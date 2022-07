Qué es y cómo se propaga la polio, la enfermedad casi erradicada de la que se detectó el primer caso en EEUU en casi una década

Getty Images

Estados Unidos ha detectado el primer caso de una enfermedad que no se identificaba en el país desde hace más de una década.Las autoridades sanitarias del estado de Nueva York anunciaron esta semana que diagnosticaron a una persona con poliomielitis, una enfermedad que ha sido prácticamente erradicada gracias a campañas de vacunación masiva. En EE.UU., sin embargo, la vacuna contra la polio dejó de administrarse desde el año 2000, un paso que han seguido otras naciones por pensar que existe inmunidad contra el virus. Los médicos a cargo del caso creen que el hombre, que no fue identificado, no estaba vacunado contra la enfermedad y que, al parecer, se contagió fuera de Estados Unidos.Aunque dijeron que la detección de un caso no implica necesariamente un riesgo para la salud pública, indicaron que ahora tratarán de continuar investigando posibles contactos del enfermo e implementarán estrategias para la vacunación. "Quiero enfatizar que este individuo ya no es contagioso. Nuestros esfuerzos ahora se centran en dos temas: vacunas y averiguar si alguien más se ha visto afectado por esta enfermedad", dijo un funcionario del Departamento de Salud del condado de Rockland.El mes pasado, funcionarios de salud de Reino Unido informaron que habían detectado el virus que causa la poliomielitis en un número preocupante de muestras de aguas residuales en Londres.

¿Qué es la poliomielitis y cómo se propaga?

fiebre

dolor de garganta

dolor de cabeza

dolor de estómago

dolor muscular

fatiga

¿A qué edad se administra la vacuna contra la poliomielitis?

Getty Images En Reino Unido, por ejemplo, se administran cinco dosis desde las 8 semanas de vida hasta los 14 años.

¿Es la poliomielitis un problema mundial?

Getty Images En algunos países la vacuna se administra con gotas.

¿Existen diferentes tipos de poliomielitis?

Getty Images Las inyecciones ofrecen una versión más moderna de la vacuna.

Aunque no se han registrado casos de personas con la enfermedad en Reino Unido, consideraron que esto era un motivo para estar alerta. En BBC Mundo te contamos qué es la poliomielitis y qué puedes hacer para evitar contagiarte, en caso de que no estés vacunado.Es causada por un virus que se propaga fácilmente a través del contacto con las heces de una persona infectada o, con menor frecuencia, a través de gotitas cuando tose o estornuda.Afecta principalmente a niños menores de cinco años.La mayoría de las personas con la infección no tienen síntomas, pero algunas sienten que tienen gripe con:Un pequeño número de personas infectadas, entre una de cada mil y una de cada cien, desarrollan problemas más graves en los que la poliomielitis invade el sistema nervioso.Esto causa parálisis, generalmente de las piernas.y el movimiento a menudo regresa gradualmente.Sin embargo, puede poner en peligro la vida, especialmente si la parálisis afecta los músculos que se usan para respirar.En muchos países se solía usar una vacuna oral contra la poliomielitis altamente eficaz que venía en forma de gotas. Otros utilizan ahora una forma inyectable más nueva.Cuándo se administra depende de cada país, pero generalmente ocurre desde las primeras semanas de vida hasta la adolescencia temprana. Las dosis igualmente varían por país.En Reino Unido, por ejemplo, se administran cinco dosiscomo parte de las inyecciones infantiles de rutina.Las personas deben tener todas estas vacunas para estar completamente inmunizadas contra la enfermedad.Sin embargo, cualquier persona se puede vacunar en cualquier momento si no lo ha hecho antes. Los que ya recibieron la vacuna, tienen una inmunidad muy alta que se suele mantener por el resto de la vida.Los casos han disminuido en.De de un estimado de 350.000 casos en 1998, solo se reportaron un total de 175 enfermos en 125 países en 2019.Todos los continentes, excepto Asia, han sido certificados como libres de polio.La última persona registrada que adquirió el virus en Reino Unido fue en 1984.Sin embargo, hay algunos países donde todavía se encuentra la enfermedad, como, ya que por las guerras ocurridas allí ha sido difícil vacunar a toda la población. En general, el 83% de los bebés a nivel mundial habían recibido tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis en 2020, según la Organización Mundial de la Salud.El poliovirus es la forma más conocida del virus que trasmite la infección.Pero hay otro tipo más raro relacionado con la forma oral de la vacuna,.Y es que esta vacuna ofrece una excelente protección contra la poliomielitis, es fácil de usar y ha sido implementada por muchos países de todo el mundo, manteniendo saludables a millones de personas.Sin embargo, contiene una forma viva debilitada del virus que puede replicarse sin causar daño en el intestino. Pero eso significa que algo se excreta en las heces. En casos raros, esta forma debilitada puede propagarse a personas no vacunadas.Es por eso que muchos países industrializados ahora usan la forma inyectable más nueva que contiene.Ambas vacunas son.En la última década, un período durante el cual se administraron más de 10.000 millones de dosis de vacuna oral contra la poliomielitis en todo el mundo, los brotes de virus derivados de la vacuna resultaron en menos de 800 casos.En el mismo período, en ausencia de la vacunación,