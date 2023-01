Qué hace el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU y por qué es un puesto tan importante

Getty Images

Kevin McCarthy busca ser presidente de la Cámara de Representantes.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos vive un momento histórico, dado que los republicanos no se ponen de acuerdo para elegir al presidente de esta importante instancia legislativa.Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara, sigue sin obtener el apoyo necesario durante varias votaciones para ser electo como presidente debido a la oposición de parte de su propio partido.Esta votación suele ser un trámite acordado por el partido con la mayoría. Hacía 100 años que no se aprobaba en un primer voto, por lo que la situación actual de caos es vista como un reflejo de la falta de liderazgo entre los republicanos.

¿Qué hace el presidente de la Cámara de Representantes?

Reuters Kevin McCarthy no ha logrado superar la oposición de miembros de su propio partido.

Getty Images Congresistas republicanos discuten ante la división dentro del partido por la presidencia de la Cámara de Representantes.

¿Por qué el presidente de la Cámara de Representantes es tan importante?

¿Cómo se elige al presidente de la Cámara de Representantes?

¿Por qué la elección del presidente de 2023 es tan inusual?

Reuters El representante republicano Chip Roy nominó a Jim Jordan para desafiar a McCarthy, que lo escuchaba desde su asiento.

¿La Cámara de Representantes tiene un líder minoritario?

El presidente de la Cámara de Representantes tiene un rol inmensamente poderoso, con un control casi total sobre las funciones de este cuerpo legislativo, que a partir de ahora tiene mayoría del Partido Republicano.BBC Mundo te cuenta lo que necesitas saber sobre uno de los cargos más importantes en la política estadounidense, el tercero en importancia después del presidentey de la vicepresidentaLa Constitución de EE.UU. establece que el presidente de la Cámara de Representantes se encarga de supervisar la cámara baja del Congreso. Tradicionalmente es un miembro activo del partido mayoritario, aunque esto no es un requisito constitucional.Por lo tanto, además de encabezar la Cámara de Representantes, también es líder del partido mayoritario en la cámara.En la práctica, establece la agenda legislativa de la Cámara de Representantes, controla las asignaciones de los comités, establece el calendario de votación y trabajo, y es responsable de mantener unidos a los miembros de su partido frente a las principales iniciativas.Ejercido con eficacia, este cargo es uno de los más poderosos de Washington. Dependiendo de la composición partidista del Congreso, puede hacer o deshacer la agenda de un presidente de Estados Unidos, obstaculizar a la oposición y encabezar las iniciativas legislativas más importantes de su partido.Un presidente astuto y efectivo podrá reunir a los congresistas alrededor de la agenda de su partido y controlar a los legisladores rebeldes repartiendo incentivos o castigos.La expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata, fue considerada una de las presidentas modernas más efectivas.Aunque el grupo demócrata al que supervisó tenía múltiples facciones, incluidos progresistas, moderados y representantes de tendencia más conservadora, pudo usar las herramientas disponibles para el presidente de la Cámara y mantener un frente unido cuando se trataba de obtener la mayoría en las votaciones importantes.La Cámara de Representantes funciona en un ciclo de dos años, conocido como "sesión". El nuevo Congreso comenzó el 3 de enero de 2023 y los republicanos son mayoría.Lo primero que debe hacer una nueva sesión de la Cámara de Representantes es votar por su presidente. Sin esa persona en su lugar, la cámara no puede pasar a ninguna otra función, incluida la juramentación de los miembros. Este cuerpo legislativo debe seguir celebrando votaciones hasta que el cargo sea electo.El voto para presidente requiere que un candidato reciba el apoyo de la mayoría de la Cámara de Representantes: 218 votos. Por lo general, se supone que el líder existente del partido mayoritario es la persona que asumirá la presidencia.Durante más de un siglo, el presidente de la Cámara se decidió en la primera votación. Sin embargo, éste no ha sido el caso esta semana.Este año, McCarthy busca convertirse en presidente de la Cámara de Representantes ahora que el Partido Republicano tiene mayoría. Pero las cosas no han salido según el plan.Durante varias rondas de votaciones, McCarthy no logró obtener 218 votos, a pesar de que su partido actualmente tiene 222 escaños. Un grupo de republicanos rebeldes ha formado un muro de oposición, negándose a votar por McCarthy en varias rondas de votación.Sus detractores dentro del partido dicen que no es lo suficientemente conservador.Los demócratas, como es habitual, tampoco apoyan al partido rival.El estancamiento ha dejado a la Cámara de Representantes sin capacidad para decidir ningún otro asunto, incluido el juramento de los miembros. La votación continuará hasta que haya un presidente, pero no está claro si McCarthy alzanzará el apoyo, para lo que está haciendo concesiones. Tendrá que vencer o hacerse a un lado para que se postule otro candidato. De lo contrario, la Cámara no podrá funcionar.El jefe del partido minoritario se conoce simplemente como el "líder de la minoría".No tiene control sobre las funciones de la Cámara como el presidente. Ejerce el poder dentro de su grupo para mantener a los legisladores unidos en oposición a la mayoría o para promover los esfuerzos bipartidistas.En la actual Cámara, los demócratas están en minoría. El representante Hakeem Jeffries, de Nueva York, fue seleccionado como líder de la minoría demócrata.