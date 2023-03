Qué se sabe de los 4 estadounidenses secuestrados (y 2 de ellos asesinados) en el norte de México

Reuters

Más de 2.300 kilómetros separan Lake City, en el estado de Carolina del Sur en EE.UU., de la ciudad fronteriza de Matamoros en Tamaulipas, México.Es el trayecto de unas 22 horas por carretera que emprendieron la semana pasada cuatro estadounidenses en una minivan, en un largo viaje que resultó fatal.Tras rebasar la frontera con México, el viernes 3 fueron interceptados por un grupo de hombres armados, que abrieron fuego contra el vehículo antes de secuestrar a sus ocupantes.Sus nombres son Latavia "Tay" McGee, su primo Shaeed Woodard, Eric James Williams y Zindell Brown.Los cuatro eran oriundos de Lake City.

Ellos son los 4 estadounidenses secuestrados en Tamaulipas



Latavia McGee, de 33 años

Shaeed Woodard (primo de Latavia)

Zindell Brown (amigo de Latavia)

Eric James Williams (amigo de Latavia)



Vinieron por una cirugía estética



Una cita para cirugía estética

"Mamá, estaré bien"

Reuters El lugar donde fueron hallados los estadounidenses.

Un sospechoso

Getty Images El gobernador Villarreal (centro) informa este martes de lo sucedido.

Un destino peligroso

Tras varios días desaparecidos, una operación conjunta de búsqueda entre México y Estados Unidos, mientras Woodard y Brown fueron hallados muertos, informaron las autoridades este martes.Los cuerpos de los dos fallecidos están siendo repatriados a Estados Unidos.Latavia McGee resultó ilesa; Eric James Williams sufrió una herida de bala en la pierna, según el gobierno mexicano.Ambos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital de Texas para tratamiento y observación.El grupo de amigos se dirigía a Matamoros, donde McGee, de 33 años,o cirugía estética de reducción del abdomen, según la agencia de noticias AP.Ya en la ciudad, el grupo se perdió y tuvo dificultades para comunicarse por teléfono con la clínica debido a la mala señal de la red móvil, según indicó a la cadena estadounidense CNN una persona cercana a McGee que habló con representantes del consultorio al inicio de la desaparición.Esta fuente también indicó que la sobreviviente es madre de seis hijos de entre 5 y 18 años.Barbara Burgess, la madre de Latavia McGee, explicó a ABC News queporque lo consideraba peligroso. Pero su hija le dijo: "Mamá, estaré bien".El viernes, antes del ataque, la llamó para decirle que estaba a punto de acudir a su cita para la operación de abdominoplastia.Pero cuando Barbara Burgess telefoneó a su hija horas más tarde, saltó el buzón de voz.Zalandria Brown, la hermana del fallecido Zindell Brown, afirmó que este."Zindell dijo varias veces: 'no deberíamos bajar'" a México, declaró a AP, y agregó que está viviendo "un mal sueño del que desearías poder despertar".Un video difundido en redes sociales muestra que hombres fuertemente armados montaron a las víctimas en una camioneta por la fuerza. Una de ellas es golpeada al ser arrastrada al vehículo, mientras que las otras parecen estar inconscientes.El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, indicó queen Matamoros."Durante los tres días posteriores al hecho delictivo, las cuatro personas fueron trasladadas a varios lugares, incluida una clínica, con el fin de crear confusión y evitar el rescate", indicó.Las autoridades mexicanas anunciaron que un hombre fue arrestado en relación con el sucesoEl sospechoso, identificado como, cumplía "funciones de vigilancia de las víctimas", según el gobernador.Un funcionario de EE.UU. indicó a la cadena CNN que los investigadores creen que un cartel mexicano de la droga probablemente confundió a los estadounidenses con traficantes de drogas haitianos.El FBI había ofrecido una recompensa de US$50.000 por información que condujera a la liberación de las víctimas y el arresto de los atacantes.Tamaulipas es uno de los seis estados mexicanos que el Departamento de Estado de EE. UU. aconseja no visitar por el riesgo de "delitos y secuestro".Los cárteles de la droga controlan gran parte del territorio y, en ocasiones, ostentan mayor poder que las fuerzas del orden locales.Según el Departamento de Estado, el crimen organizado, "que incluye tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robos de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y agresiones sexuales, es común a lo largo de la frontera norte", incluido el estado de Tamaulipas.Cientos de miles de estadounidenses cruzan la frontera hacia México cada año para recibir tratamientos médicos más económicos, parte de ellos de cirugía estética.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.