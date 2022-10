Qué países en América Latina todavía necesitan visa para visitar Reino Unido

Getty Images

Para quienes la requieran, la visa de turismo debe tramitarse con tres meses de anticipación.

Colombia, Perú y Guyana celebraron este martes el anuncio de que sus ciudadanos ya no necesitarán visa para viajar a Reino Unido por un período de hasta seis meses. Así lo anunció la cancillería británica por medio de sus embajadores en los respectivos países. La medida se tomó con miras a estrechar bilateralmente los lazos culturales, comerciales y académicos, y entrará en vigencia el 9 de noviembre. Los tres países en cuestión se unen a Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, cuyos ciudadanos están exentos de tener que solicitar el permiso para visitar a Reino Unido como turistas. No obstante, existen algunos requisitos que los viajeros de estos países necesitarán presentar para su viaje. Entre estos están: un pasaporte con vigencia de al menos 6 meses, pasaje de avión de ida y vuelta, comprobantes de solvencia económica y datos de hospedaje (ya sea en hotel, con familiares o amigos).Los viajeros no podrán realizar estudios, trabajar ni establecerse permanentemente en Reino Unido. Para eso tendrán que iniciar un particular proceso de visado.Las autoridades británicas también advierten a los ciudadanos de estos países que si tienen un prontuario judicial o se les ha negado anteriormente la entrada a Reino Unido, sería mejor solicitar una visa estándar de visita.

¿Quiénes en América Latina necesitan visa?

Getty Images Los ciudadanos de más de la mitad de los países en América Latina no necesitan visa para viajar a Reino Unido como turistas.

Getty Images Si el viajero tiene familiares o pareja de la Unión Europea viviendo en Reino Unido, es posible que no tenga que pagar por la visa.

El caso de El Salvador

Esa visa estándar de visita sigue siendo un requisito para casi un decena de países en América Latina y el Caribe.Los ciudadanos de, tendrán que someterse a ese proceso.La solicitud debe hacerse online por lo menos tres meses antes de realizar el viaje. La visa tiene un valor de 100 libras esterlinas -unos US$113 (al cambio actual)- y tiene vigencia de seis meses. Si el plan es visitar el país frecuentemente, se puede solicitar una visa múltiple de 2, 5 o hasta de 10 años, pero los costos ascienden a US$422, US$753 y US$941 respectivamente.Para los que sólo pasan por Reino Unido para hacer escala, con destino a otro país, necesitarán solicitar unaque cuesta el equivalente a US$72.Cabe agregar que existen excepciones para los ciudadanos de los nueve países mencionados.El permiso es. Pero ellos deben haber estado viviendo en Reino Unido antes del 1 de enero de 2021.Los salvadoreñosque necesitan una visa de turista para viajar a Reino Unido.El Salvador gozaba del mismo privilegio que sus vecinos, pero la imposición del régimen de visas a sus ciudadanos se volvió efectiva a partir del 11 de mayo de 2022.El gobierno británico explicó en su sitio oficial GOV.UK que la decisión se tomó "debido al aumento sostenido y significativo durante los últimos cinco años en el número de personas salvadoreñas que no tienen la intención de realizar una visita corta".Según las autoridades británicas, muchos de los salvadoreños que llegaban sin necesidad de visa en una supuesta visita corta,.Según GOV.UK, el país "recibía menos de 40 solicitudes de asilo al año de personas salvadoreñas; en 2021 la cifra fue de 703. Esto convierte a El Salvador en la fuente con más solicitudes de asilo en 2021 que cualquier otro país cuyos ciudadanos pueden visitar el Reino Unido sin visa".Para todo el que desee viajar a Reino Unido, por la razón que sea, se recomienda visitar el sitio oficial GOV,UK que tiene toda la información necesaria para cada país de procedencia.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.