Qué significa para India (y para el mundo) que el país sobrepase a China y se convierta en 2023 en el más poblado

La ONU prevé que la población de India supere a la de China a mediados de abril próximo.

Para mediados de abril, el pronóstico es que India supere a China como el país más poblado del mundo.Los gigantes asiáticos ya tienen más de 1.400 millones de personas cada uno, y desde hace más de 70 años representan más de un tercio de la población mundial.Es probable que la población de China comience a reducirse el próximo año. El año pasado nacieron 10,6 millones de personas, un poco más que el número de muertes, gracias a una rápida caída en la tasa de natalidad.La tasa de natalidad de India también se ha reducido sustancialmente en las últimas décadas: de 5,7 nacimientos por mujer en 1950 a 2 en la actualidad, pero el ritmo de disminución ha sido más lento.Entonces, ¿qué significa que India supere a China como el país más poblado del mundo?

Una reducción más acelerada

Getty Images Las medidas de control de la población tienen cierto apoyo en India.

Sin explosión demográfica

Getty Images India lanzó un programa de planificación familiar en 1952.

Superar a China podría ser significativo

Reuters Se espera que la población de India alcance su punto máximo entre 1.600 y 1.800 millones de habitantes alrededor de 2060.

Los desafíos

Getty Images Más del 10% de los indios tienen más de 60 años.

El envejecimiento de India

China redujo su tasa de crecimiento demográfico a la mitad, del 2% en 1973 al 1,1% en 1983.Los demógrafos dicen que gran parte de esto se logró pisoteando los derechos humanos -dos campañas separadas que promovían un solo hijo y luego matrimonios tardíos, menos hijos y brechas más largas entre ellos- en lo que era un país predominantemente rural y abrumadoramente pobre y sin educación.India experimentó un rápido crecimiento de la población,, durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado.Con el tiempo, las tasas de mortalidad cayeron, la esperanza de vida aumentó y los ingresos crecieron.Más personas, especialmente las que viven en las ciudades, accedieron a agua potable limpia y alcantarillado moderno."Sin embargo, la tasa de natalidad se mantuvo alta", dice Tim Dyson, demógrafo de la London School of Economics.India lanzó un py estableció una política nacional de población por primera vez en 1976, cuando China estaba ocupada reduciendo su tasa de natalidad.Pero las esterilizaciones forzadas de millones de personas pobres en un programa de planificación familiar demasiado entusiasta durante la emergencia de 1975, cuando se suspendieron las libertades civiles, provocaron una reacción social contra la planificación familiar."La disminución de la natalidad habría sido más rápida para India si no hubiera ocurrido la emergencia y si los políticos hubieran sido más proactivos. También significó que todos los gobiernos posteriores actuaron con cautela en lo que respecta a la planificación familiar", afirma Dyson.Los países de Asia oriental como Corea del Sur, Malasia, Taiwán y Tailandia, que lanzaron programas de población mucho más tarde que India, lograron niveles de natalidad más bajos, redujeron las tasas de mortalidad infantil y materna, aumentaron los ingresos y mejoraron el desarrollo humano antes que India.India ha sumado más de 1.000 millones de personas desde la independencia en 1947, y se espera que su población crezca durante otros 40 años.Pero su tasa de crecimiento de la población ha estado disminuyendo durante décadas y.Entonces, que India tenga más gente que China ya no es significativo de una manera "preocupante", sostienen los demógrafos.El aumento de los ingresos y la mejora del acceso a la salud y la educación han ayudado a las mujeres indias a tener menos hijos que antes, lo que efectivamente aplanó la curva de crecimiento.Las(dos nacimientos por mujer) en 17 de los 22 estados y territorios administrados por el gobierno federal (un nivel de reemplazo es aquel en el que los nuevos nacimientos son suficientes para mantener una población estable).La disminución de las tasas de natalidad ha sido más rápida en el sur de India que en el norte más populoso."Es una pena que en la mayor parte de India no haya ocurrido lo que en el sur", opina Dyson. "En igualdad de condiciones, el rápido crecimiento de la población en partes del norte de India ha deprimido el nivel de vida", agrega.Que India llegue a tener más población que China podría, por ejemplo, fortalecer su reclamo de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene cinco miembros permanentes, incluida China.India es miembro fundador de la ONU y siempre ha insistido en que sues justa."Creo que tienes ciertos derechos sobre las cosas (por ser el país con mayor población)", dice John Wilmoth, director de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.La forma en que está cambiando la demografía de India también es significativa, según K. S. James, del Instituto Internacional de Ciencias de la Población con sede en Bombay.A pesar de los inconvenientes, India merece algo de crédito por gestionar una "transición demográfica saludable" mediante el uso de la planificación familiar en una democracia que era pobre y en gran medida sin educación, asegura James."La mayoría de los países hicieron esto después de haber alcanzado niveles más altos de alfabetización y de vida", añade.Más buenas noticias:y el 47% de los indios tienen menos de 25 años.Dos tercios de los indios nacieron después de que su país liberalizara su economía a principios de la década de 1990.Este grupo de jóvenes indios tiene, dice el economista Shruti Rajagopalan en un artículo académico reciente."Esta generación de jóvenes indios será la mayor fuente de consumo y mano de obra en la economía de bienes del conocimiento y la red. Los indios serán el grupo más grande de talento global", afirma.India necesita crear suficientes puestos de trabajo para su población joven en edad de trabajar para cosechar un dividendo demográfico.Pero solo el 40% de la población en edad laboral de la India trabaja o quiere trabajar, según el Centro para la Vigilancia de la Economía India (CMIE).Más mujeres necesitarían empleos, ya que dedican menos tiempo en su edad laboral a dar a luz y cuidar a los niños.El panorama aquí es más sombrío:en octubre, según el CMIE, en comparación con el 69% en China.Luego está la migración. Unos 200 millones de indios han migrado dentro del país, entre estados y distritos, y su número está destinado a crecer. La mayoría son trabajadores que se van de los pueblos a las ciudades para encontrar trabajo."Nuestras ciudades crecerán a medida que aumente la migración debido a la falta de empleo y los bajos salarios en los pueblos. ¿Pueden proporcionar a los inmigrantes un nivel de vida razonable? De lo contrario, terminaremos con más barrios marginales y enfermedades", dice S. Irudaya Rajan, experto en migración de Instituto Internacional de Migración y Desarrollo de Kerala.Los demógrafos dicen que India también necesita, prevenir los matrimonios precoces y registrar adecuadamente los nacimientos y las defunciones.Además, una proporción sesgada de sexos al nacer, lo que significa que nacen más niños que niñas, sigue siendo una preocupación.La retórica política sobre el "control de la población" parece estar dirigida a los musulmanes, la minoría más grande del país cuando, en realidad, "las brechas en la maternidad entre los grupos religiosos de India son generalmente mucho menores de lo que solían ser", según un estudio del Pew Research Center.Los demógrafos dicen que el envejecimiento de India recibe poca atención.En 1947, la edad promedio en el país era de 21 años y un escaso 5% de la población tenía más de 60 años.Hoy,y más del 10% de los indios tienen más de 60 años.Los estados del sur, como Kerala y Tamil Nadu, alcanzaron niveles de reemplazo hace al menos 20 años."A medida que disminuye la población en edad laboral, apoyar a una población de mayor edad se convertirá en una carga cada vez mayor para los recursos del gobierno", dice Rukmini S., autor de "Números enteros y medias verdades: lo que los datos pueden y no pueden decirnos sobre la India moderna"."Habrá que repensar las estructuras familiares y las personas mayores que viven solas se convertirán en una fuente de preocupación cada vez mayor", sostiene.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 