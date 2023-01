Qué medicinas no debes mezclar con alcohol

Getty Images

Una copa o dos de champán con el almuerzo de Navidad. Una refrescante cerveza en la playa.Algunos cócteles chispeantes con amigos para celebrar el Año Nuevo.Hay tantas ocasiones para relajarse con una bebida alcohólica este verano austral.Pero si estás tomando ciertos medicamentos mientras bebes alcohol, esto puede afectar tu cuerpo de varias maneras.Beber alcohol con algunos medicamentos significa que es posible que la medicina no funcione tan bien.Con otros, corres el riesgo de una sobredosis potencialmente mortal.Esto es lo que necesitas saber si estás tomando medicamentos pero planeas beber alcohol.

¿Por qué es importante?

¿Qué medicamentos no van bien con el alcohol?

1. Medicamentos + alcohol = somnolencia, coma, muerte

2. Medicamentos + alcohol = más efectos

3. Medicamentos + cerveza artesanal o casera = presión arterial alta

4. Medicamentos + alcohol = efectos incluso después de dejar de beber

La efectividad de la píldora anticonceptiva se ubica por encima del 99%, si se toma correctamente.

Mitos sobre el alcohol y las medicinas: alcohol y control de la natalidad

Alcohol y antibióticos

¿Dónde puedo acudir para recibir asesoramiento?

Después de tomar un medicamento, este viaja al estómago.Desde allí,, donde el fármaco se metaboliza y se descompone antes de entrar en el torrente sanguíneo.Cada medicamento que tomas se proporciona en una dosis que tiene en cuenta este proceso en el hígado.Cuando bebesy puede afectar a la cantidad de medicamento que pasa a la sangre.Algunos medicamentos se metabolizan más, y eso puede significar que no llega al torrente sanguíneo una cantidad suficiente como para ser efectivos.Algunos medicamentos se metabolizan menos.Esto significa que obtienesde lo previsto, lo que podría provocar una sobredosis.además a los efectos similares que pueda tener un medicamento.Si tendrás o no una interacción, y qué interacción tiene, depende de muchos factores.Estos incluyen el medicamento que está tomando, la dosis, la cantidad deen general.Las mujeres, las personas mayores y las personas con problemas hepáticos tienen más probabilidades de que sus medicamentos mezclados con el alcohol les provoquen interacciones.Muchos medicamentos interactúan con el alcohol, independientemente de si los receta tu médico o se compran sin receta, como los tratamientos a base de hierbas.Beber alcohol y tomar un medicamento que deprime el sistema nervioso central para reducir la agitación y la estimulación puede tener efectos añadidos.Juntos, estos pueden hacer que te sientas másy, en casos extremos, provocar el coma y la muerte.Estos efectos son más probables si consumes más de un medicamento de este tipo.Los medicamentos a tener en cuenta incluyen aquellos para la(excepto el paracetamol), los trastornos del sueño (como el insomnio), las alergias y los resfriados y la gripe.Es mejor no beber alcohol con estos medicamentos o mantener el consumo de alcohol al mínimo.Mezclar alcohol con algunos medicamentos aumenta el efecto de esos medicamentos.Un ejemplo es la pastilla para dormir zolpidem, que no debe tomarse con alcohol.Los efectos secundarios raros, pero graves, son uncomo comer mientras se está dormido o caminar dormido, que son más probables con el alcohol.Algunos tipos de medicamentos solo interactúan con algunos tipos de alcohol.Los ejemplos incluyen algunos medicamentos para la depresión, como la fenelzina, la tranilcipromina y la moclobemida, el antibiótico linezolid, el medicamentoprocarbazina.Estos llamados inhibidores de la monoaminooxidasa solo interactúan con algunos tipos deEstos tipos de alcohol contienen altos niveles de tiramina, una sustancia natural que normalmente el cuerpo descompone y que normalmente no causa ningún daño.Sin embargo, los inhibidores de la monoaminooxidasa evitan que el cuerpo descomponga la tiramina.Esto aumenta los niveles en el cuerpo y puede hacer que laOtros medicamentos interactúan porque afectan la forma en que el cuerpo descompone el alcohol.Si bebes alcohol mientras usas estos medicamentos, puedes sentiro mareos, el corazón puede latir más rápido de lo normal o la presión arterial puede bajar.Esto puede ocurrir incluso después de suspender el tratamiento y luego beber alcohol.Por ejemplo, si estás tomando metronidazol, debes evitar el alcohol tanto mientras usas el medicamento comode dejar de tomarlo.Un ejemplo de cómo el alcoholo sustancias relacionadas en el cuerpo es la acitretina.Este medicamento se usa para tratar afecciones de la piel como la psoriasis grave y para prevenir el cáncer de piel en personas que han tenido un trasplante de órganos.Cuando tomas acitretina,antes de que se elimine del cuerpo.El alcohol aumenta la cantidad de etretinato en el cuerpo.Esto es especialmente importante ya que el etretinato puede causar defectos de nacimiento. Para evitar esto, si eres unamientras usa el medicamento y durante dos meses después de dejar de tomarlo.Uno de los mitos más comunes sobre los medicamentos y el alcohol es que no se puede beber mientras se usa la píldora anticonceptiva.En general,ya que no afecta directamente la eficacia en lo que respecta al control de la natalidad.Pero la píldora es más efectiva cuando se toma a la misma hora todos los días.Si estás bebiendo mucho, es más probable que se olvide.El alcohol también puede hacer que algunas personas sientan náuseas y vómitos., no funcionará. Esto aumenta el riesgo de embarazo.Las píldoras anticonceptivas también pueden afectar tu respuesta al alcohol, ya que las hormonas que contienen pueden cambiar la forma en que su cuerpo elimina el alcohol.Esto significa quey permanecer borracho por más tiempo de lo normal.Luego está el mito de no mezclar alcohol con ningún antibiótico.Esto solo se aplica a metronidazol y linezolid.De lo contrario, generalmente es seguro usar alcohol con antibióticos, ya que el alcohol no afecta su eficacia.Pero si puedes, esLos antibióticos y el alcohol tienen efectos secundarios similares, comoUsar los dos juntos significa que es más probable que tengas estos efectos secundarios.El alcohol también puedeel tiempo que te toma recuperarte.Si planeas beber alcohol en estos días festivos y te preocupa cualquier interacción con tus medicamentos, no dejes de tomarlos.Tu farmacéutico puede aconsejarte si es seguro para ti beber en función de los medicamentos que estés tomando y, en caso contrario, aconsejarte sobre alternativas.*Nial Wheate es profesor Asociado de la Escuela de Farmacia de Sydney, Universidad de Sydney y Jessica Pace es profesora asociada en la Universidad de Sydney.*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés)Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.