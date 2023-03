Quién es Do Kwon, arrestado en Montenegro acusado de provocar el colapso del mercado de criptomonedas con pérdidas por US$40000 millones

BBC

Tras meses de persecución y cacería uno de los más buscados ha caído.La policía de Corea del Sur ha informado que Do Kwon, el presunto responsable de la quiebra de las criptomenadas terraUSD y luna, las cuales dejaron unas pérdidas cercanas aUS$40.000 millones, ha sido detenido en Montenegro.La noticia la dio el ministro del Interior del país balcánico Filip Adzic, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que "uno de los fugitivos más buscados del mundo" había sido detenido en el aeropuerto de Podgorica.Kwon es solicitado no solo por la justicia de su país, sino también por la estadounidense, la cual lo acusa a él y a su empresa Terraform Labs de "orquestar un fraude multimillonario con los criptoactivos".La empresa no respondió las solicitudes de comentarios hechos por la BBC sobre la aprehensión de su máximo responsable.La justicia surcoreana emitió una orden de detención contra Kwon en septiembre y solicitó a la Organización de Policía Internacional Criminal (Interpol) su captura, por considerar que Terraform Labs había violado la legislación sobre el mercado de capitales.

Descubierto y arrestado

Las autoridades de Seúl creían que el tecnólogo, que apenas supera la treintena, se encontraba en Serbia, y por ello enviaron funcionarios a Belgrado para negociar, ya que ambas naciones no tienen tratado de extradición.La policía de Montenegro aseguró que a Kwon le incautaron pasaportes costarricenses y belgas falsos en su equipaje durante el arresto, publicó Reuters.Kwon había negado que fuera un prófugo o que estuvieran huyendo. Esto,.Las autoridades montenegrinas aseguraron que el prófugo viajaba con nombre y documentos falsos. Sin embargo, al cotejar sus huellas dactilares se halló su verdadera identidad.En Estados Unidos, Kwon enfrenta a cargos de, según una acusación hecha pública el jueves en el Tribunal de Distrito de Manhattan (Nueva York). Las autoridades estadounidenses acusaron a Kwon y a Terraform Labs de "no brindar al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una gran cantidad de valores de criptoactivos, especialmente para Luna y TerraUSD".Nacido en Seúl, Kwon estudió Ciencias de la Computación en la prestigiosa Universidad de Stanford (EE.UU.) y trabajó, hasta que fundó Anyfi, una compañía tecnológica dedicada a desarrollar alternativas de conectividad.Sin embargo, con la creación de Terraform Labs en 2018 se dio a conocer mundialmente. La firma establecida en Singapur es una desarrolladora de software especializada en construir sistemas de pago basados en la tecnología blockchain (cadena de bloques) y cuyo fin era construir.Do Kwon llegó a calificar a su criptomoneda luna como "mi invento más grandioso" y aseguró que ellaLa confianza del emprendedor atrajo a un selecto grupo de inversionistas a los que bautizó como. En poco tiempo Terraform Labs recaudó millones y convenció a pesos pesados del mundo financiero a poner grandes sumas en sus algoritmos. Esto, gracias en buena medida a la buena publicidad que medios prestigiosos le dieron. La revista Forbes llegó a considerar al emprendedor surcoreano como uno de los grandes profesionales del mundo tecnológico.Sin embargo, en mayo de 2022, en el contexto de la caída de las criptomonedas, la magia que rodeaba las creaciones de Kwon se esfumó yLa brutal caída provocó pánico entre los inversores, quienes salieron a vender en masas sus criptomonedas propiciando un desplome generalizado del sector. La corrida llevó a la bancarrota a empresas como.En medio de la tormenta que dejó a miles de personas sin sus ahorros, Kwon soltó:. No obstante, a mediados del año pasado el tecnólogo llegó a anunciar una nueva versión de luna.Y entre disculpas y anuncios, el surcoreano desapareció sin dejar rastro.