Qué se sabe de los inmigrantes que llegaron a España en la pala del timón de un petrolero

Su foto recorrió el mundo y sobrecogió a todos los que la vieron por su dureza. Ahora, dos días después de su rescate en la costa de la isla de Gran Canaria, han logrado su objetivo: permanecer en España, al menos de momento. El buque petrolero Alithini II recibió finalmente permiso para zarpar sin ellos, según pudo saber BBC Mundo. En un primer momento, la delegación de gobierno en Canarias había informado de que los tres inmigrantes serían trasladados de nuevo al barco una vez estuvieran recuperados. "Se trata de tres nigerianos mayores de edad. Los tres han pedido asilo y uno sigue hospitalizado", informaron a BBC Mundo desde la Subdelegación de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. "El barco puede seguir su rumbo sin ellos", agregaron. De esta manera, el gobierno español dio finalmente permiso al buque para abandonar el puerto quedando los tres inmigrantes en la isla de Gran Canaria. Esta información también fue confirmada a BBC Mundo por la ONG Ca-minando Fronteras, que había exigido a las autoridades que detuvieran la devolución de los tres polizones nigerianos. "El hecho de someterse a una travesía de tal riesgo debe ser considerado como un indicio para analizar de manera individualizada las circunstancias personales de los tres náufragos", reclamó la ONG, que había alertado de que dos de los inmigrantes habían sido trasladados de vuelta al buque el martes.Asimismo, habían solicitado que fueran acogidos en alguno de los centros de inmigrantes "para que puedan recibir la asistencia necesaria para recuperarse anímicamente y psicológicamente a la vista de la naturaleza de los hechos y la peligrosa travesía que podría haber sido mortal".

¿Qué se sabe sobre su travesía?

Salvamento Marítimo de España

¿En qué estado llegaron?

Salvamento Marítimo de España

¿Qué pasará ahora con ellos?

Se desconoce cómo llegaron exactamente a la pala del timón. Lo que se sabe es que los tres nigerianos se subieron a ella en el puerto de Lagos, en Nigeria, antes de que el buque Alithini II, con badera de Malta, zarpara el pasado 17 de noviembre. La travesía hasta la isla de Gran Canaria duró 11 días sin escalas. El lunes 28 de noviembre Salvamento Marítimo los rescató tras conseguir llegar a Las Palmas, después de que fueran avistados en la parte baja del buque.El lugar donde fueron hallados es un espacio ubicado en la llamada pala del timón, en el exterior del casco del buque, donde se encuentran.La foto que daría la vuelta al mundo fue tomada por el patrón de la Salvamar Nunki, Orlando Ramos Alayón, que los rescató. Se trata de una práctica habitual para documentar los rescates, explican desde Salvamento Marítimo."Es lo habitual. Si podemos, hacemos esas fotos para guardar como documentación", detalla Orlando Ramos en un comunicado oficial difundido este miércoles. "El trabajo real, el que importa, es el otro, el poner a salvo esas tres vidas, en lograr ese trasbordo de personas que vienen sin fuerza, débiles, con hipotermia. En hacer una maniobra de abarloamiento que no pusiera en peligro sus vidas"."Se trataba de 3 varones subsaharianos con hipotermia y debilidad. Dos de los hombres rescatados fueron trasladados al Hospital Doctor Negrín y el que se encontraba en peor estado al Hospital Insular", indicaron a BBC Mundo desde Salvamento Marítimo al mismo tiempo que explicaron que lo que suceda ahora con ellos es "competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". "Salvamento Marítimo tiene la competencia del rescate de las personas y su traslado a puerto. A partir de la llegada a tierra pasan a ocuparse los servicios sanitarios y fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado", apuntaron.Dos de ellos fueron dados de alta poco después y trasladados de nuevo al buque. Mientras, el tercero continúa hospitalizado donde le asisten por un cuadro de deshidratación, aunque sin peligro ya para su vida, según informaron las autoridades."Es un sitio que no está habilitado para albergar a una persona, con unas condiciones ambientales de mar abierto y riesgo de morir por deshidratación, por caer al agua por un golpe de mar, por hipotermia.... riesgo máximo. Y el habitáculo se puede inundar. Es muy posible, además, que pase eso", afirmó Sofía Hernández, jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas, que dirigió el rescate de estas tres personas, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.Desde la Subdelegación de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria informaron que los tres nigerianos han solicitado asilo en España. De acuerdo con la ley española, tan pronto como los polizones manifiesten su intención de solicitar la entrada al territorio español tienen el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita y también tienen derecho a solicitar asilo."No es el procedimiento habitual para llegar a las islas", explican a BBC Mundo desde Salvamento Marítimo. Hasta el momento, el organismo encargado de su rescate ha contabilizado otros cinco casos similares en los últimos años. En enero de 2018, la embarcación Salvamar Nunki rescató a 4 polizones en el buque Green Sky que iban escondidos en la pala del timón.En octubre de 2020, se encontró a 4 polizones en la caja del timón en el buque petrolero noruego Champion Pula, después de haber viajado de Lagos a Las Palmas. Ese mismo mes, Salvamar Nunki rescató a 7 polizones en el timón de la nave Andrómeda.Un mes después de esa operación, en noviembre, la misma embarcación rescató a un polizón escondido en la pala del timón. Y poco después, también en noviembre, se encontró a otros 4 inmigrantes escondidos en el Ocean Princess I.Desde la ONG Ca-minando Fronteras destacan que la conocida como "la Ruta Canaria" es la que más víctimas se cobra. Durante los seis primeros meses de 2022 la ONG registró 800 víctimas mortales en esta ruta. Mientras, en 2021, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU se registraron 1.532 muertes en la ruta.