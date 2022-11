Quién es Gautam Adani, el hombre más rico de Asia y cómo logró el espectacular aumento de su fortuna

Getty Images

Hombres, blancos, de Estados Unidos o de algún país europeo. Así estaba conformado hasta no hace mucho el exclusivo club de las 5 personas más ricas del mundo. Sin embargo, eso cambió hace solo unas semanas, cuando el empresario indio Gautam Adani desbancó a Bill Gates, el fundador de Microsoft, del cuarto puesto y sacó al banquero Warren Buffett del grupo, según los índices de los Billonarios elaborados por la revista Forbes y la agencia de especializada noticia en economía Bloomberg. El magnate indio entró en el selecto círculo gracias a que su fortuna ha experimentado en los últimos años, y en particular en los últimos 12 meses, un aumento significativo. Hoy se estima que las empresas y propiedades de Aldani superan los US$ 125.000 millones, lo cual es dos veces el Producto Interior Bruto (PIB) de Uruguay en 2021. Solo en el último año el empresario ha visto como su riqueza aumentaba en US$48.700 millones, lo cual lo convierte en el hombre más rico en toda Asia. En contraposición, los otros miembros del club (Elon Musk, fundador de Tesla y nuevo dueño de Twitter; Bernard Arnault, propietario de Louis Vuitton; Jeff Bezos, fundador de Amazon y Bill Gates) han sufrido significativas pérdidas, debido las turbulencias que vienen sufriendo los mercados, en especial tras la invasión rusa a Ucrania.

Adani es el fundador de un conglomerado de empresas llamado Adani Group, el cual tiene intereses en sectores que van de las infraestructuras, la logística hasta llegar al energético.Ahora, ¿cómo comenzó este imperio? Adani no es millonario por herencia. Nació en junio de 1962 en el seno deen Ahmedabad, en el estado occidental de Gujarat, cercano de la gran ciudad de Mumbay. Su padre eraTras terminar la secundaria comenzó a estudiar Comercio en la Universidad de Gujarat, pero en el segundo año abandonó la carrera.En 1981 su hermano mayor compró una fábrica de plásticos en Ahmedabad y lo invitó a unirse al negocio. Adani se dedicó a la, pero años después se expandió a otros productos y comenzó también a exportar textiles, productos agrícolas y piedras preciosas (diamantes).La fortuna le sonreía. Asíen el país, hoy opera varios en todo el país asiático. Sin embargo, la prosperidad atrajo la atención de bandas criminales y una de ellasen 1997 cuando salía de un exclusivo club.Fue liberado horas después, pero tras el pago de US$ 1,5 millones, según la prensa local. Años después, el 26 de noviembre de 2008, cuando Adani estaba en el lujoso hotel Taj Mahal de Mumbay, este fue. El empresario se encontraba en una cena con colegas, pero resultó ileso, porque logró esconderse en los sótanos del edificio hasta que los comandos indios liquidaron a los terroristas."", declaró posteriormente.De los puertos y la distribución de mercancías, Adani saltó a la energía. Así hoy no solo posee plantas que generan energía eléctrica, sino que también posee empresas que la distribuyen y comercializan directamente a los hogares indios.También es el propietario del polémico proyecto Carmichael en Australia,, por la que ha recibido duras críticas de ambientalistas e incluso procesos judiciales. Sin embargo, en su país posee fábricas que desarrollan paneles solares y también centros de procesamiento de datos.Más allá de su olfato y buen ojo para los negocios, en India hay quienes creen que hay otros motivos que explican que éxito de Adani. Uno de estas razones es su relación con el actual primer ministro del país, el nacionalista hindú Narendra Moodi, con quiendesde los tiempos de en que este era gobernador del estado de Gujarat (2001-2014), donde Aldani nació y tiene los cuarteles generales de sus empresas., afirmó el investigador Hemidra Hazari, a la cadena estadounidense CNBC.En 2019 Aldani se hizo con el contrato para gestionar, pese a no tener experiencia en ese campo. "En India está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con los oligarcas rusos, tras la disolución de la Unión Soviética, quienes se convirtieron en ricos con las privatizaciones de las antiguas propiedades soviéticas, gracias", agregó Hazari.Además, Adani ha sido un importante financista del Bharatiya Janata, el partido de Moodi. Y prueba de ello es que cuando el primer ministro llegó al poder en 2014 utilizó, la capital del país, para asumir el cargo, reportó el diario londinense Financial Times en noviembre de 2020.Con el visto bueno del gobierno, Adani ahora quiere incursionar en otra área: las comunicaciones. En agosto lanzó una oferta para hacerse con el 26% de, la principal estación de noticias del país.Algunos en el país ven esto como un paso más favorecer las opciones de Moodi, de cara las elecciones generales de 2024.Las conexiones de Adani con el poder político indio también parecen haberlo protegido de las turbulencias financieras que la invasión rusa a Ucrania han provocado. ¿La razón? La administración de Moodi ha rechazado imponerle sanciones a Moscú y en respuesta el.Esta política explicaría por qué Adani es de los pocos billonarios que ha visto como el valor de sus empresas ha subido en los últimos meses.En lo que va año el valor de Aldani Power, la división energética del grupo, ha visto como el precio de sus acciones han subido 293%. Por su parte, las de Aldani Gas han aumentado 146%, de acuerdo con los reportes de Bloomberg.