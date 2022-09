Qué son los crímenes de guerra y qué encontró la comisión de expertos que la ONU envió a Ucrania para investigarlos

Getty Images

Los señalamientos contra Rusia por posibles crímenes de guerra han surgido desde los primeros meses de la guerra.

La conclusión fue contundente."Con base en la evidencia recopilada por la comisión, se ha concluido que en Ucrania se han cometido crímenes de guerra", fueron las palabras que pronunció este viernes Erik Mose, presidente de la Comisión de Investigación sobre Ucrania, enviada a ese país por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.Los expertos se enfocaron en cuatro regiones (Kyiv, Cherníhiv, Járkiv y Sumy), visitaron 27 pueblos, centros de detención y tortura; y fosas comunes.Además, entrevistaron a más de 150 víctimas y testigos, así como a grupos de activistas locales y funcionarios gubernamentales.Mose dijo que los expertos se sorprendieron por los numerosos reportes sobre ejecuciones que recibieron durante la visita e indicó que investigan este tipo de hechos en 16 localidades, mientras documentan "denuncias creíbles sobre muchos más casos de ejecuciones".Los expertos también citaron testimonios de exdetenidos que afirman haber sido víctimas de golpizas y descargas eléctricas en centros de detención rusos.En la presentación de sus conclusiones más extensas hasta el momento, citaron los testimonios de exdetenidos sobre golpizas, descargas eléctricas y desnudos forzados en centros de detención rusos, y expresaron una gran preocupación por las ejecuciones en las cuatro regiones.Además, analizaron dos casos de maltrato a soldados rusos por parte de fuerzas ucranianas.No es la primera vez que surge información sobre graves violaciones a los derechos humanos en Ucrania. Ya en abril pasado, las imágenes de cadáveres de civiles en las calles de Bucha provocaron una condena internacional a Rusia y más acusaciones de que sus fuerzas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania.

Getty Images

Erik Mose, presidente de la Comisión de Investigación sobre Ucrania, enviada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ya desde entonces, la Corte Penal Internacional comenzó a investigar sobres si se están cometiendo ese tipo de crímenes en Ucrania.Por su parte, Moscú rechaza rotundamente los señalamientos.BBC Mundo te cuenta qué son estos delitos y hasta dónde puede llegar la justicia internacional para juzgarlos.

¿Qué es un crimen de guerra?

¿Qué es el genocidio?

EPA Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

¿Qué acusaciones de crímenes de guerra ha habido en Ucrania?

¿Cómo se puede enjuiciar a los presuntos criminales de guerra?

Getty Images Los juicios de Nuremberg procesaron a líderes nazis.

¿Puede la CPI procesar delitos en Ucrania?

Getty Images

¿Podrían ser procesados el presidente Putin, los generales u otros líderes?

