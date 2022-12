Quién es Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú que asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo

Reuters

La hasta ahora vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió este miércoles la presidencia del país sudamericano, luego de que el Congreso aprobara la destitución de Pedro Castillo, después de que este anunciara la disolución de esta cámara y el establecimiento de un "gobierno de excepción."Boluarte se convierte en la primera mujer en la Presidencia de la República en el Perú y su mandato debería prolongarse hasta 2026, cuando termina el actual periodo presidencial, a menos de que haga un llamado a adelantar las elecciones. Luego de que Pedro Castillo anunciara este miércoles su decisión de disolver el Congreso, Boluarte marcó distancias con el mandatarioy calificó lo ocurrido de "acto inconstitucional"."Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", escribió en sus redes sociales.

Experiencia política

Getty Images Pedro Castillo y Dina Boluarte después de una reunión con una misión de la OEA en el Palacio de Gobierno en Lima el 21 de noviembre de 2022.

Poco después de que Castillo fuera destituido y detenido, Boluarte se juramentó como presidenta ante el Congreso peruano.Dina Boluarte (Apurímac, 1962) ganó los comicios generales de 2021 en segunda vuelta, en los que participó como candidata a vicepresidenta de Castillo por el partido Perú Libre.Abogada de profesión, egresada de la maestría Derecho Notarial y Registral de la Universidad San Martín de Porres, trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde 2007. También fue directora de bienestar del Colegio de Abogados de Lima.En las elecciones municipales de 2018, Boluarte participó como candidata a la alcaldía de Surquillo por el partido Perú Libertario. Pero solo obtuvo solo 2.040 votos y quedó en la novena posición.Además de la vicepresidencia, durante el breve gobierno de Pedro Castillo, Boluarte ocupó también el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Momento histórico

El nombramiento de Dina Boluarte como la primera presidenta del Perú constituye, a juicio del politólogo Gonzalo Banda, un hito histórico para el país, pero que lamentablemente ocurre en un momento traumático. "No es un tiempo muy feliz para que pasara este hecho tan importante., acotó.En su opinión, Boluarte tiene credenciales para asumir el cargo, a pesar de no tener mucha experiencia política. "Boluarte asumió por más de un año el cargo de Ministra de Estado, un trabajo de alto riesgo porque no suelen durar demasiado. Ese tiempo le ha permitido conocer cómo se maneja la política en el Perú. Aparte, tiene mayor liderazgo que Castillo y más capacidades políticas".Sin embargo, considera que Boluarte no lo tendrá fácil de no lograr ganarse el apoyo de los partidos que tienen la mayoría del Congreso. "Tenemos un Parlamento con mayoría opositora al partido Perú Libre. Ella necesita los votos de congresistas con los cuales se ha distanciado y del resto de las fuerzas para lograr algunos avances".Banda no cree que el ambiente de crsisis generalizado se acabe con este nombramiento, porque podrían venir investigaciones y cuestionamientos por haber sido parte del gobierno de Castillo. No obstante, su llegada puede ser una tregua política si Boluarte consigue formar un gabinete plural".