impuestos hasta que la inflación estuviera bajo control, lo que quizás le costó el "voto duro" de los conservadores pero le granjeó una imagen de "un administrador responsable" de las finanzas públicas.Incluso en una entrevista con la BBC, el exsecretario de Hacienda de Boris Johnson dijo que prefería perder la carrera por el liderazgo de su partido antes que "ganar con falsas promesas". En ese momento, Truss lo acusó de asustar a los votantes con su "proyecto de miedo". Hoy, los mismos conservadores parecen estar lo suficientemente asustados con la situación económica actual como para mirar con otros ojos la cautela de Sunak.

Orígenes indios

Getty Images Durante la pandemia, Sunak alentó a la británicos a comer en bares y restaurantes, como parte de una campaña para ayudar a este sector, algo que luego se vinculó más tarde a un aumento de las infecciones.

Ministro en pandemia

Hacienda

Finanzas bajo la lupa

Getty Images Los asuntos fiscales de su esposa y heredera millonaria, Akshata Murty, fueron puestos en el centro de atención cuando se reveló que no pagaba impuestos en Reino Unido sobre sus ganancias en el extranjero.

Edad: 42

Lugar de nacimiento: Southampton

Hogar: Londres y Yorkshire

Educación: Winchester College, Universidad de Oxford, Universidad de Stanford

Familia: Casado con la empresaria Akshata Murty. Tiene dos hijas

Distrito electoral: Richmond (Yorkshire, Inglaterra)

A favor del Brexit

Getty Images Manifestantes a favor del Brexit en 2016.

"La identidad importa"

Getty Images Sunak asegura que el tema de la identidad es importante para él.

Los padres de Sunak llegaron a Reino Unido desde el este de África y ambos son de origen indio.Nació en Southampton, Inglaterra, en 1980, donde su padre era médico y su madre dirigía su propia farmacia.Asistió a la exclusiva escuela privada Winchester Collegey durante sus vacaciones de verano trabajaba como mesero en una restaurante indio de Southampton.Después fue a lapara estudiar filosofía, política y economía.Mientras estudiaba para obtener una maestría en la Universidad de Stanford, California, en EE.UU. conoció a su esposa, Akshata Murty, hija de Narayana Murthy, un multimillonario indio y cofundador del gigante de servicios de IT Infosys. La pareja tiene dos hijas.Durante su campaña para el liderazgo conservador, Sunak a menudo mencionó a sus hijas en el contexto del cambio climático. En una ocasión dijo que escuchaba "el consejo de mis dos hijas pequeñas, que son las expertas en esto en mi hogar".Sunak se convirtió enen febrero de 2020 y, en cuestión de semanas, tuvo que dirigir la economía de Reino Unido cuando comenzaron la pandemia y sus confinamientos.Para bastantes personas durante la pandemia, este millennial abstemio de 42 años parecía ser una mano tranquilizadora y firme en el timón del país.En marzo de 2020 se comprometió a hacer "lo que sea necesario" para ayudar a las personas a superar los efectos económicos de la pandemia. Y cuando reveló un apoyo por valor de US$400.000 millones, sus índices de aceptación en las encuestas se dispararon.Pero Reino Unido ha seguido azotado por un clima económico tormentoso, y el propio Sunak tuvo lidiar con las consecuencias de recibir una multa de la policía poren la residencia oficial del primer ministro en junio de 2020.En abril de este año, algunos críticos conservadores cuestionaron si el millonario entendía la magnitud de la contracción del costo de vida que enfrentan muchos hogares británicos.Ese mismo mes, las finanzas de Sunak y su familia fueron objeto de un intenso escrutinio.Los asuntos fiscales de su esposa y heredera millonaria,, fueron puestos en el centro de atención cuando se reveló que no pagaba impuestos en Reino Unido sobre sus ganancias en el extranjero.Murty anunció después que comenzaría a pagar impuestos en este país "para aliviar la presión política" sobre su esposo.Los partidos de oposición se preguntaron entonces.El diario The Independent sugirió que sí, con un informe en el que afirmaba que Sunak figuraba como beneficiario de fideicomisos de paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán en 2020. Un portavoz de Sunak indicó que "no reconocían" los reclamos.Durante la campaña, la riqueza de Sunak y sus antecedentes en una escuela privada se convirtieron en el centro de atención en los debates televisivos.La presentadora de Sky News, Kay Burley, habló una vez sobre la "percepción" de que era demasiado rico para ser el primer ministro.De 2001 a 2004, el Sunak fue analista de Goldman Sachs y luego fue socio en dos fondos de inversiones.Se cree que es, pero no ha comentado públicamente a cuánto asciende su riqueza.Desde 2015 ha sido diputado conservador por Richmond en Yorkshire y se convirtió en ministro subalterno en el gobierno de Theresa May antes de ser nombrado secretario en jefe del Tesoro por su sucesor, Boris Johnson.Fue ascendido a secretario de Hacienda en febrero de 2020 y al principio era un partidario vocal de Johnson, pero posteriormente renunció diciendo que sentía que su propio enfoque de la economía era "fundamentalmente demasiado diferente" al del primer ministro.Sunaken el referendo para dejar la Unión Europea y le dijo al Yorkshire Post que creía que esto convertiría a Reino Unido en un país "más libre, más justo y más próspero".También dijo que cambiar las reglas de inmigración fue otra razón clave para votar por el Brexit: "Creo que la inmigración apropiada puede beneficiar a nuestro país. Pero debemos tener el control de nuestras fronteras".Sunak votó por el acuerdo sobre el Brexit de Theresa May las tres veces que éste fue presentado al parlamento.Su apoyo a Boris Johnson fue recompensado con un ascenso en julio de 2019 cuando a pasó de ministro del gobierno localEn febrero de 2020, Sajid Javid renunció como secretario de Hacienda luego de una lucha interna de poder, y Sunak fue nombrado para reemplazarlo.Pero en julio de 2022 renunció a ese cargo, una medida que contribuyó a la caída de Johnson como líder conservador y primer ministro. En la campaña para el liderazgo conservador, Sunak insistió en que era leal a Johnson, pero renunció porque su gobierno estabade serias cuestiones éticas.Sunak pertenece a una generación nacida en Reino Unido pero con orígenes en otro país.Esta identidad, dice,"Mis padres emigraron aquí, así que tienes esta generación de personas que nacieron aquí, sus padres no nacieron aquí y vinieron a este país para hacer una vida", señaló en una entrevista con la BBC en 2019."En términos de educación cultural, puedo estar en el templo el fin de semana, soy hindú, pero también puedo ir al partido de los Saints (Club de Fútbol de Southampton) un sábado. Puedes hacer todo, puedes hacer ambas cosas".En la entrevista dijo que había tenido la suerte de no haber soportado mucho racismo mientras crecía, pero que"Había salido con mi hermano y hermana menores, creo que era bastante joven, probablemente era adolescente, y estábamos en un restaurante de comida rápida y yo solo los estaba cuidando. Había gente sentada cerca, era la primera vez que lo experimentaba, decían algunas cosas muy desagradables, como la palabra que empieza con 'P' (un término derogatorio para las personas del sur asiático)".". Se me grabó en la mente. Hay muchas formas diferentes en las que pueden insultarte".Sin embargo, Sunak dijo entonces que "no podría concebir que eso ocurra hoy" en Reino Unido.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.