Aunque no lo parezca,, como dice el Comité Internacional de la Cruz Roja.Estas reglas están contenidas en tratados llamados Convenios de Ginebra y una serie de otras leyes y acuerdos internacionales., como tampoco la infraestructura que es vital para su supervivencia.Ciertas armas están prohibidas debido al sufrimiento indiscriminado o atroz que causan, como las minas terrestres antipersonal y las armas químicas o biológicas.Los enfermos y heridos deben ser atendidos, incluidos los soldados heridos, que tienen derechos como prisioneros de guerra.Los delitos graves como el asesinato, la violación o la persecución masiva de un grupo se conocen como "crímenes contra la humanidad".El genocidio se define en el derecho internacional como el asesinato deliberado de personas de un determinado grupo nacional, étnico, racial o religioso, con la intención de destruir al grupo, ya sea total o parcialmente.Como tal, el genocidio es un crimen de guerra específico queLa ley requiere prueba de la intención de destruir el grupo.La matanza de unas 800.000 personas en Ruanda en 1994 condujo posteriormente a juicios por genocidio.Antes del envío de esta comisión de expertos de la ONU a Ucrania, investigadores y periodistas habían encontrado lo que parece ser evidencia del asesinato deliberado de civiles en Bucha, un pueblo en las afueras de Kiev, y otras áreas cercanas.Las fuerzas ucranianas dicena tiros después de que les ataron los pies y las manos.Estados Unidos ha acusado a las fuerzas rusas de haber destruido edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, infraestructura crítica, vehículos civiles, centros comerciales y ambulancias, lo que -según Washington- equivale a crímenes de guerra.En marzo, un ataque ruso en unparecía ser el primer lugar confirmado de un asesinato en masa. La palabra "niños" estaba escrita en letras gigantes afuera del edificio.También ha habido indicios sobre uso de bombas de racimo, que son municiones que se separan en montones de minibombas causando gran cantidad de víctimas.Por otra parte, muchos expertos argumentan que la invasión en sí misma es un crimen bajo el concepto de "guerra de agresión".Ha habido una serie de tribunales especiales desde la Segunda Guerra Mundial, incluido el tribunal que investigó los crímenes de guerra durante la desintegración de Yugoslavia.También se creó un organismo para enjuiciar a los responsables del genocidio de Ruanda de 1994.Hoy en día, latienen funciones que defienden las reglas de la guerra.La CIJ dictamina sobre disputas entre estados, pero no puede enjuiciar a individuos. Ucrania ha iniciado un caso contra Rusia.Si la CIJ fallara en contra de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) sería responsable de hacer cumplir eso.Pero Rusia, uno de los cinco miembros permanentes del consejo,La CPI investiga y enjuicia a criminales de guerra individuales que no están ante los tribunales de estados individuales.La CPI es el sucesor moderno permanente de los, que procesaron a líderes nazis clave en 1945.Nuremberg consolidó el principio de que las naciones podían establecer un tribunal especial para defender el derecho internacional.El fiscal jefe de la CPI, el abogado británico Karim Khan, ha dicho que hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania.Los investigadores analizarán las denuncias pasadas y presentes, que se remontan a 2013, antes de la anexión de Crimea por parte de Rusia.Si hay pruebas, el fiscal pedirá a los jueces de la CPIpara llevar a las personas a juicio en La Haya.Pero hay limitaciones prácticas a su poder. El tribunal no tiene su propia fuerza policial, por lo que depende de los estados individuales para arrestar a los sospechosos.Rusia no es miembro de la corte: se retiró en 2016. El presidente Putin no extraditará a ningún sospechoso.Si un sospechoso fuera a otro país, podría ser arrestado, pero eso es un granEs mucho más fácil culpar de un crimen de guerra al soldado que lo comete que al líder que lo ordenó.Hugh Williamson de Human Rights Watch, organización experta en reunir evidencia de crímenes de guerra en conflictos, dice que hay evidencia de ejecuciones sumarias y otros abusos graves por parte de las fuerzas rusas.Afirma que establecer la "cadena de mando" es muy importante para cualquier juicio futuro, incluso cuando un líder ha autorizado una atrocidad o se ha hecho de la vista gorda."Hay un episodio interesante en nuestro informe sobre Ucrania en el que un comandante instruye a los soldados para que eliminen a dos civiles y los maten a tiros", le dijo Williamson a la BBC. "Dos de los soldados se oponen y esa orden no se lleva a cabo. Por lo tanto, hay evidencia clara de algunos incidentes en el ejército ruso, pero también un elemento de mando y control".La CPI también puede procesar el delito deEste es el delito de invasión o conflicto injustificado, más allá de la acción militar justificable en legítima defensa.Éste se originó en Nuremberg, luego de que el juez enviado por Moscú convenciera a los Aliados de que los líderes nazis debían enfrentar la justicia por "crímenes contra la paz".Sin embargo, el abogado y profesor Philippe Sands, experto en derecho internacional del University College de Londres, afirma que la CPI no pudo procesar a los líderes de Rusia por este crimenEn teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedir a la CPI que investigue este delito. Pero, de nuevo, Rusia podría vetarlo.Entonces, ¿hay alguna otra forma de enjuiciar a las personas?La eficacia de la CPI, y la forma en que se desarrolla el derecho internacional en la práctica, dependen no solo de los tratados,El profesor Sands y muchos otros expertos argumentan que, al igual que Nuremberg, la solución se encuentra una vez más en la diplomacia y los acuerdos internacionales.El experto está pidiendo a los líderes mundiales que establezcanpara procesar el crimen de agresión en Ucrania.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.