Quién era Leandro Norero, el patrón acusado de ser uno de los principales narcos de Ecuador que murió en la última matanza carcelaria en el país

Leandro Norero era uno de los criminales más destacados de Ecuador.

Una cárcel de Ecuador volvió a llenarse de sangre este lunes.Enfrentamientos en la prisión de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, se saldaron con al menos 15 presos muertos y decenas de heridos.Entre los muertos en este nuevo episodio de violencia en las cárceles ecuatorianas está Luis Antonio Norero Tigua, más conocido como Leandro Norero o "el Patrón", considerado por los medios ecuatorianos como uno de los principales narcotraficantes del país. Jorge Flores, subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), el organismo que se ocupa de las prisiones en Ecuador, informó de que era una de las víctimas mortales.Flores atribuyó la matanza a un enfrentamiento entre bandas rivales en el interior de la prisión. Con él desaparece una de las figuras más destacadas del panorama delictivo de Ecuador, un país que en el último año y medio ha vivido un aumento de la inseguridad y de la violencia carcelaria que las autoridades atribuyen a las luchas de los grupos criminales mexicanos que usan al país andino como ruta para sus envíos de drogas.

Según la periodista especializada Karol E Noroña, Norero nació hace 36 años y tuvo una infancia muy dura en un entorno de pobreza en Guayaquil. Otros periodistas locales le atribuyen en cambio 34 años. Saltó a las portadas tras ser arrestado el pasado mayo. En la operación se intervinieron varios lingotes de oro y US$7 millones en efectivo, así como armas de fuego y munición de distinto calibre.El ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, dijo entonces que su captura había requerido meses de investigaciones en torno a su dinero y patrimonio.Informaciones publicadas en los medios locales indican que los investigadores sospechaban que Norero tenía vínculos criminales con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. El historial policial reseñado por los medios locales después de su muerte es amplio, aunque no consta ninguna condena judicial en firme.por presunto tráfico de sustancias ilegales. Dos personas interceptadas por las autoridades peruanas con cocaína en el interior de su cuerpo declararon que Norero las había reclutado en Guayaquil. Pero los abogados de Norero lograron que pudiera evadirse comunicando que había muerto por covid.Según Noroña, Norero fue detenido por primera vez en 2005 por tenencia ilegal de armas. En 2012 fue procesado por robo agravado y en 2018 por tráfico de drogas.A Norero se le ha vinculado con algunos de los grupos criminales más notorios de Ecuador, como los llamados "Chone killers", banda que, según reportes publicados en los medios ecuatorianos, fundó. Según la revista Vistazo, Norero formó antes parte de la banda Los Ñetas, que participó en un "proceso de pacificación" durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).Tras la detención de Norero, circuló una fotografía en la que aparentemente se le ve junto al entonces presidente Correa y el exministro Ricardo Patiño. La difusión de una fotografía del asambleísta correísta Ronny Aleaga en una casa de Miami junto a Xavier Jordán, prófugo de la justicia supuestamente vinculado a Norero, alentó las sospechas de una posible conexión entre él y el correísmo.Aleaga dijo que Jordán es pariente de su novia y que solo coincidieron en una reunión social.Según las autoridades penitenciarias ecuatorianas, el estallido de violencia en el penal de Latacunga se desencadenó después de completarse el censo de los internos recluidos en él.El gobierno asegura que fuerzas especiales de la policía retomaron el control de la cárcel, aunque testigos presenciales citados por los medios locales señalan que se siguen oyendo detonaciones en las instalaciones, en torno a las que se concentran personas que quieren saber de sus familiares encarcelados. En 2021, un grupo de encapuchados armados autodenominado Los fantasmas difundió un video en el que lo incluyó directamente entre sus amenazas a los grupos criminales que operaban en Daule, cerca de Guayaquil. "Los fantasmas van a comenzar a hacer limpieza de Tiguerones , Lobos y Lagartos, con los Zamir y Ben 10, sabemos que son un brazo armado de ti, Leandro, que te quieres montar de que no haces nada", señaló el grupo criminal.Los medios locales señalan que la ruptura de la alianza con Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, otro líder criminal ecuatoriano, pudo haber sido el desencadenante del enfrentamiento que terminó en matanza en la cárcel.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.