Quién es Daria Trepova, la mujer a la que Rusia acusa del asesinato del conocido bloguero ruso Vladlen Tatarsky

Daria Trepova es una activista rusa por la paz.

La detención de Daria Trepova ha abierto interrogantes sobre sus antecedentes y vínculo con la política.A Trepova, de 26 años, las autoridades rusas la investigan como presunta autora material del asesinato del bloguero ruso Vladlen Tatarsky, cuyo nombre real era Maxim Fomin, de 40 años, defensor de la guerra de Rusia en Ucrania. Tatarsky murió este domingo mientras se encontraba en un café en San Petersburgo.Los medios rusos aseguran que Trepova fue quien le entregó a Tatarsky una pequeña escultura con explosivos que al estallar terminaron con su vida.En un vídeo publicado por el Ministerio del Interior ruso se ve a Trepova admitir que llevó la estatuilla al café donde se produjo la explosión. Pero lo más probable es que su declaración se obtuviera bajo coacción y tampoco dice nada sobre si ella sabía que llevaba los explosivos.

Trepova no dijo quién le dio la estatuilla, pero las autoridades rusas responsabilizan a figuras de la oposición.

Las autoridades rusas aseguran que el asesinato fue planeadodesde territorioucraniano y que la sospechosa es simpatizante de la Fundación Anticorrupción (FBK), dirigida por el líder opositor ruso encarcelado Alexey Navalny.Pero sus amigos y familiares dicen que, si bien Trepova es una activista por la paz, que habría sido detenida en una protesta a comienzo de la guerra, su posición no era radicaly que es incapaz de matar a alguien.Su esposo, Dimitri Rylov, sugiere que puede haber sido engañada.

Quién es Daria Trepova

El papel del marido de Trepova

Trepova asistió a una escuela en la ciudad de Pushkin en las afueras de San Petersburgo, según lo que le dijo a la BBC una persona cercana. "En ese momento, no parecía tener una opinión política".Más tarde, estudió en la, aunque según otras fuentes relacionadas a Trepova, no llegó a terminar sus estudios. En esa ciudad trabajó durante mucho tiempo en una tienda de ropa usada que dejó hace un mes para pasar a vivir en Moscú, contó una amiga de Trepova.No está claro.En una entrevista para el canal de Telegram Agentstvo, unos amigos de Trepova aseguraron que su matrimonio era una "broma" y que en realidad solo eran amigos.Existen informes que dan cuenta de quecontra la guerra el 24 de febrero del año pasado, al comienzo de la invasión rusa a Ucrania.por desobedecer órdentes de la policía para que la multitud se dispersara.El marido de Trepova dice queAlgunos informes afirman que Rylov también es buscado como sospechoso del asesinato del bloguero. Se cree que Rylov es miembro de un pequeño grupo marginal de la oposición, llamado Partido Libertario, que participaba en las manifestaciones contra la guerra.El partido, que ha condenado el asesinato de Tatarsky, dijo que Rylov ha emigrado y que Trepova no tiene ninguna relación con su espacio político., le dijo Rylov a SVTV News, dando a entender que ella no podía haber cometido el asesinato voluntariamente. "Estoy 100 por ciento seguro de que ella nunca habría accedido a algo así si lo hubiera sabido"."Sí, es cierto que ninguno de los dos apoyamos la guerra en Ucrania. Pero", subrayó el marido de la sospechosa. Según los informes, los investigadores rusos no han descartado la posibilidad de que Trepova no supiera lo que contenía la estatuilla.Además, los medios de comunicación rusos afirman que la jovencon la víctima de la explosión y que asistió a eventos en los que la víctima había participado.