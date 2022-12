Qué podemos esperar de la Copa del Mundo 2026 que albergarán México, EEUU y Canadá: número de equipos, sedes y formato

Getty Images

El Estadio Azteca en Ciudad de México será el único en 2026 que estuvo operativo en las Copas del Mundo de 1970 y 1986.

Qatar 2022 pasará a ser la Copa Mundial de la FIFA más "compacta" de la historia, pero 2026 será muy diferente.Si bien esta vez todos los partidos se jugaron a una hora de distancia entre ellos, la próxima Copa del Mundo se jugará en tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México.Y será una competencia ampliada, con la participación de 16 equipos adicionales, lo que significa que habrá más partidos.El torneo se jugará dentro de las cinco semanas a partir de mediados de junio de 2026 en 11 ciudades de Estados Unidos, junto con tres sedes de México y dos de Canadá.Por lo tanto, la sostenibilidad será un tema importante debido a la considerable cantidad de vuelos necesarios para transportar a equipos, aficionados, medios de comunicación y funcionarios de la FIFA a través de tres países.

¿Por qué habrá más equipos que nunca en 2026?

¿Dónde se jugarán los partidos en 2026?

Getty Images La final de la Copa del Mundo de 1994 se llevó a cabo en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

Canadá

México

Región occidental:

Región central:

Región del este:

¿Cómo se estructurará la final de 2026?

¿Dónde se jugará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Getty Images El MetLife Stadium de Nueva Jersey podría albergar la final.

¿Y qué hay de 2030?

La FIFA está ampliando las próximas finales de la Copa Mundial masculina. La medida generará más dinero a través de patrocinios, comercialización, venta de boletos e ingresos por transmisión, y la FIFA espera ganar US$11.000 millones durante el ciclo de cuatro años hasta diciembre de 2026.Se esperan grandes multitudes en la próxima Copa del Mundo a medida que la popularidad del fútbol en América del Norte continúa creciendo.La FIFA proyecta que, superando el récord de 3,6 millones de aficionados que fueron a los partidos en 1994, cuando hubo una asistencia media de 68.000 personas a cada partido.El organismo rector afirma que gran parte del aumento de las ganancias se redistribuirá para el desarrollo del fútbol en todo el mundo, con proyectos que incluyen inversiones para expandir el fútbol femenino.El formato ampliado aumentará el número de equipos competidores de África y Asia., incluido Qatar, que se clasificó automáticamente como anfitrión, y Australia, que participó en las eliminatorias asiáticas y luego venció a Perú en un desempate intercontinental.En 2026, habrá un mínimo de 17 equipos de las dos confederaciones, y podría haber hasta 19, dependiendo de qué dos países ganen en los play-offs intercontinentales de seis equipos para la final.Un mínimo de seis equipos de la Concacaf se clasificarán para la Copa del Mundo, incluidos Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones, y la federación también tendrá dos equipos en los play-offs.Las 16 sedes se anunciaron en junio, con todos los campos ya construidos y con la mayoría de los de gran capacidad siendo utilizados en la actualidad por los equipos de la NFL en Estados Unidos.Algunos de los estadios se mejorarán antes de 2026 y algunos requerirán la colocación de, ya que la FIFA no permite el césped artificial.Tal como está,, aunque eso aún podría cambiar. Estados Unidos albergaría 60 partidos, incluidos todos los partidos desde los cuartos de final en adelante, mientras que los vecinos Canadá y México albergarían 10 partidos cada uno.Tanto Estados Unidos como México han sido anfitriones de la Copa del Mundo antes, pero la mayoría de las sedes en 2026 serán diferentes. Estados Unidos no usa ninguno de los estadios de 1994, mientras que México sólo tiene una sede de 1970 y 1986: el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México.Las sedes anfitrionas para 2026 son:Nueva York/Nueva Jersey (Estadio MetLife)Los Ángeles (Estadio SoFi)Dallas (Estadio AT&T)Área de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium)Miami (Estadio de Hard Rock)Atlanta (Estadio Mercedes-Benz)Seattle (Lumen Field)Houston (Estadio NRG)Filadelfia (Lincoln Financial Field)Kansas City, Misuri (Estadio Arrowhead)Boston/Foxborough (Estadio Gillette)Toronto (BMO field)Vancouver (Estadio BC Place)Guadalajara (Estadio Akron)Ciudad de México (Estadio Azteca)Monterrey (Estadio BBVA Bancomer)Aún no se ha anunciado la distribución geográfica de la próxima Copa del Mundo, pero es probable que los equipos jueguen sus partidos de la fase de grupos en zonas regionalizadas.Hay tres grupos de sedes principales, lo que debería ayudar a reducir la cantidad de viajes necesarios al menos durante una parte del torneo.VancouverSeattleEl área de la Bahía de San FranciscoLos AngelesGuadalajaraKansasDallasAtlantaHoustonMonterreyCiudad de MéxicoTorontoBostónFiladelfiaMiamiNueva York/Nueva JerseyEl Consejo de la FIFA tomará una decisión final en 2023.La opción preferida inicial era tener 16 grupos de tres equipos., en lugar de tres, y los dos primeros equipos avanzarían a una nueva ronda de 32.Sin embargo, la desventaja podría ser que los dos equipos que jugaron en el último partido podrían obtener un resultado específico para eliminar a otros equipos. Se alega que eso sucedió en 1982 cuando Alemania Occidental y Austria avanzaron a expensas de Argelia en la llamada "Deshonra de Gijón".Dado el éxito del formato de grupos de cuatro equipos en 2022, se revisará la estructura para 2026, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino."Tengo que decir que después de esta Copa del Mundo, y el éxito de los grupos de cuatro, tenemos que revisar o volver a discutir el formato si optamos por 16 grupos de tres o 12 grupos de cuatro".Las indicaciones son que, divididos efectivamente en dos mitades.Otra posibilidad, aunque parece poco probable, es que no se permita que los juegos grupales terminen en empate. Si los equipos estuvieran empatados después de los 90 minutos, el resultado podría decidirse con una tanda de penaltis, sin necesidad de prórroga.Está previsto que la decisión sobre la sede de la final del próximo Mundial se tome en 2023., que tiene una capacidad para 82.500 personas sentadas y es el hogar de los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.El Azteca de México se ha presentado como potencial anfitrión para el partido inaugural.Ambos lugares son candidatos para albergar la final de 2026, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el organismo rector del fútbol mundial se tomará su tiempo para tomar una decisión."Aún hay algunas discusiones por continuar y ciertamente elegiremos las mejores ciudades para las aperturas y las finales", dijo Infantino."Pero cada partido será como una final en esta Copa del Mundo".Ese será un evento especial del centenario,, que fue disputada por solo 13 equipos.Uruguay ha reclamado durante algún tiempo que debería adjudicarse el torneo, posiblemente en una oferta conjunta con Argentina.España y Portugal esperan ser presentados por la UEFA, pero Inglaterra abandonó su interés a favor de presentar una candidatura para la UEFA Euro 2028 junto con Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda.Arabia Saudita podría ser otro postor potencial, aunque eso podría significar otro torneo de invierno debido a las altas temperaturas del verano en el Medio Oriente.El Consejo de la FIFA tomará una decisión sobre los anfitriones del torneo de 2030 en 2024.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 